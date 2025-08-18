Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Ponedeljek,
18. 8. 2025,
10.28

Osveženo pred

8 minut

turisti plaža Hrvaška Split Šolta

Nekdaj znameniti zaliv na Hrvaškem danes poln iztrebkov in naftnih madežev

Šolta | Zaliv, sicer znan po nedotaknjeni naravi in čistem morju, je v poletni sezoni pod vse večjim pritiskom zaradi množičnega prihoda ladij. | Foto TS Split

Zaliv, sicer znan po nedotaknjeni naravi in čistem morju, je v poletni sezoni pod vse večjim pritiskom zaradi množičnega prihoda ladij.

Foto: TS Split

Domačini otoškega mesta Nečujma na otoku Šolta imajo dovolj. Njihovi zalivi so zaradi prihoda turističnih ladij in nemarnih turistov, kot so povedali za Slobodno Dalmacijo, polni naftnih madežev, iztrebkov z ladij in odpadne umazanije. Pristojne so pozvali k ukrepanju in podpisali peticijo. Fotografije si lahko ogledate tukaj.

"Dovolj je bilo! Zaščititi moramo svoje zalive, ne želimo madežev od nafte v morju, neskončnih "mavric" na morski gladini od ladijskih olj, ne želimo odpadne vode, ki plava po naših plažah, kjer se kopajo naši otroci! Ne želimo smeti in iztrebkov z ladij, ladijskih sider, ki uničujejo, erodirajo morsko dno! Dovolj imamo, uvedite red!" pravijo ogorčeni prebivalci Nečujma, mesta na otoku Šolta z osmimi nekdaj čudovitimi zalivi. 

Podpisali bodo peticijo 

Trenutno podpisujejo peticijo, ki jo bodo poslali vsem pristojnim institucijam, saj želijo zaščititi svoje naravno okolje, ki so ga v zadnjih nekaj letih številni gostje, turisti in domačini preprosto uničili. "Okoljski incidenti se kar kopičijo. Nemočni smo, zato zdaj pišemo peticijo, ki jo bomo poslali na vse naslove pristojnih institucij, da naznanimo novo potezo prebivalcev Nečujma, kjer je približno 300 stalnih prebivalcev, s prihodom poletja pa oživijo tudi apartmajska naselja in vikend hiše, ki se bodo približale skupno pet tisoč sezonskim prebivalcem."

Vidni so izpusti turističnih ladij 

Slobodni Dalamciji so poslali tudi videoposnetke in fotografije ekološkega incidenta, zabeleženega v začetku tedna v Mali Maslinici, nečujamskem zalivu neposredno nasproti slavne Piškere, kjer je tudi ribnik cesarja Dioklecijana.

Morje je vidno onesnaženo z mastnimi madeži, črnimi usedlinami in drugimi odpadnimi snovmi, za kar domačini sumijo, da je posledica izpustov iz turističnih ladij.

Zaliv, sicer znan po nedotaknjeni naravi in čistem morju, je v poletni sezoni pod vse večjim pritiskom zaradi množičnega prihoda ladij. Število ladij v sezoni večkrat presega zmogljivost majhnega zaliva, nekatere ladje pa ne spoštujejo predpisov o odvajanju fekalnih in odpadnih voda, zato je morje zdaj prekrito z mastno plastjo, ribe in raki pa izginjajo. "Počutimo se nemočne, saj se zdi, da nihče ne nadzoruje, kaj te ladje izpuščajo!" pravijo. 

V zalivu tudi potopljena ladja 

Dodaten problem v zalivu je potopljena ladja, ki je tam od leta 2010. Namesto da bi odstranili razbitino, ladjo turistom že leta predstavljajo kot domnevno atrakcijo, čeprav je jasno, da njeno stanje prispeva k onesnaževanju morja in spodkopava varnost kopalcev. Kljub opozorilom in pozivom se tudi glede tega vprašanja ni storilo nič, dodajajo.

Menijo, da problem ni le lokalne narave, ampak kaže tudi na širše pomanjkanje sistematičnega varovanja Jadranskega morja pred prekomerno in neodgovorno uporabo pomorskega prometa. 

V okviru nedavno izvedenega projekta varstva morskega okolja "Eko Šolta" so sicer postavili table z opozorili in navodili ob vplutju v pristanišče glede odlaganja odpadkov, za vse ostalo pa so, kot pravijo, nemočni.

Vse je bilo prijavljeno pristojnim institucijam, v stiku so z Državljansko iniciativo za zaščito morja, podmorja in zaliva Nečujma, vsi pa upajo na hiter odziv pristojnih služb.

Do takrat bodo prebivalci zaliva Nečujma podpisali peticijo v upanju, da se bo končno vzpostavil red, da bi zaščitili svojih osem zalivov. 

