Tone Partljič: Alfiju Nipiču sem pomagal zrihtati izjemno pokojnino. Nipič: To ne drži.

Potem ko je pisatelj, dramatik in nekdanji poslanec Tone Partljič v intervjuju za Večerovo prilogo V soboto dejal, da je Alfiju Nipiču "pomagal zrihtati izjemno pokojnino", se je na njegove izjave odzval legendarni glasbenik. Nipič je za Maribor24.si pojasnil, da izjemne pokojnine nima, od Partljiča pa pričakuje opravičilo.

Tone Partljič je v intervjuju za Večerovo prilogo V soboto med drugim spregovoril o izjemnih pokojninah umetnikov, o katerih je Slovenija odločala na nedavnem referendumu o zakonu o dodatku k pokojninam. Sam meni, da morajo dodatke dobivati tisti, ki imajo premalo.

"Absolutno nisem proti izjemnim pokojninam. Ne vem pa, ali so jih vedno dobili pravi ljudje. Priznam, da sem jo pomagal zrihtati Alfiju Nipiču. Se pravi, napisal sem mu priporočilo. Ampak on ima na vrhu brega svojo vilo, zdaj pa še muzej," je dejal Partljič. Kot pravi sam, izjemne pokojnine ne prejema, saj da bi bilo to nečastno. "Imam pokojnino, ki ima spredaj številko dve," je razkril.

Nipič: Izjemne pokojnine nimam

Za Maribor24.si se je odzval Alfi Nipič, ki pravi, da izjemne pokojnine nima in da Partljičeve navedbe ne držijo. "Moja pokojnina je takšna, kot jo ima vsak muzikant. To ni niti tisoč evrov. Sem pa 40 let vsak mesec plačeval dve položnici, eno za zdravstvo, drugo pa za penzijo," je pojasnil legendarni slovenski glasbenik.

Kot pravi, nima vile, temveč navadno hišo, ki jo je zgradil z denarjem, ki ga je v 20-letih zaslužil z delom v Nemčiji. Muzejska zbirka je resda njegova, a je muzej v občinski lasti, je še pojasnil za omenjeni medij.