Avtor:
Š. L.

Petek,
23. 1. 2026,
9.47

KK Perspektiva Ilirija KK Krka Novo mesto ABA liga ABA liga ABA Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija

Liga ABA, 16. krog

Cedevita Olimpija po enajsto zmago

Cedevita Olimpija Cluj DJ Stewart hala Tivoli | Cedevita Olimpija bo danes gostovala pri Zadru. | Foto Aleš Fevžer

Cedevita Olimpija bo danes gostovala pri Zadru.

Foto: Aleš Fevžer

Za uvod v 16. krog lige ABA bo Cedevita Olimpija danes gostovala pri Zadru. Krko v soboto čaka gostovanje pri Borcu, Perspektiva Ilirija pa se bo zatem v Hali Tivoli pomerila z Mego Urbana Krofliča.

Po dveh zaporednih domačih tekmah je zdaj pred košarkarji članske zasedbe Cedevite Olimpije serija gostovanj. Začeli jo bodo v Dalmaciji, kjer jih v petek ob 17.00 čaka obračun 16. kroga prvega dela lige ABA proti Zadru. "Pred nami je obračun z Zadrom v Zadru, kjer naš klub zmage ni zabeležil že od leta 2022. Tekma bo izredno težka, tudi z vidika dejstva, da smo na pomembni tekmi EuroCupa proti Cluju v torek potrošili ogromno energije, a naša želja je, da se v Ljubljano vrnemo z novima dvema točkama," je pred petkovim obračunom povedal glavni trener Cedevite Olimpije, Zvezdan Mitrović.

Liga ABA, 16. krog

Petek, 23. januar:

Sobota, 24. januar:

Nedelja, 25. januar:

Ponedeljek, 26. januar:

Lestvica:

Cedevita Olimpija
