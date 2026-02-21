Hokejisti Finske, ki so branili naslov olimpijskih prvakov, so na tekmi za tretje mesto s 6:1 premagali Slovake in osvojili peto bronasto odličje na tekmovanju petih krogov. Odločilna sta bila dva hitra zadetka v zadnji tretjini, s katerima so tlakovali pot k visoki zmagi. Finale med ZDA in Kanado bo v nedeljo ob 14.10.

Hokej na ledu, moški – tekma za 3. mesto:

Sobota, 21. februar

Finci so obrambo naslova izpred štirih let končali v petkovem polfinalu proti Kanadi. Potem ko so vodili z 2:0, so v nadaljevanju prednost zapravili in izgubili z 2:3.

V uvodni tretjini so imeli več od igre Finci, ki so povedli v osmi minuti. Po strelu z razdalje je bil v gneči najbolj spreten Sebastian Aho, ki je plošček z bližine poslal za hrbet Samuela Hlavaja in postavil izid prvih 20 minut. Čeprav so bili strelsko aktivnejši Finci, so imeli Slovaki po napaki tekmecev v obrambi izvrstno priložnost za izenačenje, a je povsem osamljeni Pavol Regenda zgrešil cilj.

Ob koncu prve in na začetku druge tretjine so imeli Finci prvič na tekmi igralca več, a tega niso unovčili, takšna priložnost pa se je kmalu ponudila tudi Slovakom, ki so v polfinalu izgubili proti ZDA z 2:6. Kljub doslej ne posebej prepričljivi igri z igralcem manj so se tudi Finci ubranili. V 29. minuti so slednji podvojili prednost, ko je z desne strani ob bližnji vratnici zadel Erik Haula.

Haula je zvišal na 2:0, v zaključku tekme pa postavil končnih 6:1. Foto: Reuters

Tomaš Tatar je bil edini, ki je uspel premagati vratarja Juuseja Sarosa. Foto: Reuters Takoj zatem so Finci zapravili še eno veliko priložnost, brez prask preživeli še eno dvominutno izključitev, toda pol minute pred koncem druge tretjine so se Slovaki vrnili v igro z golom Tomaša Tatarja., ki je vendarle uspel premagati dobro razpoloženega Juuseja Sarosa in poskrbel, da so se z rojaki na drugi odmor odpravili z le golom zaostanka (2:1).

V uvodu tretje so Finci drugič na tekmi imeli "power play", pritiskali, a zadeli le okvir vrat, ob tretji igri z igralcem več pa so le povišali prednost, ko je bil v 49. minuti po strelu od daleč Eelija Tolvanena pred golom spreten Roope Hintz, podstavil je palico in plošček poslal v gol za 3:1. Le 40 sekund pozneje pa je Kaapo Kakko natančno zadel od vratnice malce z desne strani.

Slovakom ni preostalo kaj drugega, kot da že dobrih pet minut pred koncem zaigrajo brez vratarja in s šestimi igralci v polju. A njihov načrt se ni izšel, Joel Armia je 56. minuti plošček poslal v prazen gol za 5:1. Slovaki so še naprej igrali brez vratarja in prejeli še en gol, končnih 6:1 je postavil Haula.

Za Fince je to peti olimpijski bron. Foto: Reuters

Severnjaki so osvojili osmo olimpijsko odličje, peto bronasto. Edino zlato so osvojili pred štirimi leti na Kitajskem.

Nedeljski finale med ZDA in Kanado bo ob 14.40. Američani bodo tretjič, odkar lahko na OI nastopajo tudi hokejisti iz NHL, igrali v finalu s starimi znanci iz Severne Amerike. Prva dva obračuna so v letih 2002 in 2010 izgubili, bodo pa lovili svojo tretjo zlato medaljo na igrah v zgodovini. Če bodo uspešni, jim bo to prvič uspelo zunaj domačega terena, saj so doslej zmagali na OI v ZDA v letih 1960 in 1980. Kanadčani bodo napadali deseti olimpijski naslov, prvi po letu 2014. Kanadčani so na OI zmagali vselej, ko so lahko igrali zvezdniki iz lige NHL: leta 2002 v Salt Lake Cityju, 2010 v Vancouvru in 2014.