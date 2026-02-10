Vlada na obisku Gorenjske o protipoplavnih ukrepih in infrastrukturnih projektih

Vlada bo danes obiskala gorenjsko regijo. Program bo začela z redno sejo v Radovljici in z dogodkom ob koncu gradbenih del za zmanjšanje poplavne ogroženosti Železnikov. Predstavniki vlade si bodo med drugim ogledali potek sanacije po poplavah in infrastrukturne projekte ter predstavili velike investicijske projekte v Kranju.

Člani vlade se bodo po seji razkropili po vsej Gorenjski ter obiskali številne občine, ustanove in podjetja, obisk pa sklenili s posvetom s predstavniki gospodarstva in župani. Premier Robert Golob se bo že dopoldne udeležil odprtja ob koncu ureditev za zmanjšanje poplavne ogroženosti Železnikov, ki so jih v Selški dolini po vodni ujmi 2007 čakali več kot 18 let.

Sledili bodo pogovori o začetku še enega projekta za večjo poplavno varnost, in sicer v Škofji Loki, kjer bo ministrstvo za naravne vire in prostor izvedlo ukrepe na območju Poljanske in skupne Sore. Minister Jože Novak pa si bo ogledal tudi potek sanacije na plazu Laze v Poljanski dolini in zaščitnih del na plazovih v zaledju Koroške Bele.

Bratušek na Jesenice

V teku je tudi več projektov na prometni infrastrukturi. Resorna ministrica Alenka Bratušek si bo ogledala prenovo železniške postaje na Jesenicah in se udeležila dogodka ob začetku izgradnje krožišča na mestu, kjer se avtocestni priključek Brnik priključi na glavno cesto. Ta naj bi vsaj malo zmanjšal zastoje na priključku Kranj vzhod.

Na današnji seji vlade pa naj bi se seznanili z informacijami o stanju prostorskega umeščanja avtocestnega priključka Kranj sever in tudi o strokovni presoji upravičenosti ponovne vzpostavitve železnice do Hrušice.

Nova regijska bolnišnica v Kranju

V Kranju bodo simbolno zaznamovali začetek gradnje novega doma upokojencev in predstavili še druge investicijske projekte, na čelu z novo regijsko bolnišnico. Prav tako bodo v Kranju odprli elektroenergetski kompleks RTP Primskovo. V Bohinju pa bosta minister za obrambo Borut Sajovic in bohinjski župan Jože Sodja podpisala sporazum o financiranju spremembe občinskega prostorskega načrta za izgradnjo doma gorske reševalne službe Bohinj.