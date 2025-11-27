Novo v Sloveniji: Citroën ë-C5 Aircross

Na testno vožnjo smo se iz Ljubljane proti Gorenjski podali z novim Citroënom ë-C5 Aircross, ki nas je navdušil s prenovljenim dizajnom, izjemno prostornostjo, kakovostnimi materiali, udobjem, tišino v kabini in samozavestnim obnašanjem na cesti. S prenovljeno generacijo priljubljenega družinskega SUV Citroën na trg vstopa s stoodstotno električno različico, priključnim in blagim hibridom.

Foto: Ana Kovač

Na našem testu smo vozili popolnoma električno različico ë-C5 AIRCROSS, z močjo 157 kilovatov in dosegom do 516 kilometrov. Vozilo omogoča izbiro med tremi voznimi načini – običajnim, športnim in varčnim – kar pomeni, da se z enim pritiskom gumba prilagodiš vsakemu terenu in razpoloženju. Po mestnih ulicah, podeželskih cestah in serpentinah proti Toškemu čelu je hitro postalo jasno, da električna mobilnost pri Citroënu ni le tiha, temveč tudi presenetljivo zmogljiva in lahkotna. Foto: Ana Kovač Najpomembnejše pa je, da je Citroënu tudi z novim ë-C5 Aircrossom uspelo znova postaviti udobje v središče vozniške izkušnje ter upravičiti sloves najudobnejšega družinskega SUV v svojem razredu.

Družinski SUV, ki navdušuje množice

Foto: Ana Kovač

Citroën že desetletja postavlja merila udobja in drznega oblikovanja. Družinski modeli, kot je bila legendarna Xsara Picasso, so se zasidrali v spomin mnogih voznikov, saj so prinašali tisto, kar Citroën zna najbolje – prostornost, toplino domačnosti in lahkotnost na cesti. Novi C5 Aircross to filozofijo nadaljuje v sodobnem duhu: še več prostora, še več tišine in občutek lebdenja, ki ga dosega z izpopolnjenim blaženjem tresljajev.

Tokrat se Citroën predstavlja v treh elektrificiranih različicah – 100-odstotno električni, priključnohibridni in blagi hibrid – s čimer se popolnoma prilagaja sodobnemu življenju in novim vozniškim navadam.

Fotogalerija 1 / 4 / 4

Izjemno udobje za vse potnike, tudi na dolgih poteh

Vožnja z novim C5 Aircrossom je tista vrsta izkušnje, pri kateri ugotoviš, zakaj Citroën udobje postavlja tako visoko. Zahvaljujoč pristopu Citroën Advanced Comfort ® se vsak kilometer spremeni v sproščeno potovanje, ne glede na razdaljo ali teren.

Ergonomsko oblikovani sedeži z dodatno plastjo pene skrbijo za popolno podporo, medtem ko se bočni robovi sedežev prilagajajo telesu in med vožnjo nežno objamejo hrbet. Taka nastavitev zagotavlja idealno oporo pri vsakodnevnih poteh in večjo stabilnost pri dinamični vožnji.

Foto: Ana Kovač

Sprednja sedeža poleg široke, kar desetsmerne električne nastavljivosti ponujata tudi tristopenjsko ogrevanje in hlajenje za osvežitev v toplejših dneh ter kar pet programov masaže. Ker gre za SUV, še posebej priljubljen med družinami, so pri Citroënu poskrbeli tudi za možnost tristopenjskega ogrevanja zadnjih sedežev.

Izjemno udobje se prenaša tudi na druge detajle, od mehke in pregledne armaturne plošče do značilnega vzmetenja s progresivnimi hidravličnimi omejevalniki, ki ustvarjajo občutek lebdenja nad cesto. To je pristop, zaradi katerega Citroën ostaja zanesljivi sopotnik vseh, ki udobje razumejo kot ključno merilo sodobne mobilnosti.

Fotogalerija 1 / 4 / 4

Privlačna aerodinamična eleganca

Na prvi pogled novi C5 Aircross odraža vse, kar prinaša sodobno Citroënovo oblikovanje: samozavestno držo, uravnotežene linije in značilno prepoznavnost. Sprednji del zaznamuje prenovljena maska z novim logotipom znamke in vitkimi svetlobnimi elementi, ki ustvarjajo sodoben, a umirjen izraz. Vozilo deluje robustno, a obenem zadržano elegantno, s čimer izžareva ravnovesje, ki ga loči od vozil drugih znamk v tem razredu.

Foto: Ana Kovač

Zasnova karoserije poudarja aerodinamičnost in učinkovitost. Višje postavljena silhueta s poudarjenimi blatniki daje vozilu SUV-držo, medtem ko mehke prehode linij dopolnjujejo kontrastni elementi na odbijačih in vratih. Ti poskrbijo, da avtomobil ohrani prepoznavno Citroënovo igrivost, a v bolj dozoreli, zreli obliki.

Posebno pozornost pritegnejo tudi nova aluminijasta platišča ter prečiščena in drzna zadnja svetila, ki dopolnjujejo celotno vizualno zgodbo, katere učinek je še posebej dramatičen v živo. Oblika ni le privlačna, temveč premišljena, saj z aerodinamično noto prispeva k manjši porabi energije, kar smo občutili tudi med testno vožnjo po gorenjskih cestah.

Fotogalerija 1 / 6 / 6

Notranjost: preplet prefinjenosti in premišljenih rešitev

Ko odprete vrata novega C5 Aircrossa, se že ob prvem pogledu razkrije Citroënov svet udobja. Mehki materiali na armaturni plošči, ki se elegantno nadaljujejo na vratih, ustvarjajo občutek topline in domačnosti. Občutek, da sediš v prijetni dnevni sobi, se dopolni z izbranimi teksturami in umirjeno barvno kombinacijo, ki vizualno pomirjajo in pričarajo tisto značilno Citroënovo mehkobo.

Foto: Ana Kovač

Notranjost ni le lepa, ampak tudi izjemno premišljena. Drzno oblikovani notranji ročaji vrat so tako estetski kot ergonomski detajl, ki mu redko posvetiš pozornost, a ga hitro vzljubiš. Lebdeča osrednja konzola, ki se mehko zliva v velik pokončni zaslon na dotik, deluje sodobno in tehnološko napredno, a hkrati nevsiljivo. Sam zaslon je kljub kar 33,02 centimetra po diagonali odlično umeščen, pregleden, lahko berljiv in vedno znotraj voznikove vidne osi, kar pomeni, da ne odvrača pogleda s ceste in s tem ne ogroža varnosti vožnje.

Foto: Ana Kovač

Infotainment sistem je eden najbolj intuitivnih v razredu. Omogoča hitro prilagajanje nastavitev in preprosto povezovanje s pametnim telefonom, medtem ko fiksna vrstica gumbov pod zaslonom zagotavlja hiter dostop do najpogosteje uporabljenih funkcij: klimatske naprave, notranjega kroženja zraka, gretja stekel ali uravnavanja temperature. Glasnost se upravlja z vrtljivim valjastim gumbom, ki je pri vsakodnevni uporabi presenetljivo prijeten.

Fotogalerija 1 / 3 / 3

Med vožnjo smo hitro opazili, kako premišljeno so zasnovane odlagalne površine. V sredinskem delu je globok hladilni predal z nastavljivo jakostjo hlajenja, ki pride prav na dolgih poteh. Prostori za shranjevanje v vratih in konzoli so izdelani iz recikliranih materialov, kar dodatno poudarja trajnostni pristop. Na voljo sta dva USB-C priključka spredaj in zadaj, ne manjka pa niti polička z brezžičnim polnjenjem pametnega telefona, kar pomeni, da lahko bodo vsi potniki tudi na daljši poteh ostali povezani s svetom.

Foto: Ana Kovač

Za volanom se nahaja pregleden digitalni zaslon, dopolnjen s projekcijskim prikazom podatkov neposredno na cestišče, kar omogoča popoln nadzor nad hitrostjo in navigacijo brez odmika pogleda. Celotno vozno izkušnjo zaokroži izjemno ozvočenje, ki kabino napolni s čistim, bogatim zvokom in ustvarja občutek akustične popolnosti.

Fotogalerija 1 / 3 / 3

Še daljši in še prostornejši

Ena prvih stvari, ki jih opazimo v novem C5 Aircrossu, je občutek prostornosti, ki je opazna že od zunaj. Avto je v primerjavi s predhodnikom zrasel kar za 16 centimetrov in je zdaj dolg 4,65 metra, kar ga postavlja tik ob bok vozilom razreda višje stopnje. Pridobil je tudi pet centimetrov v širino. S skupno širino 1,90 metra ponuja še več udobja v kabini, tako za voznika kot sopotnike.

Foto: Ana Kovač

Občutek zračnosti in odprtosti v vozilu dodatno poudarja veliko panoramsko strešno okno, ki v notranjost spusti veliko naravne svetlobe. Kljub višje postavljenim sedežem, značilnim za SUV, v notranjosti ostaja veliko prostora med glavo in stropom, kar še poveča občutek odprtosti. Tudi pri dolgonogih voznikih preseneti obilje prostora za noge, kar omogoča še udobnejšo vožnjo in sproščeno upravljanje.

V praktičnem smislu C5 Aircross ponuja eno največjih prostornin v svojem razredu. Prtljažnik meri 651 litrov, kar z zloženimi zadnjimi sedeži naraste na kar 1.985 litrov uporabnega prostora in to ne glede na izbrani pogon, električni, hibridni ali priključnohibridni. V prtljažnik brez težav spravite otroški voziček, športno opremo ali večji kos pohištva, hkrati pa še vedno ostane dovolj prostora za vsakodnevne potrebe družine.

Foto: Ana Kovač

Varnost na cesti: tehnologija, ki misli namesto voznika

Novi C5 Aircross ne navdušuje le z udobjem, temveč tudi z občutkom varnosti, ki spremlja vsak kilometer vožnje. Vozilo je opremljeno s celotnim naborom naprednih asistenčnih sistemov, ki vožnjo naredijo lahkotno, pregledno in predvsem sproščeno.

Ena od funkcij, ki nas je med testno vožnjo še posebej prepričala, je aktivni tempomat. Njegovo delovanje je izjemno intuitivno, vozilo samodejno ohranja razdaljo do vozila pred njim, ob upoštevanju hitrosti in prometnega toka. Sistem deluje mehko, brez sunkovitih pospeškov ali zaviranj.

Fotogalerija 1 / 4 / 4

Za še boljši nadzor in varnost na cesti skrbijo še sistem za ohranjanje voznega pasu, prepoznavanje prometnih znakov, samodejno zaviranje v sili in nadzor voznikove pozornosti, ki zazna morebitno utrujenost in pravočasno opozori na potrebo po počitku.

V mestnem prometu izstopa 360-stopinjska kamera, ki zagotavlja popoln pregled nad okolico vozila. Pomoč pri parkiranju z jasnim prikazom na zaslonu omogoča natančne manevre tudi v ozkih ulicah, kar je pri večjih SUV, kot je novi C5 Aircross, še posebej dobrodošlo.

Vozniku je na voljo tudi napreden sistem za zaznavanje mrtvih kotov, ki s svetlobnimi opozorili v ogledalih poskrbi, da nobeno vozilo ne ostane neopaženo.

Fotogalerija 1 / 5 / 5

Med finalisti izbora Evropski avto leta 2026

Citroën C5 Aircross je s svojo napredno zasnovo, prostornostjo in izjemnim udobjem prepričal tudi strokovno javnost. Z uvrstitvijo med finaliste izbora za Evropski avto leta 2026 je potrdil svoj status enega najbolj dovršenih družinskih SUV na trgu.

Žirija je izpostavila kombinacijo udobja, tehnološke naprednosti in uporabniške prijaznosti – lastnosti, zaradi katerih novi C5 Aircross ostaja v samem vrhu svojega razreda.

"C5 Aircross ne tekmuje v zmogljivostih, temveč v tem, kako se voznik in potniki v njem počutijo," poudarjajo pri Citroënu – in s tem povzemajo bistvo njegove filozofije.

Foto: Ana Kovač