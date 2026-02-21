Finci in Slovaki objokujejo zapravljeno priložnost

V nedeljskem finalu moškega hokejskega turnirja na olimpijskih igrah v Milanu se bosta za glavno nagrado udarili severnoameriški reprezentanci ZDA in Kanade. V boju za bron pa bosta tolažbo po polfinalnih porazih iskali zadnji evropski, Finska in Slovaška.

Finci so obrambo naslova izpred štirih let končali v polfinalu. Bili so dokaj blizu, a bi si tokrat najbrž želeli, da bi se hokejske tekme končale prej kot po uri igre. V prvi polovici obračuna proti prvim favoritom Kanadčanom so imeli prednost, dvakrat zadeli, Kanada pa je potem v drugi polovici prišla do preobrata in treh zadetkov za uvrstitev v finale. Zadnji gol je bil še posebej boleč za Fince, saj so ga dobili v zadnji minuti in le dve sekundi pred iztekom kazni, ko bi bili spet v polni postavi. Finski selektor Antti Pennanen je poskusil še s trenerskim izzivom, češ da so bili tekmeci v začetku akcije v prepovedanem položaju, a ni bil uspešen.

Junak Kanade je bil Nathan MacKinnon, podajalec pa je bil tudi Connor McDavid. To je bila njegova druga podaja na tekmi, že s prvo je postal rekorder po številu točk na enih igrah: v četrtfinalu je izenačil dosežek Fincev Teemuja Selanneja in Sakuja Koivuja iz leta 2006 z 11 točkami, zdaj ima Kanadčan dva gola in 13 podaj.

"O tem sanjaš, ko začneš igrati hokej"

Foto: Reuters Kanada bo v nedeljo lovila prvi naslov po Sočiju 2014. Zanimivo je, da so hokejisti te države na igrah zmagali vselej, ko so lahko igrali zvezdniki iz lige NHL: leta 2002 v Salt Lake Cityju, 2010 v Vancouvru in 2014. "To je res nekaj posebnega. O tem sanjaš, ko začneš igrati hokej na domačem dvorišču," je pred finalom za prireditelje iger dejal Mitch Marner. "Odlično smo odigrali celoten turnir in res smo se dobro ujeli. Prav veselim se, da bomo skupaj odigrali še eno tekmo," pa je dejal Colton Parayko.

Fincem je na koncu zmanjkalo nekaj sreče, 35 sekund pa je bilo premalo, da bi še sami skušali priti do preobrata, kot je uspelo Kanadčanom. "Še enkrat smo dokazali, da smo vrhunski igralci in se lahko merimo z vsakim tekmecem. Zmanjkalo nam je pol minute," je bil razočaran Anton Lundell. Finci so sicer prvi gol dosegli po le dveh sekundah z igralcem več, ko je Mikko Ranntanen natančno udaril takoj po sodniškem metu, drugega pa po napaki tekmecev, ko je imela Kanada dva igralca več, a je Erik Haula pobegnil v protinapad.

"To je bila naša prva slaba tekma na igrah"

Foto: Reuters Če je Fincem zmanjkalo 35 sekund, so si Slovaki najbrž želeli, da bi preskočili kar celotni prvi tretjini tekme z ZDA. Slovaška, ki je bila do polfinala eno najlepših presenečenj turnirja in je navdušila tako svoje navijače kot nevtralne opazovalce, je namreč do drugega odmora dobila že pet golov in niti boljša zadnja tretjina ni bistveno popravila vtisa. Na koncu so Američani slavili s 6:2.

"To je bila naša prva slaba tekma na igrah. Prišla je ob nepravem času, a če bi nam kdo pred igrami ponudil, da bomo prišli tako daleč, bi to takoj sprejeli. Na tekmi za bron ne bomo imeli težav z motivacijo," je slovaški poraz pospremil Tomaš Tatar. Slovaška lahko še ponovi svoj največji olimpijski uspeh, bron izpred štirih let, kar je doslej edina medalja te države na OI.

"Večji del tekme smo igrali res odlično. V zadnji tretjini smo malo popustili, a ko vodiš s 5:0, lahko malo spustiš ritem in razmišljaš o naslednji tekmi. Vsekakor pa je bila to ena naših najboljših predstav na igrah," je polfinale ocenil Američan Quinn Hughes. Američani bodo tretjič, odkar lahko na OI nastopajo tudi hokejisti iz NHL, igrali v finalu s starimi znanci iz Severne Amerike. Prva dva obračuna so v letih 2002 in 2010 izgubili, bodo pa lovili svojo tretjo zlato medaljo na igrah v zgodovini. Če bodo uspešni, jim bo to prvič uspelo zunaj domačega terena, saj so doslej zmagali na OI v ZDA v letih 1960 in 1980.

Finale bo v nedeljo ob 14.10, že v soboto ob 20.40 bo v dvorani Santa Giulia v Milanu tekma za tolažilno bronasto kolajno med Slovaško in Finsko.