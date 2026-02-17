Individualna in osebna obravnava sta danes ključni del korekcije vida, saj kakovost vida ni le številka na receptu. Na končni rezultat vplivajo naše vsakodnevne navade, delovno okolje, način uporabe digitalnih naprav in tudi občutljivost oči. Dva človeka z enako dioptrijo lahko namreč vid doživljata povsem različno. Zato so poglobljen pregled vida, strokoven pogovor z oftalmologom in sodelovanje z izkušenim optikom bistveni koraki do ustrezne rešitve. Le tako je mogoče razumeti, kako posameznik uporablja svoj vid pri delu, vožnji, branju ali preživljanju prostega časa in temu prilagoditi tudi izbiro korekcijskih stekel.

Sodobna korekcija vida danes temelji na dveh stebrih – razumevanju posameznika in natančnih meritvah očesa. Šele ko se osebni pristop poveže z napredno tehnologijo, lahko govorimo o rešitvi, ki je res prilagojena človeku.

Rodenstock. Obiskali smo Optiko Simona , kjer osebni pristop združujejo z naprednimi meritvami vida. Zanimalo nas je, kako v praksi poteka individualna korekcija vida in kakšno vlogo ima pri tem sodelovanje z nemškim proizvajalcem korekcijskih stekel

Foto: Jan Lukanović

33 let Optike Simona: vizija, ki temelji na osebnem pristopu

Optika Simona je nastala leta 1993 in letos praznuje 33 let delovanja. Njena ustanoviteljica in direktorica Simona Kodrin je že od začetka želela ustvariti prostor, kjer se ljudje ne bi počutili kot številke. "Vid me je vedno zanimal ne le kot strokovno področje, ampak kot nekaj, kar močno vpliva na kakovost življenja," pojasnjuje. Že kot deklica je z zanimanjem opazovala ljudi z očali in razmišljala, kako pomembno vlogo imajo pri vsakdanjem doživljanju sveta.

Vizija je bila jasna: optika, kjer si vzamejo čas, kjer znajo poslušati in kjer stranka odide z občutkom, da je zanjo res dobro poskrbljeno.

Poslanstvo: pomagati ljudem do boljšega in bolj naravnega vida

Glavno poslanstvo Optike Simona je pomagati ljudem do boljšega, bolj sproščenega in naravnega vida. V praksi to pomeni, da "lep" pogled na svet ni samoumeven, ampak se začne z razumevanjem človeka, njegovega življenjskega sloga, delovnih navad in vsakodnevnih obremenitev oči.

Zato stavijo na celostno obravnavo: od strokovnega pregleda vida do premišljene izbire očal ali korekcijskih stekel. Njihov cilj ni le zadovoljna stranka ob nakupu, temveč dolgoročno zaupanje in dober občutek vsak dan, ko si očala nadene.

Simona Kodrin, direktorica Optike Simona Foto: Jan Lukanović

Celovita skrb za vid: od pregleda do izbire očal

Tudi Silvija Rakuša, optičarka v Optiki Simona, poudarja, da njihovo delo temelji na celostnem pristopu k vidu. "Nudimo celovito skrb za vid, od specialističnih pregledov vida v sodelovanju z zdravnikom okulistom do natančnih meritev in strokovnega svetovanja. Pomemben del naše ponudbe sta tudi izdelava korekcijskih očal in svetovanje pri izbiri ustreznih kontaktnih leč. Ne ustavimo se pri dioptriji. Zanima nas, kako človek živi, kako dela in kje najbolj obremenjuje svoj vid," pojasnjuje Silvija Rakuša.

Posebno pozornost namenjajo individualnemu pristopu, tako pri izbiri korekcijskih stekel kot okvirjev. Vsaka rešitev je prilagojena potrebam posameznika, njegovemu življenjskemu slogu in estetskim željam. V ponudbi imajo širok izbor korekcijskih okvirjev in sončnih očal priznanih blagovnih znamk. Pri tem iščejo ravnovesje med funkcionalnostjo, udobjem in videzom. Kot še dodaja sogovornica: "Želimo, da človek z očali ne le dobro vidi, temveč se z njimi tudi dobro počuti."

Silvija Rakuša, optičarka v Optiki Simona Foto: Jan Lukanović

Meritve in podatki: od "povprečnega očesa" do biometrije

Vid je zelo kompleksen. Dva človeka z enako dioptrijo lahko vid doživljata povsem različno. Kot že omenjeno, na njegovo kakovost vplivajo vsakodnevne navade, delovno okolje, dolgotrajno delo z zasloni, način gledanja ter občutljivost oči. Zato univerzalne rešitve pogosto ne zadostujejo. Poglobljen pregled vida, strokoven pogovor z oftalmologom in tesno sodelovanje z optikom omogočajo, da se razume, kako posameznik uporablja svoj vid. Šele na tej podlagi je mogoče izbrati ustrezna korekcijska stekla. Individualna obravnava tako ni dodatek, temveč temelj kakovostne korekcije vida.

A dejstvo je, da se v industriji še vedno pogosto uporablja standardna metoda izračuna korekcijskih stekel, razvita na začetku 20. stoletja. Temelji na omejenem številu meritev in upošteva le nekaj osnovnih parametrov. Takšni izračuni izhajajo iz modela povprečnega očesa, ki pa v praksi ustreza le manjšemu deležu uporabnikov.

V Optiki Simona zato uporabljajo naprednejše pristope. S sodobno tehnologijo ne izmerijo le dioptrije, temveč tudi globino očesa, ukrivljenost roženice in druge parametre, ki pomembno vplivajo na kakovost vida.

"Ko združimo razumevanje posameznika in natančne meritve njegovega očesa, dobimo očala, ki niso kompromis, ampak rešitev, prilagojena človeku," poudarja Irena Vesenjak, optičarka mojstrica v Optiki Simona. Prav povezava osebnega pristopa in biometričnih meritev je razlog, da je individualna korekcija vida danes pomembnejša kot kadarkoli prej.

In prav tukaj pride v ospredje Rodenstock.

Irena Vesenjak, optičarka mojstrica v Optiki Simona Foto: Jan Lukanović

Rodenstock: ko korekcijska stekla temeljijo na biometriji očesa

Vprašanje, ki se pri tem odpira, je preprosto: po čem se njihova tehnologija razlikuje od drugih? Če vemo, da povprečni modeli in osnovni izračuni ne zadoščajo večini ljudi, potem je logično, da potrebujemo pristop, ki gre korak dlje. Rodenstock izhaja iz dejanskih, izmerjenih podatkov posameznika in ne iz modela povprečnega očesa.

S pomočjo naprave DNEye® Scanner se izmeri celotna biometrija očesa. To pomeni, da se pri izračunu korekcijskih stekel upoštevajo konkretni parametri posameznikovega očesa, ne zgolj osnovna dioptrija. Rodenstock tako ne ponuja univerzalne rešitve, temveč individualno korekcijo vida. Glavna razlika v primerjavi z večino drugih proizvajalcev je prav v tem pristopu: očala niso prilagojena povprečju, temveč človeku, ki jih nosi.

Kako nova tehnologija prispeva k večjemu udobju vida?

Nova tehnologija pri korekciji vida danes ne pomeni le ostrejšega pogleda. Ključna razlika je v tem, da je vid lahko bolj naraven in zahteva manj napora. Razlike med ljudmi so velike. Nekateri lahko brez večjih težav uporabljajo tudi zelo umazana očala ali celo vozijo z očali, ki so namenjena delu za računalnikom, pa jih to skoraj ne moti. Drugi pa občutijo nelagodje že ob najmanjšem popačenju, bleščanju ali spremembi v vidnem polju in pogosto niti ne znajo natančno opisati, kaj jih moti.

Prav tu napredna tehnologija naredi razliko. Pri Rodenstocku so nadgradili klasične pristope izdelave korekcijskih stekel. Pri razvoju so se posvetili tudi vprašanju, kako možgani obdelujejo vidne informacije in zakaj nekateri posamezniki motnje zaznajo izraziteje kot drugi.

Njihova tehnologija omogoča, da se zberejo biometrični podatki očesa in vključijo v natančen izračun unikatnih korekcijskih stekel. Tako nastanejo stekla, ki niso prilagojena le očesu, temveč celotnemu vidnemu sistemu – torej očesu in načinu, kako informacije obdela možganski center za vid.

Rezultat je bolj miren in stabilen vid. Manj utrujenosti, manj prilagajanja in več udobja v vsakodnevnih situacijah, kot so delo z računalnikom, vožnja ali branje.

Foto: Rodenstock

Zakaj izbrati Optiko Simona? Direktorica Simona Kodrin poudarja, da Optika Simona ni zgolj prostor, kjer izberete nova očala, temveč okolje, kjer si za vsako stranko vzamejo čas. "Ne prodajamo le očal. Gradimo odnos in iščemo rešitev, ki se res ujema z načinom življenja posameznika," pravi. Vsaka odločitev je premišljena, od izbire okvirjev do svetovanja glede korekcijskih stekel. Cilj je, da se rešitev prilagodi vsakodnevnim potrebam: delu, vožnji, branju ali prostemu času. Pri tem pomembno vlogo igra tudi sodelovanje z Rodenstockom, ki omogoča izdelavo individualiziranih korekcijskih stekel na podlagi natančnih meritev. Tako očala niso univerzalna, temveč prilagojena posamezniku. "Naša želja je, da stranka odide z očali, ki niso le funkcionalna, temveč prijetna in naravna za oči, predvsem pa, da jih z zadovoljstvom nosi vsak dan," še dodaja direktorica.