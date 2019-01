… leta 1993 je Michael Jordan, eden najboljših košarkarjev vseh časov, dosegel nov mejnik v svoji karieri. Jordan je na tekmi proti Milwaukee Bucks dosegel svojo 20.000. točko v karieri. To se je zgodilo dobrih pet minut pred koncem tekme (5:12), ko je Jordan zadel met za tri točke. Naslednjo sekundo ga je trener potegnil na klop, tako da je tekmo končal pri že omenjenem mejniku.

V finalu lige NBA 1991 je Jordan osvojil svoj prvi naslov prvaka NBA s Chicago Bulls, serija naslovov prvaka pa se je nadaljevala tudi v letih 1992 in 1993. Čeprav se je Jordan ob koncu leta 1993 nepričakovano upokojil in želel športno kariero nadaljevati v bejzbolu, se je leta 1995 vrnil k Bullsom in z njimi osvojil še tri zaporedne naslove prvaka lige NBA, in sicer v letih 1996, 1997 in 1998.

Zgodilo se je še …

Leta 1899 je bil na Dunaju pod imenom Erster Wiener Arbeiter Fussbal Club ustanovljen Rapid. Originalna barvna kombinacija dunajskega kluba je bila rdeče-bela, ki jo zdaj nosi na gostovanjih (zdajšnji kombinacija je zeleno-bela). Do zdaj je bil že več kot 30-krat avstrijski državni prvak, zanimivo pa je, da je leta 1941 osvojil tudi nemško prvenstvo.

Leta 1997 je Barcelona na prvi tekmi evropskega superpokala premagala Borussio Dortmund z 2:0. Gola sta prispevala Luis Enrique in Brazilec Rivaldo. Na povratni tekmi je bilo 1:1 in lovorike se je veselila ekipa Louisa van Gaala.

Leta 2001 je Hossam Hassan v egiptovski nogometni reprezentanci proti Zambiji nastopil že na svoji 151. reprezentančni tekmi in s tem presegel rekord, ki si ga je pred njim lastil nekdanji nemški reprezentant Lothar Matthäus.

Leta 2005 je Tina Maze v Santa Caterini zmagala na veleslalomu za svetovni pokal. Kanadčanko Genevieve Simard je prehitela za sekundo in 16 stotink.

Leta 2006 je Dalibor Stevanovič debitiral v dresu Real Sociedada. Na tekmi španskega prvenstva je igral 35 minut, vendar ni mogel preprečiti poraza v Vigu. Celta je slavila z 1:0.

Leta 2007 je egiptovski Al Ahly v domačem prvenstvu klonil prvič po neverjetnih 30 mesecih brez poraza. Premagal ga je Ismaili s 3:0.

Rodili so se:

1970 - nekdanji slovenski nogometaš Miran Srebrnić

1972 - nekdanji italijanski nogometaš Giuseppe Favalli

1976 - nekdanji ruski nogometaš Vadim Evseev

1977 - nekdanji italijanski nogometaš Francesco Coco

1979 - nekdanji hrvaški vratar Stipe Pletikosa

1979 - nekdanji romunski nogometaš Adrian Mutu

1982 - nigerijski nogometaš John Utaka

1986 - španski nogometaš David Silva