Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Torek,
24. 2. 2026,
19.30

Osveženo pred

58 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
turisti turizem Grčija

Torek, 24. 2. 2026, 19.30

58 minut

Grčija lani z rekordnim številom turistov in rekordnimi turističnimi prihodki

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Grčija Kreta nemški turisti | Grčija se uvršča med pet najbolj turističnih držav v EU. Pred njo so Francija, Španija in Italija, na približno enaki ravni pa je še Nemčija. | Foto Guliverimage

Grčija se uvršča med pet najbolj turističnih držav v EU. Pred njo so Francija, Španija in Italija, na približno enaki ravni pa je še Nemčija.

Foto: Guliverimage

Grčijo je lani obiskalo 37,98 milijona turistov, kar je 5,6 odstotka več kot predlani in največ do zdaj. Prihodki iz naslova turizma so se zvišali za 9,3 odstotka na prav tako rekordnih 23,6 milijarde evrov. Število turistov iz držav EU se je povečalo za 2,8 odstotka, število obiskovalcev iz drugih držav pa za deset odstotkov.

Grčija je rast števila turistov in prihodkov iz naslova turizma s tem dosegla tretje leto zapored, je danes objavljene podatke grške centralne banke povzela francoska tiskovna agencija AFP.

Začasni podatki ne vključujejo ladij za križarjenja.

Visoke številke pričakujejo tudi letos

Ministrstvo za turizem visoke številke pričakuje tudi letos. Kot so navedli, bo lanski rezultat težko preseči, se pa po njihovih navedbah obeta še eno "dobro leto".

Grčija se uvršča med pet najbolj turističnih držav v EU. Pred njo so Francija, Španija in Italija, na približno enaki ravni pa je še Nemčija.

Grški otok
Novice Grški otok novim priseljencem ponuja brezplačno hrano, nastanitev in 18 tisoč evrov
Capri, Italija, Morje
Novice Drastične spremembe na italijanskem otoku Capri
Santorini
Trendi Santorini odločil: pretežki turisti ne smejo več jahati oslov
Sladoled
Novice Prvi dan za enako število kepic sladoleda odštel 7, tretji dan 17 evrov: "Pokličite policijo!"
turisti turizem Grčija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.