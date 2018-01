... leta 1971 se je v Glasgowu, na štadionu Ibrox Park, zgodila tragedija, ko je na nogometni tekmi med Rangers in Celticom umrlo 66 ljudi, več kot 200 pa je bilo ranjenih. Množica navijačev Rangers, ki so že zapustili štadion, prepričani o porazu svoje ekipe, se je vrnila na štadion, ko je slišala, da so njihovi igralci izenačili izid proti Celticu. Množica je zrušila ograjo ob igrišču in v paniki je prišlo do tragedije.

Leta 1997 je svojo športno pot končal eden najboljših kolesarjev vseh časov Miguel Indurain. Kot amater je Indurain tekmoval za Španijo na olimpijskih igrah leta 1984 v Los Angelesu. Leta 1985 je postal profesionalec in se prvič udeležil dirke Tour de France. Tisto in naslednje leto mu naporne dirke ni uspelo zmagati. Od leta 1991 do leta 1995 je kar petkrat zapovrstjo zmagal na Tour de France. Dvakrat pa je zmagal tudi Dirko po Italiji (1992 in 1993).

Zgodilo se je še …

Leta 2007 je slovenski reprezentant Matej Mavrič kot posojen igralec norveškega Moldeja prestopil v vrste nemškega drugoligaša Koblenza, pri katerem je že prej igral Goran Šukalo.

Leta 2009 je košarkar Pau Gasol po izboru italijanskega časopisa La Gazzetta dello Sport prvič v karieri postal najboljši košarkar v Evropi.

Leta 1986 je hokejist Mike Bossy (NY Islander) dosegel svoj 500. gol v karieri.

Leta 2013 je Ray Lewis, legenda ameriške lige NFL, sporočil, da se bo športno upokojil.

Rodili so se …

1948 nekdanji jugoslovanski nogometaš Ognjen Petrović (pokojni)

1952 nekdanji francoski nogometaš Joël Muller

1967 nekdanji francoski nogometaš Basile Boli

1969 nekdanji slovenski nogometaš Adamo Baranja

1969 nekdanji ameriški boksar Tommy Morrison

1972 nekdanji turški nogometaš Arif Erdem

1975 nekdanji ukrajinski Oleksandr Shovkovskiy

1979 nekdanji slovenski nogometaš Bekim Kapič

1981 nemški nogometaš Hanno Balitsch

1981 nekdanji argentinski nogometaš Maxi Rodriguez

1986 angleški nogometaš James Milner