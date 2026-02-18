Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., STA

Sreda,
18. 2. 2026,
5.00

Osveženo pred

4 ure, 45 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
zimske olimpijske igre zimske olimpijske igre 2026 Cortina Milano ZOI 2026 Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026

Sreda, 18. 2. 2026, 5.00

4 ure, 45 minut

Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026, 18. februar

Pester dan na ZOI, na delu kar dvanajst Slovencev

Avtorji:
R. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Ana Bucik Jogan | Ana Bucik Jogan bo najmočnejše slovensko orožje v ženskem slalomu. | Foto Bor Slana/STA

Ana Bucik Jogan bo najmočnejše slovensko orožje v ženskem slalomu.

Foto: Bor Slana/STA

Danes bo na olimpijskih prizoriščih tekmovalo dvanajst Slovencev. Ana Bucik Jogan, Nika Tomšič, Lila Lapanja, Caterina Sinigoi bodo nastopile na ženskem slalomu, Polona Klemenčič, Anamarija Lampič, Lena Repinc in Manca Caserman bodo združile moči v ženski štafeti v biatlonu, v smučarskem teku pa bodo v ekipnem sprintu slovenske barve zastopali Miha Šimenc in Nejc Štern (moški) ter Anja Mandeljc in Lucija Medja (ženske).

Jakov Fak
Sportal Slovenski biatlonci so bili blizu presenečanja

V alpskem smučanju bo na vrsti ženski slalom, na katerem bodo slovenske barve zastopale Ana Bucik Jogan, Nika Tomšič, Lila Lapanja in Caterina Sinigoi. Prva vožnja je na sporedu ob 10. uri, druga pa ob 13.30.

Na biatlonski štafeti bodo slovenske žensko ekipo sestavljale Polona Klemenčič, Anamarija Lampič, Lena Repinc in Manca Caserman, začetek tekme je napovedan ob 14.45.

V kvalifikacijah ekipnega sprinta smučarskega teka bosta nastopili dve slovenski ekipi. Žensko sestavljata Anja Mandeljc in Lucija Medja, moško pa Miha Šimenc in Nejc Štern.

Slovenski smučarski tekač Miha Šimenc bo v ekipnem sprintu združil moči z Nejcem Šternom. | Foto: Aleš Fevžer Slovenski smučarski tekač Miha Šimenc bo v ekipnem sprintu združil moči z Nejcem Šternom. Foto: Aleš Fevžer

Norveški as Johannes Hoesflot Klaebo bo napadal rekordno deseto zlato kolajno na zimskih igrah in rekordno peto zlato na enem tekmovanju, kolikor jih je v zgodovini zmogel le ameriški hitrostni drsalec s slovenskimi koreninami Eric Heiden.

Znani bodo polfinalisti v hokeju na ledu

Danes bodo razglasili najboljše deskarje in deskarke prostega sloga v snežnem parku. V hitrostnem drsanju na kratke proge bodo najprej na vrsti moški izločilni boji v hitrostnem drsanju na 500 metrov, sledi finale ekipnega zasledovanja ženskih hitrostnih drsalk na 3000 metrov.

Češka bo skušala v četrtfinalu hokejskega turnirja presenetiti favorizirano Kanado. | Foto: Guliverimage Češka bo skušala v četrtfinalu hokejskega turnirja presenetiti favorizirano Kanado. Foto: Guliverimage

V okviru predtekmovanj se obeta pester dan moških in ženskih tekmovanj v krlingu. Na sporedu bodo tudi tekme četrtfinala moškega hokejskega turnirja, kjer se bodo Slovaki pomerili z Nemci, Finci s Švicarji, Kanada s Češko, ZDA pa s Švedsko.

Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026, 18. februar:

Končne odločitve (7):

Alpsko smučanje (Ana Bucik Jogan, Nika Tomšič, Lila Lapanja, Caterina Sinigoi):
10.00 slalom, prva vožnja, ženske
13.30 slalom, druga vožnja, ženske

Biatlon (Polona Klemenčič, Anamarija Lampič, Lena Repinc, Manca Caserman):
14.45 štafeta 4 x 6 km, štafeta, ženske

Deskanje prostega sloga:
11.20 snežni park, finale, moški
14.30 snežni park, finale, ženske

Hitrostno drsanje, kratke proge:
20.15 500 m, izločilni boji, moški
20.59 3000 m, finale, ekipno zasledovanje, ženske

Smučanje prostega sloga:
11.30 skoki, finale, ženske

Smučarski tek:
11.45 sprint, ekipno, finale, ženske (Anja Mandeljc, Lucija Medja)?
12.15 sprint, ekipno, finale, moški (Miha Šimenc, Nejc Štern)?

Predtekmovanja:

Krling:
- ligaški del, moški:
14.05 Italija - Kanada
14.05 Kitajska - Češka
14.05 Norveška - Švica
14.05 ZDA - Velika Britanija

- ligaški del, ženske:
09.05 Kitajska - Danska
09.05 ZDA - Velika Britanija
09.05 Švedska - Južna Koreja
19.05 Velika Britanija - Japonska
19.05 Švica - Danska
19.05 Kanada - Italija
19.05 Kitajska - Švedska

Hokej:
-četrtfinale, moški:
12.10 Slovaška - Nemčija
16.40 Kanada - Češka
18.10 Finska - Švica
21.10 ZDA - Švedska

Smučanje prostega sloga:
10.00 skoki, kvalifikacije, ženske

Smučarski tek:
09.45 sprint, ekipno, kvalifikacije, ženske (Anja Mandeljc, Lucija Medja)
10.15 sprint, ekipno, kvalifikacije, moški (Miha Šimenc, Nejc Štern)

Ami Nakai
Sportal 17-letna japonska umetnostna drsalka najboljša v kratkem programu
Bob Dvosed
Sportal Izjemna prevlada Nemcev v bobu dvosedu
Tormod Frostad
Sportal Norvežan olimpijski prvak v akrobatskih skokih
pogi thumb
Sportal Italijanka, ki je preskočila Tadeja Pogačarja, ima olimpijsko medaljo! #video
Švedska Latvija
Sportal Med najboljših osem še Švica, Nemčija, Češka in Švedska
zimske olimpijske igre zimske olimpijske igre 2026 Cortina Milano ZOI 2026 Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.