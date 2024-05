Samohodna ali baterijska kosilnica, vrtni traktor, robotska kosilnica ali motorna kosa?

Preden se dokončno odločite, s čim boste kosili zelenico na vrtu ali v okolici poslovnih prostorov, imejte v mislih, da kupujete vrtni stroj, ki ga boste lahko uporabljali dolga leta. Uradni statistični podatki pravijo, da smo v preteklem letu v Slovenijo uvozili skoraj 50 tisoč kosilnic, povprečna cena je znašala manj kot 500 evrov. A svetujemo vam, da ne varčujete niti pri nakupni ceni, še manj pa pri stroških za vzdrževanje vrtne kosilnice. Le tako boste imeli zanesljivo kosilnico, ki jo boste lahko z zadovoljstvom uporabljali.

Preden pa se odločite za nakup, poskusite srečo v nagradni igri in z malo sreče morda ravno vi zadenete zmagovalno vrtno kosilnico po izboru kupcev podjetja Eurogarden.

Katere vrtne kosilnice, vrtne traktorje ali motorne kose izbrati?

Foto: Eurogarden in Rotar

Vrtne kosilnice Ramda in vrtni traktorji Ramda slovijo kot zelo zanesljivi vrtni stroji, s katerimi bo vaša zelenica vedno urejena. Ramda je namreč blagovna znamka vrtnih strojev, orodja, zaščitne opreme in dodatkov za vrt, dom in urejanje okolice z več kot 30-letno tradicijo. Poleg tega nudijo tudi dobro in zanesljivo poprodajno mrežo z rezervnimi deli in pooblaščenimi servisi po vsej Sloveniji, kar ni zanemarljiva informacija, saj je vrtne stroje treba redno vzdrževati. Vrtne stroje in pripomočke za delo na vrtu Ramda lahko kupite v vseh bolje založenih tehničnih trgovinah po Sloveniji.

Med zelo zanesljive vrtne stroje spadajo tudi vrtne kosilnice in vrtni traktorji Castelgarden, ki so odlična izbira za urejeno in zdravo trato. Izdelki Castelgarden izpolnjujejo potrebe vseh tistih, ki z veseljem skrbijo za svoj vrt. Ne glede na to, ali potrebujete izdelek za domačo ali profesionalno uporabo, je Castelgarden idealen partner, ki bo v vseh letnih časih ohranjal vašo strast do narave.

Prepričajte se o odlični ponudbi in super izbiri vrtnih strojev Ramda in Castelgarden v vrtnih centrih Eurogarden Dobrova pri Ljubljani in Krško. Poleg tega pa lahko s kartico zaupanja Eurogarden, ki prinaša številne ugodnosti, kupujete tudi na obroke, če vaša kreditna kartica to omogoča. Dodatna prednost je tudi možnost nakupa s pomočjo hitrega kredita. Če bi radi privarčevali pri nakupu vrtnih strojev, so prav vsak mesec v vrtnih centrih Eurogarden v akciji tudi izbrani izdelki Ramda. Celotna ponudba vrtnih strojev Ramda in Castelgarden je na zalogi tudi v spletni trgovini Eurogarden.eu.

Razvoj novih vrtnih strojev Ramda

Foto: Eurogarden in Rotar

Blagovna znamka Ramda že dolga leta sledi tudi razvoju zelenih tehnologij in zmogljivih vrtnih strojev, k čemur pripomore vrhunsko slovensko znanje. Ramda tako že danes ponuja številne novosti in izboljšave, med drugim program zmogljivejših baterijskih vrtnih strojev, prav tako so predstavili nekaj novih artiklov baterijskega programa 20 V z enotno baterijo za vse izdelke. V tem segmentu artiklov so baterijske škarje, baterijska mini žaga, baterijska žaga, baterijski pihalec in sesalec, baterijske škarje žive meje, baterijska kosa, baterijska kosilnica, baterijski multisistem 4 v 1. Tudi za leti 2025 in 2026 pripravljajo številne nove baterijske in akumulatorske vrtne pripomočke, ki bodo zagotovo zanimivi za slovenskega kupca.

Zmogljivi vrtni stroji za večje vrtove Ti vrtni stroji združujejo moč, vzdržljivost in natančnost. Ne glede na to, ali gre za košnjo trave ali prevažanje materialov, so ti vrtni traktorji nepogrešljivi pomočniki za vsakega ljubitelja vrtnarjenja. Spodaj predstavljeni izbrani vrtni traktorji se ponašajo z zmogljivimi motorji, robustna konstrukcija pa omogoča dolgo življenjsko dobo in zanesljivo delovanje v najzahtevnejših pogojih.

Foto: Eurogarden in Rotar

VRTNI TRAKTOR RAMDA PRO TC8416H, KOŠ 240 L

Foto: Eurogarden in Rotar Vrtni traktor RAMDA PRO TC8416H poganja enovaljni bencinski motor STIGA ST500, 452 ccm z zračnim hlajenjem. Dva kakovostna noža omogočata košnjo širine 84 cm, sedemstopenjska ročica pa omogoča višino košnje od 25 do 80 milimetrov. Vrtni traktor je idealen za košnjo travnika do štiri tisoč kvadratnih metrov površine, obenem pa ima možnost uporabe vlečnih priključkov.





VRTNI TRAKTOR CASTELGARDEN XHXY 240 PRO, KOŠ 350 L

Foto: Eurogarden in Rotar Vrtni traktor s košem CASTELGARDEN XHXY 240 poganja dvovaljni bencinski BRIGGS&STRATTON 8240 INTEK™ OHV Twin, 724 cm3 ter ima hidrostatični pogon. Dva izjemno močna noža omogočata košnjo širine 122 cm, devetstopenjska ročica pa omogoča višino košnje od 25 do 100 milimetrov. Vrtni traktor je primeren za košnjo do osem tisoč kvadratnih metrov ter ima možnost uporabe vlečnih priključkov.

VRTNI TRAKTOR CASTELGARDEN XD150HD, BREZ KOŠA

Foto: Eurogarden in Rotar Vrtni traktor Castelgarden XD150HD s stranskim izmetom poganja enovaljni bencinski motor STIGA ST400. Ima zračno hlajenje ter omogoča košnjo v širini 98 cm. Dva noža se vklopita z elektromagnetno sklopko, sedemstopenjska ročica pa omogoča višino košnje od 25 mm do 80 mm. Vrtni traktor ima tudi možnost uporabe vlečnih priključkov.

RIDER CASTELGARDEN XZ160P

Foto: Eurogarden in Rotar Zmogljiv rider Castelgarden XZ160P/95 poganja motor Stiga ST500 z močjo 9,3 kW. Rider Castelgarden XZ160P/95 je primeren za travne površine do velikosti sedem tisoč kvadratnih metrov. Prav tako vam omogoča funkcijo Combi - preklapljanje med mulčenjem Multiclip.

Zanesljive vrtne kosilnice Premišljeno se odločite, kakšne so vaše potrebe ter kakšna sta površina in naklon vrta, ki ga kosite. Ne glede na to, ali gre za majhen urbani vrt ali obsežno podeželsko posestvo, boste v vrtnih centrih Eurogarden našli kosilnico, ki bo ustrezala vašim zahtevam. Z naprednimi motorji in visokokakovostnimi noži bodo kosilnice zagotovile hitro in natančno košnjo brez težav pri delovanju. Ergonomske zasnove in enostavni upravljalni sistemi pa omogočajo udobno uporabo in natančen nadzor.



Foto: Eurogarden in Rotar

MOTORNA VRTNA KOSILNICA RAMDA TZ51SHL-T S KOŠEM

Kosilnico RAMDA TZ51SHL-T poganja zmogljiv motor Ramda Y196V-OHV, 196 ccm, kar zagotavlja učinkovito delovanje in enostaven zagon. S širino ohišja 51 cm je ta kosilnica zelo priročna za košenje vaše zelenice. Poleg tega ponuja širok nabor možnosti košnje 4 v 1: košnjo, mulčenje, izmet zadaj in stranski izmet, kar vam omogoča prilagodljivost glede na vaše potrebe in želje. Šeststopenjska ročica vam omogoča nastavitev višine reza od 25 do 75 mm.

MOTORNA VRTNA KOSILNICA CASTELGARDEN XC53HS S KOŠEM

Foto: Eurogarden in Rotar Kosilnico CASTELGARDEN XC53HS poganja zmogljiv motor HONDA GCV 170 OHV, AUTOCHOKE, 167 ccm, kar zagotavlja zanesljivo delovanje in enostaven zagon. S širino ohišja 51 cm je ta kosilnica zelo priročna za košenje vaše zelenice. Poleg tega ponuja širok nabor možnosti košnje 4 v 1: košnjo, mulčenje, izmet zadaj in stranski izmet, kar vam omogoča prilagodljivost glede na vaše potrebe in želje.

VRTNA KOSILNICA CASTELGARDEN MOUNTFIELD S461R PD

Foto: Eurogarden in Rotar Za tiste, ki iščete kosilnico, ki združuje zmogljivost, vsestranskost in enostavno uporabo, je Castelgarden MOUNTFIELD S461R PD (2v1) zagotovo prava izbira. Z motorjem STIGA ST 170 OHV, AUTOCHOKE, 166 ccm, ta kosilnica ponuja zanesljivo delovanje in močan navor za brezhibno košnjo. S širino ohišja 46 cm in trpežnim kovinskim ohišjem je kosilnica zelo okretna, 55-litrski koš pa omogoča učinkovito košnjo brez nepotrebnih prekinitev.

VRTNA KOSILNICA CASTELGARDEN XC48, 2V1

Foto: Eurogarden in Rotar Če bi radi imeli enostavno in zanesljivo kosilnico, je CASTELGARDEN XC48 idealna izbira. Ta kosilnica je namenjena manjšim vrtovom, saj je primerna za košnjo do tisoč kvadratnih metrov. Z motorjem STIGA ST 120 OHV, AUTOCHOKE, 123 ccm, ta kosilnica ponuja dovolj moči za učinkovito košnjo. S širino ohišja 46 cm in kovinskim ohišjem je pripravljena na delo na vašem vrtu.

Robotske kosilnice omogočajo brezskrbnost Robotske kosilnice omogočajo popolno brezskrbnost pri košnji trave, saj prevzamejo delo namesto vas. S svojimi naprednimi senzorji in pametnimi algoritmi se robotske kosilnice samodejno prilagajajo terenu in opravijo delo brez vašega nadzora, kar vam omogoča, da se vi osredotočite na druga vrtna opravila.

ROBOTSKA KOSILNICA RAMDA L+ z GPS

Foto: Eurogarden in Rotar Robotska kosilnice RAMDA L+ ima vgrajen GPS ter omogoča košnjo trave v širini 22 cm. Poganja jo zmogljiva 20 V, 5.0 Ah Li-Ion 90 Wh baterija, s katero boste lahko kosili do dva tisoč kvadratnih metrov velik travnik. Z enostavno devetstopenjsko prilagoditvijo lahko nastavite višino reza od 20 do 60 mm.

ROBOTSKA KOSILNICA RAMDA RM24A-15 Z WiFi

Foto: Eurogarden in Rotar Robotska kosilnica RAMDA RM24A-15 se prodaja v kompletu s hiško ter ima vgrajen WiFi za neposredno povezavo z mobilnim telefonom. Poganja jo zmogljiva 3.0 Ah Li-Ion 90 Wh baterija, s katero boste lahko kosili od 50 do 1.500 kvadratnih metrov velik travnik. Trije noži omogočajo košnjo v širini 24 cm, višino reza pa lahko nastavite od 26 do 65 mm.

Motorne kose za košenje brežin in manjših površin Zahvaljujoč prenosljivosti in enostavni uporabi so motorne kose idealne za lastnike manjših vrtov, sadovnjakov ali območij, kjer je dostop z večjimi kosilnicami otežen. Njihova okretnost in enostavno manevriranje omogočata natančno košnjo okoli ovir, kot so drevesa, grmovje in vrtno pohištvo, kar vam omogoča, da ohranite urejen videz svojega vrta.



Foto: Eurogarden in Rotar

MOTORNA KOSA CASTELGARDEN BC435H

Foto: Eurogarden in Rotar Motorno koso Castelgarden BC435H poganja zmogljiv motor znamke Honda. Gre za izjemno zanesljiv vrtni stroj za urejanje vrta ali kmetijskega zemljišča. Z združitvijo visoke kakovosti z blagovno znamko HONDA in izkušenj podjetja CASTELGARDEN ponuja številne prednosti. Zasnovana je tako, da je enostavna za uporabo in vzdrževanje. Ergonomsko oblikovan ročaj omogoča udobno in stabilno upravljanje, kar je ključnega pomena za dolgotrajno delo na vrtu ali kmetijskem zemljišču.

MOTORNA KOSA CASTELGARDEN BC450HD

Foto: Eurogarden in Rotar Motorno koso Castelgarden BC450HD poganja zmogljiv motor znamke Honda. Omenjeni model ponuja odlično razmerje med ceno in kakovostjo. Čeprav jo poganja vrhunski motor Honda in ima številne funkcije, ostaja ta motorna kosa cenovno dostopna, zato je privlačna za vse, ki iščejo zanesljivo in učinkovito orodje za urejanje svojega zunanjega prostora.

NAHRBTNA MOTORNA KOSA RAMDA PRO BG-630

Foto: Eurogarden in Rotar Nahrbtna motorna kosa Ramda PRO BG-630 je profesionalna motorna kosa. Ponaša se z ojačanim kovinskim hrbtiščem ter z udobnim oblazinjenim nahrbtnikom po EU-standardih. Ima tudi ojačeno gibljivo gred ter zanesljiv kotni prenos, narejen na Japonskem. 1,3-litrska posoda za gorivo omogoča dolgo delo brez nepotrebnih prekinitev.

BATERIJSKI MULTISET RAMDA 20 V

Foto: Eurogarden in Rotar Baterijski multiset RAMDA z dvema baterijama in polnilcem vam omogoča več kot samo košnjo trave s priključkom za motorno koso. Poleg motorne kose so v kompletu tudi škarje za živo mejo ter višinski obrezovalnik za obrezovanje vej in grmičevja. Vsaka baterija vam omogoča od 15 do 30 minut neprekinjenega dela.

Pri izbiri pravega vrtnega orodja je ključnega pomena, da se osredotočite na svoje potrebe in zahteve vrta. Ne glede na to, ali se odločite za vrtno kosilnico, vrtni traktor, robotsko kosilnico ali motorno koso, je pomembno, da natančno razmislite o velikosti vašega travnika in o terenu vašega vrta. Razmislite tudi o pogostosti uporabe ter o osebnih preferencah.

S pravim orodjem boste lahko uživali v urejenem in negovanem vrtu brez nepotrebnega napora in stresa. Zato si vzemite čas za premišljeno odločitev in izberite orodje, ki bo ustrezalo vašim potrebam ter vam omogočilo učinkovito in prijetno urejanje vašega zunanjega prostora.

Vselej pa so vam ob dilemi, katero kosilnico izbrati, na voljo tudi izkušeni strokovnjaki v vrtnih centrih Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani in v Krškem, kamor ste prijazno vabljeni.