Liga OTP banka, 12. krog
Domžalčani v Laškem
V 12. krogu košarkarske lige OTP banka bo Podčetrtek danes gostil Šentjur, Triglav se bo pomeril s Šenčurjem, Domžalčani pa bodo na delu pri Zlatorogu. V ponedeljek se bodo pomerili še Hopsi in Rogaška, medtem ko bil obračun Krke in Ilirije že odigran, zmage s 85:65 pa so se 10. decembra veselili Novomeščani.
Sobota, 20. december:
17.30 Podčetrtek - Šentjur
19.00 Triglav Kranj - Šenčur
19.30 Zlatorog Laško - Kansai Helios Domžale
Ponedeljek, 22. december:
17.30 Hopsi Polzela - Rogaška