Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Sobota,
20. 12. 2025,
11.35

Osveženo pred

56 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
KK Podčetrtek Triglav Kranj Kansai Helios Domžale KK Zlatorog Laško kk Rogaška KK Krka Novo mesto Hopsi Polzela Šenčur Gorenjska gradbena družba Šentjur KK Perspektiva Ilirija Liga OTP banka

Sobota, 20. 12. 2025, 11.35

56 minut

Liga OTP banka, 12. krog

Domžalčani v Laškem

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Kansai Helios : Krka | Helios bo danes gostoval v Laškem. | Foto Aleš Fevžer

Helios bo danes gostoval v Laškem.

Foto: Aleš Fevžer

V 12. krogu košarkarske lige OTP banka bo Podčetrtek danes gostil Šentjur, Triglav se bo pomeril s Šenčurjem, Domžalčani pa bodo na delu pri Zlatorogu. V ponedeljek se bodo pomerili še Hopsi in Rogaška, medtem ko bil obračun Krke in Ilirije že odigran, zmage s 85:65 pa so se 10. decembra veselili Novomeščani.

Liga OTP banka, 12. krog

Sobota, 20. december:
17.30 Podčetrtek - Šentjur
19.00 Triglav Kranj - Šenčur
19.30 Zlatorog Laško - Kansai Helios Domžale

Ponedeljek, 22. december:
17.30 Hopsi Polzela - Rogaška

Lestvica:

Krka Cluj
Sportal Krka serijo težkih tekem začela s porazom, prekratka tudi Ilirija
KK Podčetrtek Triglav Kranj Kansai Helios Domžale KK Zlatorog Laško kk Rogaška KK Krka Novo mesto Hopsi Polzela Šenčur Gorenjska gradbena družba Šentjur KK Perspektiva Ilirija Liga OTP banka
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.