"Nismo zagovorniki kulture smrti"

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Avtorji:
A. Ž., STA

Nedelja,
30. 11. 2025,
15.36

Nedelja, 30. 11. 2025, 15.36

V Srebrni niti po referendumu razmišljajo o pritožbi na volilno komisijo

Novinarska konferenca koalicije in društva Srebrna nit | V društvu Srebrna nit odločno zavračajo očitke, da naj bi bili zagovorniki "kulture smrti". | Foto STA

V društvu Srebrna nit odločno zavračajo očitke, da naj bi bili zagovorniki "kulture smrti".

Foto: STA

V društvu Srebrna nit ugotavljajo, da je na referendumu o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja pretehtalo nezaupanje, utemeljeno na strahu, lažeh in manipulacijah. Še si bodo prizadevali za uveljavitev zakona, saj ga razumejo kot pomembno sestavino dostojnega življenja starejših. Razmišljajo tudi o pritožbi na volilno komisijo.

Na referendumu minulo nedeljo je ob 40,99-odstotni udeležbi zakon zavrnilo 53,45 odstotka volivcev, za jih je glasovalo 46,55 odstotka. To sicer še niso končni izidi, Državna volilna komisija bo postopek ugotavljanja končnega izida glasovanja zaključila med 4. in 11. decembrom.

V Srebrni niti so razočarani

V Srebrni niti so nad odzivom volivcev razočarani. "Razočarani smo v imenu vseh tistih, ki so iskreno pričakovali sistemsko ureditev pomoči v najtežjih trenutkih življenja – ko gre za neozdravljivo bolezen, neobvladljive bolečine in trpljenje ter razčlovečenje, ki ga sodobna zdravstvena stroka še ne zna omiliti," so zapisali v današnjem javnem pismu, ki so ga naslovili na urad predsednice države, kabinet predsednika vlade, ministrstvo za zdravje, DZ ter varuha človekovih pravic.

Referendum. Referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Volišče. Glasovanje. | Foto: STA Foto: STA

Ob tem so zatrdili, da ostajajo zavezani dialogu o vsebini zakona, ki so ga v prvotni obliki sami predlagali. "Vse utemeljene pripombe na zakon bomo podrobno preučili ter podprli izboljšave zakonskega besedila. Po preteku zakonskega roka enega leta bomo vladi in parlamentarnim strankam predlagali, da zakon ponovno vložijo – to pot z okrepljeno podporo civilne družbe in z dodatnimi strokovnimi argumenti," so napovedali.

"Nismo zagovorniki kulture smrti"

V nevladni organizaciji odločno zavračajo očitke, da naj bi bili zagovorniki "kulture smrti". Srebrna nit je in ostaja zagovornica kulture dostojnega življenja starejših ter pravice posameznika do avtonomnega odločanja tudi o tem, kako končati svoje življenje, kadar so za to izpolnjeni strogi in jasno določeni pogoji, so zapisali. Kot so dodali, se od leta 2018 neprekinjeno zavzemajo za dostojno življenje starejših, so glasni zagovorniki njihovih pravic ter se dosledno borijo proti starizmu in za medgeneracijsko sodelovanje.

"Želimo, da bi paliativna oskrba končno zaživela v obsegu, ki ga ljudje potrebujejo in si ga zaslužijo, za kar smo si že in si bomo tudi vnaprej aktivno prizadevali," so še poudarili v Srebrni niti. Zdravnike pozivajo k odločitvi, da bodo v svoje delo s pacienti umestili tudi skrb za paciente, ki paliativno oskrbo potrebujejo, in jih v zvezi s tem ustrezno napotovali.

Razmišljajo pa tudi o vložitvi pritožbe na Državno volilno komisijo zaradi, kot so zapisali, nezakonitega poseganja v kampanjo s strani nepooblaščenih ustanov in organizacij, ki v njej niso imele statusa organizatorjev.

evtanazija referendum Srebrna nit
