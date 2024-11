Trump in Biden na sladoledu: nedolžen prizor ima zlovešče ozadje #video

V zadnjem mesecu več profilov na družbenih omrežjih, predvsem na X, nekdanjem Twitterju, objavlja z umetno inteligenco predelane videoposnetke, kot je zgornji, ki prikazuje ameriška predsednika Joeja Bidna in Donalda Trumpa.

Objava na družbenem omrežju X, ki promovira umetnointeligenčni urejevalnik fotografij in videoposnetkov, v ozadju katerega se v resnici skriva zlonamerna koda. Foto: Posnetek zaslona

Uporabnike vabijo k namestitvi programske opreme z imenom EditPro, s katero bi lahko tudi sami brezplačno ustvarjali podobne posnetke ali predelovali fotografije.

Objavam je priložena povezava, ki vodi na eno od spletnih strani, ki predstavljajo vse (domnevne) funkcije orodja EditPro in ponujajo več možnosti za uporabo orodja, vključno s prenosom brezplačnega programa, ki je na voljo za osebne računalnike z operacijskima sistemoma Windows in macOS.

Kaj se zgodi tistemu, ki poskusi namestiti "urejevalnik videoposnetkov"?

Kdor bo s spletne strani, ki je videti zelo profesionalno in uporabniku za ustvarjanje vtisa prepričljivosti ob obisku pokaže celo pojavno okno z obvestilom o piškotkih, prenesel namestitveno datoteko za EditPro in jo pognal na svojem računalniku, bo v resnici nevede namestil zlonamerni program Lumma Stealer (Windows) ali AMOS (macOS).

Ena od spletnih strani, ki promovirajo orodje EditPro. Foto: Posnetek zaslona

Gre za virusa, katerih poslanstvo je kraja osebnih podatkov vseh vrst in nato posredovanje ukradenih podatkov kiberkriminalcem v ozadju tovrstnih kampanj.

Kot opozarja spletna stran Bleeping Computer, lahko omenjena zlonamerna programa iz spletnih brskalnikov, kot so Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox in drugi brskalniki, ki temeljijo na pogonu Chromium (ta je jedro brskalnika Chrome), ukradejo podatke o sejah in zgodovini brskanja, piškotke, uporabniška imena in gesla, številke kreditnih kartic ter podatke za dostop do digitalnih denarnic s kriptovalutami.

Zlonamerna programa ukradene podatke nato zapakirata v arhivsko datoteko in jo pošljeta na vnaprej določen naslov, do katerega imajo dostop kiberkriminalci. Ti lahko podatke nato zlorabijo za nadaljnje ciljane napade na uporabnike ali pa jih prodajo na katerem od internetnih črnih trgov.

