Prvi dan za enako število kepic sladoleda odštel 7, tretji dan 17 evrov: "Pokličite policijo!"

Družinske počitnice v Rimu so dobile grenak priokus, potem ko se je vsakodnevni nakup sladoleda spremenil v razočaranje. Turist je na TikToku slaščičarno obtožil, da ga je prevarala, tako da je brez opozorila več kot podvojila ceno. Njegova objava je postala viralna.

V videoposnetku uporabnik TikToka pojasnjuje, da so na počitnicah v Rimu z ženo in hčerko vsak dan kupovali sladoled v isti slaščičarni. Sprva sta dva majhna sladoleda stala približno 7 evrov, tretji dan pa je cena za isto naročilo brez kakršnekoli razlage poskočila na skoraj 17 evrov.

Ker je naročilo plačal s kartico, je šele po plačilu videl, da je cena drastično poskočila. Ko je blagajničarko vprašal, kaj se dogaja, in ji pokazal bančni izpisek, je ta dejala: "Cene spreminjamo vsak dan."

Poziv k bojkotu

Turist je gledalce videoposnetka na TikToku razočaran pozval, naj delijo svojo izkušnjo in se izogibajo omenjeni slaščičarni. Dodal je, da verjame, da se enako dogaja tudi drugim turistom, še posebej potem, ko je na spletu našel ocene z zelo podobnimi zgodbami. Videoposnetek je zbral 3300 odzivov, mnogi uporabniki TikToka pa so komentirali, da se jim situacija sliši znana.

"To je dobesedno najstarejši turistični trik na svetu," je pripomnil eden od uporabnikov in svetoval: "Nikoli ne plačujte s kartico, vedno najprej vprašajte za ceno in plačajte z gotovino. Pridobite račun."

"Rim je poln turistov. Zagotavljam vam, da veliko trgovin goljufa," je trdil drugi komentator.

"Pokličite policijo"

Eden od uporabnikov je opozoril na italijanske zakone o varstvu potrošnikov. "Zakon zahteva, da je v trgovini prikazan cenik. Vedno hranite račune, in če ste še vedno v Rimu, pokličite finančno policijo, Guardia di Finanza, na številko 117 in prijavite to trgovino. Vaši računi so vaš dokaz. Cene se ne spreminjajo vsak dan."

Spletna stran Rome.info medtem navaja, da so prevare in turistične pasti v velikih mestih pogoste. Še posebej izstopajo trgovine s sladoledom. Popotnikom svetujejo, naj bodo previdni pri lokalih, ki se bolj "zanašajo na bleščečo predstavitev kot na kakovost." Med znaki slabega ali predragega sladoleda so nenaravno svetle barve in sladoled, naložen na kupe, so pojasnili.