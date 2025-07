Umetna inteligenca spreminja svet – od izobraževanja in trga dela do mednarodnih odnosov in energetskih politik. Tehnološki razvoj je hiter, globalna tekma za prevlado pa že poteka. Sloveniji primanjkuje sistemske usmeritve, dostopa do obsežnih podatkovnih baz in energetske zmogljivosti, ki so ključne za konkurenčnost na tem področju. "Imamo potencial, a brez jasne strategije tvegamo, da bomo ostali predvsem uporabniki rešitev, ki jih razvijajo drugi," opozarja predavatelj in raziskovalec na področju podatkovne znanosti in množičnih podatkov Uroš Godnov v novi epizodi Spotkasta.