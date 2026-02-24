Grčijo je lani obiskalo 37,98 milijona turistov, kar je 5,6 odstotka več kot predlani in največ do zdaj. Prihodki iz naslova turizma so se zvišali za 9,3 odstotka na prav tako rekordnih 23,6 milijarde evrov. Število turistov iz držav EU se je povečalo za 2,8 odstotka, število obiskovalcev iz drugih držav pa za deset odstotkov.

Grčija je rast števila turistov in prihodkov iz naslova turizma s tem dosegla tretje leto zapored, je danes objavljene podatke grške centralne banke povzela francoska tiskovna agencija AFP.

Začasni podatki ne vključujejo ladij za križarjenja.

Visoke številke pričakujejo tudi letos

Ministrstvo za turizem visoke številke pričakuje tudi letos. Kot so navedli, bo lanski rezultat težko preseči, se pa po njihovih navedbah obeta še eno "dobro leto".

Grčija se uvršča med pet najbolj turističnih držav v EU. Pred njo so Francija, Španija in Italija, na približno enaki ravni pa je še Nemčija.