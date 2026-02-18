Pester dan na ZOI, na delu kar dvanajst Slovencev

Danes bo na olimpijskih prizoriščih tekmovalo dvanajst Slovencev. Ana Bucik Jogan, Nika Tomšič, Lila Lapanja, Caterina Sinigoi bodo nastopile na ženskem slalomu, Polona Klemenčič, Anamarija Lampič, Lena Repinc in Manca Caserman bodo združile moči v ženski štafeti v biatlonu, v smučarskem teku pa bodo v ekipnem sprintu slovenske barve zastopali Miha Šimenc in Nejc Štern (moški) ter Anja Mandeljc in Lucija Medja (ženske).

V alpskem smučanju bo na vrsti ženski slalom, na katerem bodo slovenske barve zastopale Ana Bucik Jogan, Nika Tomšič, Lila Lapanja in Caterina Sinigoi. Prva vožnja je na sporedu ob 10. uri, druga pa ob 13.30.

Na biatlonski štafeti bodo slovenske žensko ekipo sestavljale Polona Klemenčič, Anamarija Lampič, Lena Repinc in Manca Caserman, začetek tekme je napovedan ob 14.45.

V kvalifikacijah ekipnega sprinta smučarskega teka bosta nastopili dve slovenski ekipi. Žensko sestavljata Anja Mandeljc in Lucija Medja, moško pa Miha Šimenc in Nejc Štern.

Slovenski smučarski tekač Miha Šimenc bo v ekipnem sprintu združil moči z Nejcem Šternom. Foto: Aleš Fevžer

Norveški as Johannes Hoesflot Klaebo bo napadal rekordno deseto zlato kolajno na zimskih igrah in rekordno peto zlato na enem tekmovanju, kolikor jih je v zgodovini zmogel le ameriški hitrostni drsalec s slovenskimi koreninami Eric Heiden.

Znani bodo polfinalisti v hokeju na ledu

Danes bodo razglasili najboljše deskarje in deskarke prostega sloga v snežnem parku. V hitrostnem drsanju na kratke proge bodo najprej na vrsti moški izločilni boji v hitrostnem drsanju na 500 metrov, sledi finale ekipnega zasledovanja ženskih hitrostnih drsalk na 3000 metrov.

Češka bo skušala v četrtfinalu hokejskega turnirja presenetiti favorizirano Kanado. Foto: Guliverimage

V okviru predtekmovanj se obeta pester dan moških in ženskih tekmovanj v krlingu. Na sporedu bodo tudi tekme četrtfinala moškega hokejskega turnirja, kjer se bodo Slovaki pomerili z Nemci, Finci s Švicarji, Kanada s Češko, ZDA pa s Švedsko.