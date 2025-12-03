Novembra več brezposelnih

V Sloveniji je bilo konec novembra registriranih 45.796 brezposelnih, kar je 0,3 odstotka več kot oktobra in 0,2 odstotka več kot novembra lani. Prijavljanje novih brezposelnih, zlasti mladih po zaključku šolanja, se je umirilo, hkrati pa se je zaposlilo manj brezposelnih, je danes objavil zavod za zaposlovanje.

Novembra se je na zavodu na novo prijavilo 4.962 brezposelnih, kar je 31,4 odstotka manj kot oktobra in 3,1 odstotka manj kot novembra lani.

Med novoprijavljenimi je bilo 1.923 brezposelnih zaradi izteka zaposlitve za določen čas, poleg tega pa tudi 896 presežnih delavcev, 44 brezposelnih zaradi stečajev in 798 iskalcev prve zaposlitve. Preostali so se prijavili iz drugih razlogov.

Manj prijav iskalcev prve zaposlitve

V primerjavi z oktobrom je bilo 71,4 odstotka manj prijav iskalcev prve zaposlitve in 7,7 odstotka manj prijav brezposelnih zaradi izteka zaposlitve za določen čas. Prijavilo pa se je 10,2 odstotka več presežnih delavcev in 12,8 odstotka več brezposelnih zaradi stečajev.

V primerjavi z lanskim novembrom se je iskalcev prve zaposlitve prijavilo 29,8 odstotka več, manj pa je bilo prijav presežnih delavcev (–13,5 odstotka), brezposelnih zaradi stečajev (–71,1 odstotka) in brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas (–3,8 odstotka).

Med brezposelnimi, ki so se novembra prijavili pri zavodu, prevladujejo osebe, ki jim je delovno razmerje prenehalo v predelovalnih dejavnostih, trgovini ter v nastanitvenih in gostinskih dejavnostih.

Od 4.836 brezposelnih, ki jih je zavod novembra odjavil iz evidence, se jih je zaposlilo oziroma samozaposlilo 2.960, kar je 12,9 odstotka manj kot oktobra in 4,3 odstotka manj kot novembra lani.

Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ prodajalcev, tajnikov, delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, skladiščnikov in uradnikov za nabavo in prodajo, voznikov osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil, čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov v uradih, hotelih in drugih ustanovah, komercialnih zastopnikov za prodajo, natakarjev ter vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev predšolskih otrok.

Foto: Shutterstock Od začetka leta do konca novembra se je pri zavodu na novo prijavilo 56.934 brezposelnih oziroma 0,6 odstotka več kot lani v tem času. Največ oseb se je prijavilo, ker jim je prenehala zaposlitev za določen čas (22.908). Poleg teh se je prijavilo 8.370 iskalcev prve zaposlitve ter 10.857 presežnih delavcev in stečajnikov.

V primerjavi z enakim lanskim obdobjem se je prijavilo 21 odstotkov več iskalcev prve zaposlitve, medtem ko se je število novoprijavljenih presežnih delavcev in stečajnikov zmanjšalo za 2,2 odstotka, brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas pa se je prijavilo 5,9 odstotka manj. Iz evidence se je odjavilo skupaj 58.176 brezposelnih oseb, od teh 38.291 zaradi zaposlitve, kar je približno toliko kot v enakem obdobju lani.

Brezposelnost se je najbolj zvišala v Kopru

V obdobju od januarja do novembra je bilo v povprečju mesečno brezposelnih 45.249 oseb, kar je 1,4 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.

Brezposelnost se je novembra v primerjavi z oktobrom zmanjšala v petih območnih službah zavoda, in sicer v območnih službah Celje (–2,2 odstotka), Trbovlje (–0,8 odstotka), Ljubljana (–0,6 odstotka), Sevnica (–0,4 odstotka) in Novo mesto (–0,1 odstotka).

Rast so zabeležile območne službe Koper (+3,6 odstotka), Nova Gorica (+3,4 odstotka), Ptuj (+1,8 odstotka), Velenje (+1,7 odstotka), Murska Sobota (+1,6 odstotka), Kranj (+0,9 odstotka) in Maribor (+0,5 odstotka).

V medletni primerjavi se je brezposelnost povečala v območnih službah Maribor (+5,7 odstotka), Velenje (+5,3 odstotka), Ljubljana (+3,6 odstotka), Kranj (+1,7 odstotka), Koper (+1,5 odstotka) in Nova Gorica (+0,1 odstotka). Največje medletno zmanjšanje sta še vedno beležili območni službi Sevnica (–13,2 odstotka) in Murska Sobota (–12,4 odstotka).

Več kot deset tisoč prostih delovnih mest

Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ s področja zdravstva in socialnega varstva, predelovalnih dejavnosti, gradbeništva ter izobraževanja, so novembra zavodu sporočili 10.641 prostih delovnih mest, kar je 11,3 odstotka manj kot oktobra in devet odstotkov manj kot novembra lani.

Največ povpraševanja je bilo po delavcih za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih in pri visokih gradnjah ter čistilcih, strežnikih in gospodinjskih pomočnikih v uradih, hotelih in drugih ustanovah.

Prostih delovnih mest, ki so jih na zavodu prejeli v prvih 11 mesecih letos, je bilo 142.314, kar je 3,6 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.

Po najnovejših podatkih državnega statističnega urada, ki so na voljo za september, je bilo v državi 941.008 delovno aktivnih prebivalcev, kar je 0,3 odstotka več kot avgusta in 0,4 odstotka manj kot septembra lani.

Stopnja registrirane brezposelnosti, ki jo izračunavajo na zavodu, je bila septembra 4,5-odstotna, kar je toliko kot avgusta in 0,1 odstotne točke več kot septembra lani. Stopnja registrirane brezposelnosti moških je bila 4,1-odstotna, žensk pa 4,9-odstotna.

Najvišjo stopnjo so imele območne službe Maribor (5,5 odstotka), Murska Sobota (5,4 odstotka) in Celje (5,1 odstotka), najnižjo pa območne službe Nova Gorica (2,8 odstotka), Kranj (2,9 odstotka), Koper (štiri odstotke), Ljubljana (4,1 odstotka) in Ptuj (4,1 odstotka).