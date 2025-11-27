Riera se je nasmehnil Čehu: Tega vam pa že ne bom povedal

Španski strateg Albert Riera je popeljal Celjane na raven, s katero še niso imeli opravka. Vcepil jim je zmagovalno miselnost, samozavest in pogum, postavil nove standarde slovenskemu klubskemu nogometu v Evropi, v očeh tekmecev pa pridobil silno spoštovanje. V taboru Sigme ga tako pred današnjo tekmo v konferenčni ligi zasipavajo s pohvalami. Nekatere so šle tako daleč, da se Celjane na Češkem postavlja celo v vlogo favoritov. In kaj na to poreče Španec?

Včasih ni bilo tako, zdaj pa se Celjani privajajo na novo realnost. Omogočil jim jo je Albert Riera, ki z grofi piše evropsko pravljico. S tremi zaporednimi zmagami si je že zagotovil napredovanje v izločilni del, zdaj pa bo skušal izpolnili še drugi del začrtanega cilja in se uvrstiti med osem najboljših.

Celjanom želijo naprtiti vlogo favorita

Celjani so nazadnje v Evropi premagali varšavsko Legio (2:1). Foto: Jure Banfi Ko so češki novinarji dan pred srečanjem v Olomoucu prenesli trenerju Celja pohvale, ki jih je na račun najbolj vročega slovenskega nogometnega kluba prenesel trener Sigme Tomaš Janotka, je bilo lahko Špancu toplo pri srcu. Nenazadnje je letos v tej deželi že pokazal, kaj vse zmore Celje. Na poti do preboja v konferenčno ligo so namreč Rierovi varovanci dvakrat premagali Banik iz Ostrave. Premoč Celja je takrat dala misliti ljubiteljem nogometa na Češkem. Domače predstavnike sedme sile pa je tudi zanimalo, ali zaradi tega Celjani sprejmejo vlogo favorita na današnjem gostovanju?

"To, ali si favorit ali ne, ni pomembno v nogometu. V nogometu je pomembno to, da moraš vedno to dokazati na igrišču. Ker smo osvojili že devet točk, si zaslužimo spoštovanje. Smo resna ekipa, ki ve, kako je potrebni igrati tako z kot tudi brez žoge. Smo tudi že dokazali, kako se tekmuje s češko ekipo," je na novinarski konferenci v Olomoucu, po kateri je opravil še uraden trening na stadionu Andruv, pojasnil strateg Celja in v svojem slogu napovedal, kako je cilj Celja nova zmaga.

Nekdanji trener Banika je bil jezen na Riero

Pavel Hapal, nekdanji trener Banika in zdajšnji športni direktor Sigme, bo imel znova opravka v Evropi s Celjem. Foto: Jure Banfi Da je nogometni svet resnično majhen, dokazuje tudi primer Pavla Hapala. Poleti je bil še trener Banika in doživel neuspeh proti Celju (0:1 in 0:2), nato pa postal športni direktor Sigme. Žreb je poskrbel, da se bo znova pomeril proti Rieri. Tokrat v drugačni vlogi. Na Češkem pred srečanjem odmevajo zamere, ki jih Hapal goji do Španca, vse skupaj pa se vleče še od poletja, ko naj bi mu Riera izkazal premalo spoštovanja, pred tem pa ga še razburil z nekaterimi izjavami.

Stvar je šla celo tako daleč, da ga Španec na tekmi v Celju sploh ni pozdravil, kar je razjezilo Čeha. Tako je Riera v Olomoucu prejel tudi vprašanje domačega novinarja, ali zaradi vsega, kar se je dogajalo med njim in Hapalom, srečanje s Sigmo doživlja tudi kot nov osebni spopad z nekdanjim trenerjem Banika.

"To bo tekma med Celjem in Sigmo. Banik je preteklost," sporoča Albert Riera. Foto: Jure Banfi

"To bo tekma med Celjem in Sigmo. Banik je preteklost. Premagali smo ga, v športu pa so najbolj pomembne zmage. Le te štejejo. Naredili bomo, vse kar je potrebno, da zmagamo. Pa če bo komu to všeč ali ne. To je naš cilj. Nočemo nobenega provocirati, ampak le zmagati. Včasih bom zaradi tega rekel kaj, kar mogoče ne bo všeč komu drugemu. Vendarle tekmujejo drug proti drugemu. A to je le zaradi tega, ker sem osredotočen le na to, kako narediti svoje igralce še boljše. Kako narediti boljšo še ekipo. Borim se za klub in igralce, ostalo pa je preteklost. Ne bomo se borili proti Baniku. Banik smo že premagali, zdaj bomo skušali premagati Sigmo," je pojasnil Riera, ki ne skriva svojega cilja.

Po atenskem Aeku, irskem Shamrock Rovers in poljski Legii želi premagati še Sigmo. S tem bi Celjani ohranili položaj pri vrhu lestvice, morda glede na morebitni neuspeh tekmecev celo prevzeli vodstvo, kar bi bil zgodovinski presežek slovenskega kluba v Evropi, zagotovo pa si še izboljšali možnosti za neposredno uvrstitev v osmino finala. To pa zagotavlja uvrstitev med najboljših osem.

Riera je to zadržal zase in za varovance

Celjani bodo skušali uresničiti svoj načrt tako, kot to počnejo že vso sezono. Znova se ne nameravajo ustrašiti tekmeca, ampak mu vsiliti svojo igro, s tem pa povzročiti, da veliko teče, troši dodatno energijo in trpi. Ne bi bilo prvič, da bi tako Rierova četa prišla do evropskega uspeha, vseeno pa se bo moralo nekaj vprašati tudi gostitelje. Sigma bo zaigrala na domači zelenici, na stadionu Andruv, ta ne bo poln do zadnjega kotička, pa se pričakuje okrog sedem tisoč vstopnic.

Stadion Andruv na srečanju med Sigmo in Celjem ne bo poln do zadnjega kotička:

Objekt, na katerem so stoli obarvani v barve češke zastave, je največkrat poln le na tekmah reprezentance. Na klubskih tekmah v Evropi je drugače, še zlasti, če ni tako ugodna vremenska napoved, kar velja ravno za današnjo tekmo. Tako naj bi srečanje spremljalo okrog sedem tisoč gledalcev, med njimi pa bi se lahko zbralo okrog 150 navijačev Celja. Bi se lahko podobno kot v Shamrocku, predmestju Dublina, razveselili gostujoče zmage v ligaškem delu konferenčne lige tudi na Češkem?

Da Sigma po pristopu k igri spominja na Banik, je prepričan branilec Celja Artemijus Tutyškinas. Pojasnil je, kako tudi igra Sigma sloni na visoki intenziteti in veliko duelih. ''Morali bomo biti pozorni in se primerno odzvati. Če bomo naredili tisto, kar je v svojem načrtu pripravil trener, bomo lahko mirni in samozavestni," je Litovec prepričan, da bi se lahko v korist Celja razpletel tudi dvoboj na Češkem. Foto: Jure Banfi

Ko je Riera s strani domačega novinarja prejel vprašanje, če bi lahko izpostavil, katera je največja kakovost Sigme, se je nasmehnil. "Če vam bom to rekel, bodo pri Sigmi vedeli, na kaj bomo pozorni, zato bom to zadržal zase," je dal jasno vedeti Čehu, kako mu tega že ne bo povedal. "Po tekmi pa me lahko to še enkrat vprašate, in vam bom podal bolj konkreten odgovor. Za zdaj pa bom to zadržal zase in za moje igralce. Osredotočeni smo na tisto, kar moramo narediti. Vemo, kaj moramo narediti," je prepričan, da bodo ljubitelji nogometa spremljali dobro tekmo.

Verjame 200-odstotno, da bodo dominantni

Kar se tiče Celja, je nekdanji španski reprezentant izpostavil, kako morajo v Olomoucu opraviti svoje delo. To pa pomeni, da morajo napraviti tisto, na kar lahko vplivajo. "Čeških ekip ne moremo metati v isti koš, a resnično za vse, kar je omenil že naš branilec Tutyškinas, velja, da so fizično močne ekipe, ki igrajo neposredno, so agresivne v duelih in močne na drugih žogah," je dal vedeti, kako so podrobno preučili tekmeca, hkrati pa nočejo izgubiti svoje poti, ki jih je krasila v tej sezoni.

Nogometaši Celja so na stadionu Andruv opravili trening v sredo:

"Moramo biti dominantni. Moramo biti tisti, ki nadzoruje potek srečanja. Moramo jim preprečiti, da bi igrali njihovo igro. Tega jim ne smemo pustiti. Verjamem 200-odstotno, da bomo mi tisti, ki bomo imeli žogo," je opozoril tudi na to, kako bo potrebno biti vrhunski tako v igri z kot tudi brez žoge. Dal pa je tudi vedeti, kako ne bo zadostovalo, da bodo Celjani vrhunski le v napadu, ampak morajo poskrbeti tudi za to, da si tekmeci ne ustvarijo velijo priložnosti.

Žan-Luk Leban je bil na zadnji evropski tekmi eden izmed največjih junakov srečanja. Foto: Jure Banfi

"Moramo poskrbeti, da bo tekma za njih neprijetna, grda. Tudi v tem lahko uživamo," je potrdil, kako v klubu veliko delajo na obeh stvareh. Tako napadu kot tudi obrambi. Če bi se jim posrečilo, bi reprezentančnega vratarja Žana Luka Lebana čakalo bistveno manj dela kot na zadnji tekmi, ko je blestel proti varšavski Legii in bil eden najbolj zaslužnih, da je Celje nadaljevalo zmagoviti evropski niz. Danes ima priložnost, da ga podaljša še na častitljivo številko štiri!