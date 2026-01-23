Cedevita Olimpija po enajsto zmago

Za uvod v 16. krog lige ABA bo Cedevita Olimpija danes gostovala pri Zadru. Krko v soboto čaka gostovanje pri Borcu, Perspektiva Ilirija pa se bo zatem v Hali Tivoli pomerila z Mego Urbana Krofliča.

Po dveh zaporednih domačih tekmah je zdaj pred košarkarji članske zasedbe Cedevite Olimpije serija gostovanj. Začeli jo bodo v Dalmaciji, kjer jih v petek ob 17.00 čaka obračun 16. kroga prvega dela lige ABA proti Zadru. "Pred nami je obračun z Zadrom v Zadru, kjer naš klub zmage ni zabeležil že od leta 2022. Tekma bo izredno težka, tudi z vidika dejstva, da smo na pomembni tekmi EuroCupa proti Cluju v torek potrošili ogromno energije, a naša želja je, da se v Ljubljano vrnemo z novima dvema točkama," je pred petkovim obračunom povedal glavni trener Cedevite Olimpije, Zvezdan Mitrović.

