Prvič za volanom nove toyote RAV4: ker je globalni prvak, evolucija brez revolucije

Vozili smo novo generacijo športnega terenca, ki je bil globalno lani najbolje prodajani avtomobil na svetu. Kaj zmore novi toyota RAV4 - je to predvsem evolucija že tako uspešnega avtomobila, katere so glavne spremembe in s čim naj bi letos prepričal okrog štiristo Slovencev?

Na uradni predstavitvi so nas presenetile fotografije RAV4 z Gorenjske. Foto: Gregor Pavšič Toyota RAV4 je eden prvih in s tem najstarejših športnih terencev v avtomobilski industriji. Prvi RAV4 iz leta 1994 je bil dolg komaj 4,15 metra, kar je 45 centimetrov manj kot zdaj v dolžino meri njegova najnovejša generacija. RAV4 je bil globalno lani najbolje prodajani avtomobil in morda je prav to razlog, da novi SUV ni zares bistveno zares drugačen. Prodajnega prvaka se drastično pač ne spreminja, zato je RAV4 predvsem celovita nadgradnja.

Oblikovno je opazno drugačen, v notranjosti pa je dobil pridih bolj terensko usmerjenega land cruiserja - tudi RAV4 je v notranjosti nekoliko bolj robusten in manj prefinjen. Pogoni bodo v Evropi seveda izključno hibridni, tehnično je večji napredek dobila predvsem priključnohibridna različica. Cene za Slovenijo zanje žal še niso znane.

Palec gor: postavna oblika, kakovostna izdelava, ergonomija, prostornost in praktičnost, položaj za volanom, večja baterija v različici PHEV

postavna oblika, kakovostna izdelava, ergonomija, prostornost in praktičnost, položaj za volanom, večja baterija v različici PHEV Palec dol: notranjost v slogu land cruiserja je manj prefinjena, kot bi lahko bila, slabši infozabavni vmesnik (lasten Toyotin, ni Googlov)

RAV4 je dobil agresivnejši videz, robustnost pa so izpostavili tudi v notranjosti vozila. Foto: Gregor Pavšič Položaj za volanom je odličen, enako je prepričljiva tudi ergonomija. Toda vtist kakovosti v notranjosti ob prvih kilometrih ni bil najboljši, pa tudi precej pusta je notranjost japonskega SUV-ja. Foto: Gregor Pavšič

Toyotin RAV4 je torej star že 32 let in danes je dober pokazatelj, koliko so se povečali in se namensko spremenili prvi tako imenovani SUV-ji (sport utility vehicle). RAV4 sodi med Toyotine globalno usmerjene modele, ki jim glede na zahteve regije prilagajajo pogone in opremo. Od leta 1994 so jih globalno prodali že več kot 15 milijonov, od tega v Evropi nekaj več kot 2,5 milijona. To pomeni, da RAV4 nedvomno ni le evropsko usmerjen in prilagojen avtomobil ter da je istočasno več kot očitno izjemno vsestranski. RAV4 je bil leta 2025 globalno celo najbolje prodajani avtomobil.

Novo, zdaj že šesto generacijo RAV4, smo v živo prvič videli že konec lanskega leta na Toyotinem tehničnem forumu Kenshiki v Belgiji. Ko so avtomobil iz studia prestavili na prave ceste, je njegov zunanji videz še precej bolj prišel do izraza. Zanimivo je, da RAV4 v dolžino še naprej meri 4,6 metra in da torej dolžinsko ni zrastel. Oblikovno pa je kar precej drugačen od prehodnika - bližje je na primer celo Toyotinemu večjemu bratu iz ZDA, modelu tacoma, oblikovalske linije so bolj drzne in na cesti bo vsej prej kot neopažen.

Pod sprednjim pokrovom bodo le hibridni pogoni. Foto: Gregor Pavšič

RAV4 je bil za Toyoto zadnji dve desetletji vselej pomemben razvojni tehnološki model. Z njim so se prvič preizkusili na področju baterijskih vozil - prek sodelovanja s Teslo (dobava elektromotorjev) sta bili prvi dve generaciji tudi že električni. Prek RAV4 so hibridni pogon vpeljali v športne terence, kjer se je do takrat zdela kombinacija dizelskega motorja in mehanskega štirikolesnega pogona samoumevno nepogrešljiva kombinacija.

Vse te preskoke pri pogonih, velikosti in varnostni opremi povzema tudi nov avtomobil. Električnega RAV4 seveda ni, saj to vlogo zelo dobro dopolnjuje primerljivo velik (in zdaj izboljšani) bZ4x, poleg klasičnega hibrida pa so opazno izboljšali priključnohibridni pogon. Ključna bo seveda cena, toda za vsakodnevno uporabnost takega RAV4 so napredki zelo jasni - baterija ima kapaciteto 22 kilovatnih ur (kWh), kar naj bi omogočilo doseg do 100 kilometrov, baterijo je mogoče tudi hitro polniti z močjo do 50 kilovatov.

Dobrih 12 palcev velika zaslona pred voznikom in nad sredinsko konzolo. Precej je fizičnih stikal, a žal ne za klimatsko napravo. Notranjost po zasnovi spominja na land cruiserja. Foto: Gregor Pavšič

Prostornost zadaj je zgledna, kar velja tudi za udobje med vožnjo. Foto: Gregor Pavšič

Prestavna ročica samodejnega menjalnika CVT Foto: Gregor Pavšič

Ti električni kilometri pa RAV4 v novi preobleki zelo prijajo. Ne le zaradi tišjega, bolj mirnega in hitreje odzivnega pogona kot pri klasičnem pogonu, temveč tudi zaradi dodatne moči. Različica s priključnim hibridom ima moč do 227 kilovatov (309 “konjev”), klasična hibridna pa 143 kilovatov (193 “konjev”).

Navadni samopolnilni hibrid je sicer dokazano učinkovit, a ko pohodimo plin, je že precej glasen in tudi manj poskočen kot v različici PHEV. Tam navsezadnje električni doseg niti ni tako pomemben, saj ima razpoložljiva energija v bateriji tudi omenjeno funkcijo pomoči pri pospeških in prožnosti vozila. Kadar se ne vozimo izključno na elektriko (avtocesta, podeželje), lahko energija iz baterije dolgo pomaga.

Če ne bo razlika v maloprodajni ceni prevelika, bi bil lahko PHEV najboljša izbira. Prav gotovo je na mednarodni predstavitvi pustila najboljši vtis.

Uporaben in z gumo oblečen predal za odlaganje manjših predmetov. Foto: Gregor Pavšič

Največjo razliko je RAV4 doživel v notranjosti. Ta je postala prej robustna kot prefinjena in tako po zasnovi kot razporeditvi spominja na model land cruiser. Zgornjo mejo armaturne plošče so postavili štiri centimetre nižje, povsem nove oblike je volanski obroč.

Na sredini sicer kraljuje osrednji zaslon (12,9 “), toda osrednji del vozila je prej klasičen kot digitaliziran. Pod zaslonom je namreč še veliko klasičnih stikal, kar bo povprečnemu vozniku prav gotovo všeč. Žal so digitalizirali gumbe za klimatsko napravo. Prestavna ročica menjalnika je majhna (sistem “brake-by-wire”), pred njo pa je zelo uporabna odprtina za odlaganje manjših predmetov - premišljeno je oblečena z gumo.

Pri prostornini prtljažnika omenimo, da mu pogon PHEV odvzame 68 litrov in se tako prostornina zmanjša na osnovnih 446 litrov.

Toyota je razvila in uporabila lasten operacijski sistem. Foto: Gregor Pavšič

Pikolovsko bi sicer lahko izpostavil zelo miniaturno stikalo za nastavitev glasnosti zvočnikov na levi strani volanskega obroča, a na srečo so pri Toyoti ohranili tudi klasično stikalo za zvok pod sredinskim zaslonom.

Japonci so v RAV4 namestili nov vmesnik. Zanašajo se torej na lastno storitev in ne uporabo širše uveljavljenih vmesnikov - na primer Googlovih. Odzivnost vmesnika ni najboljša, prav tako se kažejo določene omejitve pri razponu aplikacij in podobno. Na srečo sta samoumevna vmesnika CarPlay in Android Auto, ki olajšata povezljivost voznika in avtomobila. Podrobneje o izkušnjah z vmesniki po obsežnejšem domačem testu.

Zadnja klop in prtljažnik še naprej prepričljiva

Notranjost sicer ni pretirano atraktivna (nekaj barvnih dodatkov je le v opremi GR Sport) in tudi pri sami kakovosti določenih stikal ni ravno napredka. Kot že rečeno pusti RAV4 v notranjosti prej vtis nekoliko bolj robustnega vozila, kot smo bili tega pri tem vozilu vajeni do zdaj. Materiali so sicer kakovostni in tu pripomb ni, enako ne nad prostornostjo tako zadnje klopi kot prtljažnika.

Toyota svojega prodajnega prvaka na tem področju ni pretirano spreminjala, kar je slej kot prej dobro. Pri prostornini prtljažnika vendarle omenimo, da mu pogon PHEV odvzame 68 litrov in se tako prostornina zmanjša na osnovnih 446 litrov.

V Sloveniji bo RAV4 na voljo tako s klasičnim kot priključnohibirdnim pogonom. Pri klasičnem znaša kapaciteta baterije dobro kilovatno uro, sistemska moč pogona pa 136 kilovatov pri sprednjem in 143 kilovatov pri štirikolesnem pogonu. Priključni hibrid ima prav tako na voljo pogon na sprednji ali na vsa štiri kolesa - sistemska moč znaša 200 ali 227 kilovatov.

Osnovni RAV4 z dvokolesnim pogonom bo v Sloveniji na voljo za 38.500 evrov, za štirikolesno gnano različico bo pri klasičnem hibridu treba doplačati 3.250 evrov. Pri srednjem paketu opreme style se cene že gibljejo med 45 in 50 tisočaki. Kot že rečeno, cene priključnega hibrida še niso znane. Po izračunu Toyote naj bi bila povprečna redna cena v razredu RAV4 okrog 48 tisoč evrov.

Tekmecev je veliko. Na eni strani so to športni terenci velikoserijskih znamk (VW tayron, ford kuga, hyundai Santa Fe, mazda CX-60 …) pa tudi nekateri premijski športni terenci (volvo XC60, audi Q3, BMX X3 …) in novodobni tekmeci iz Kitajske. Ti pri priključnih hibridih prinašajo še precej večjo baterijo, a poraja se vprašanje, koliko potencialnih kupcev bo namesto Toyotinega izbralo kitajskega športnega terenca.

V Sloveniji želijo pri Toyoti letos prodati okrog 300 hibridnih in približno sto priključnohibridnih RAV4.

