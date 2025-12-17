Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je lastnik dveh hostlov na Gorenjskem diskriminiral in nadlegoval turistko iz Švice zaradi njene temne polti. Turistko je najprej odslovil iz enega hostla, češ da je prestara za bivanje v njem, in jo odpeljal v drugega, nazadnje pa jo je odslovil še iz tega. Čeprav je bilo pozno zvečer, je njene torbe odnesel iz nastanitve in ob tem kričal nanjo, da nikoli ne bo dobrodošla, ker je temnopolta. Ker se je turistka počutila prestrašeno in ogroženo, je poklicala policijo.

Na Zagovornika načela enakosti se je obrnila Švicarka, ki je želela del poletnih počitnic preživeti na Gorenjskem. Namesto sproščujočega oddiha je doživela neprijetno izkušnjo in bila žrtev diskriminacije.

Kot je pojasnil Zagovornik, je turistka rezervirala in vnaprej je plačala nastanitev v hostlu, ob namestitvi v sobo pa nato prejela sporočilo o dodatnem strošku gostovanja. Na recepciji hostla ji je lastnik dejal, da je zahtevek za dodatno plačilo prejela, ker presega starostno omejitev za goste hostla.

"Ko je lastniku povedala, da je v pogojih poslovanja določena le spodnja starostna meja 18 let, ji je ta rekel, naj pobere svoje stvari, in jo odpeljal v njegov drugi hostel, ki starostnih omejitev nima. Pri tem je zahteval tudi, da turistka plača še za nočitev v tem drugem hostlu, čemur je sprva nasprotovala, nato pa prek spleta vseeno izvedla rezervacijo in potrdila plačilo. Njena rezervacija je bila kasneje zavrnjena, čeprav je imela na računu dovolj sredstev za plačilo storitve," je dogajanje opisal Zagovornik.

Počutila se je ogroženo in poklicala policijo

Kljub temu da je bilo že pozno, je lastnik njene torbe odnesel iz hostla in ob tem kričal, da pri njem nikoli ne bo dobrodošla, ker je temnopolta in se neprimerno vede. Njene prošnje, naj ji dovoli prespati vsaj eno noč, da bi si lahko naslednji dan poiskala drugo namestitev, ni upošteval. Ker se je turistka počutila prestrašeno in ogroženo, je poklicala policijo.

Na podlagi policijskega zapisnika je Zagovornik pritrdil navedbe turistke in ugotovil, da je lastnik pogoje poslovanja prvega hostla spremenil naknadno in v njih šele po spornem dogodku določil tudi zgornjo starostno mejo gostov, ki jim še nudi storitev. "Turistka je med drugim dokazala tudi, da je bila rezervacija nastanitve v drugem hostlu istega lastnika izvedena takoj in da je imela na računu tudi dovolj sredstev za plačilo storitve, kar kaže na to, da je rezervacijo onemogočil sam lastnik," je sporočil Zagovornik.

Zagovornik je po koncu preiskave ugotovil, da je lastnik nastanitev ravnal diskriminatorno. "Švicarko je neposredno diskriminiral in nadlegoval zaradi njene barve kože, ko ji je onemogočil koriščenje storitev, ki morajo biti javnosti na voljo ne glede na njihove osebne okoliščine, kot je barva kože," je ugotovitev pojasnil Zagovornik.

Lastnik hostlov se je odločil, da v postopku ne bo predstavil svoje plati zgodbe.