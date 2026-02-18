Alpske smučarke so s slalomom končale nastope na zimskih olimpijskih igrah Milano-Cortina. Za konec se je suvereno zlatega odličja razveselila Američanka Mikaela Shiffrin, ki je v Cortini d'Ampezzo tako uspela unovčiti priložnost za svojo prvo medaljo na zadnjih dveh igrah in zdržala pritisk. To je njeno četrto olimpijsko odličje, na koncu je kar za 1,50 ugnala drugo Švicarko Camille Rast, Švedinja Anna Swenn Larsson je na tretjem mestu zaostala 1,71. Najboljša Slovenka je bila Ana Bucik Jogan na 24. mestu.

Ameriška smučarska zvezdnica Mikaela Shiffrin je na zadnji tekmi alpskih smučarjev na letošnjih olimpijskih igrah več kot potrdila primat slalomske kraljice in se suvereno zavihtela do svojega tretjega zlata na olimpijskih igrah in prvega v slalomu po kar dvanajstih letih. Zaradi spodrsljajev v Pekingu, kjer je ostala celo brez odličja, in težavah na letošnjih igrah v kombinaciji dvojic in veleslalomu, je bil pritisk na Shiffrin ogromen, mnogi so se celo razpisali o prekletstvu olimpijskih iger, ki muči 30-letno Američanko, a je ta na slalomu v Cortini d'Ampezzo dokazala, da ji v v slalomu ni para.

V tej sezoni je tako dobila še svoj deveti od zadnjih desetih slalomov. V karieri je bila najboljša na kar 71 slalomih za svetovni pokal, skupno se lahko pohvali s kar 108 zmagami. Današnja medalja je njena četrta olimpijska, potem ko je na zimskih olimpijskih igrah v Sočiju leta 2014 slavila v slalomu, štiri leta pozneje pa je v Pjongčangu dodala še zlato odličje v veleslalomu in srebro v kombinaciji.

Nosilke odličij v slalomu Foto: Reuters

Pritisk, ki ga prinaša olimpijska tekma, ji že v prvi vožnji ni prišel do živega. S številko sedem je bila z izjemo tretjega dela najhitrejša na vseh odsekih proge in v cilju prevzela vodstvo s prednostjo 82 stotink sekunde. V finalu je nato še dodala svoji predstavi iz prve vožnje in na koncu zmagala s kar sekundo in pol prednosti. Da ji je ob osvojitvi olimpijskega prestola s srca padel kamen, je bilo jasno že ob prihodu v cilj, ko ni mogla zadržati solz ganjenosti.

Drugo mesto je osvojila Švicarka Camille Rast, ki je bila po prvi vožnji četrta. Do bronastega odličja pa je prišla Švedinja Anna Swenn Larsson, ki je zaostala 1,71. Nemka Lena Dürr, ki je bila po polovici preizkušnje druga, in 20-letna Švedinja Cornelia Öhlund, ki je v prvi vožnji s tretjim mestom poskrbela za največje presenečenje, sta v finalu odstopili.

Petra Vlhova je bila 20. Foto: Reuters

Naziv olimpijske prvakinje v slalomu je sicer branila Slovakinja Petra Vlhova, a zaradi dolge odsotnosti zaradi hude poškodbe desnega kolena ni imela velikih pričakovanj. To je bil njen prvi nastop na slalomski preizkušnji po januarju 2024. Nastopila je že na kombinacijskem slalomu, a ni prismučala do cilja. Tokrat je s številko 23 za Shiffrin na koncu zaostala 3,60 in osvojila 20. mesto.

Bucik Jogan se je poslovila s 24. mestom

Od štirih Slovenk na startu se je najbolje odrezala Ana Bucik Jogan, ki je osvojila 24. mesto. Po prvi vožnji je zasedala 27. pozicijo, na koncu pa je za Shiffrin zaostala 4,62. Za Bucik Jogan je bil to zadnji olimpijski nastop v karieri, saj je že napovedala, da je to njena zadnja sezona v smučanju.

Ana Bucik Jogan je osvojila 24. mesto. Foto: Reuters

Na olimpijskih igrah imajo pravico nastopa tudi smučarke, ki se sicer niso uvrstile v finale. Nika Tomšič, ki se je sicer letos v Flachauu prebila na seznam dobitnic točk, je po prvi vožnji zasedala 34. mesto, na koncu pa je bila 28. (+5,87). Caterina Sinigoi je v drugo iz 38. mesta napredovala na 30. (+6,31). Lila Lapanja, ki je bila po polovici tekme 44., pa je prismučala na 36. mesto s skoraj devetimi sekundami zaostanka (+8,68).

V prvi vožnji je nastopilo kar 95 tekmovalk, proti koncu so se predstavile tudi nekatere iz smučarsko bolj eksotičnih dežel (Filipini, Madagaskar, Hongkong …).