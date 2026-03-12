Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

ACH Volley na tekmi, ki odloča o nadaljevanju evropske poti

Odbojkarji ACH Volleyja bodo na povratni tekmi četrtfinala pokala CEV branili minimalno prednost s prve tekme, ko so zmagali s 3:2.

Odbojkarji ACH Volleyja bodo na povratni tekmi četrtfinala pokala CEV branili minimalno prednost s prve tekme, ko so zmagali s 3:2.

Foto: Aleš Fevžer

Odbojkarji ACH Volleyja bodo ob 17. uri v Istanbulu odigrali povratno tekmo četrtfinala pokala Cev proti domačemu Fenerbahčeju, na kateri bodo branili minimalno prednost 3:2 s prve tekme v Ljubljani. Za napredovanje bodo morali še enkrat zmagati ali pa izgubiti z 2:3 in tekmece ugnati v zlatem nizu.

Pokal CEV: ACH Volley - Fenerbahče
Sportal ACH Volley v napeti tekmi do zmage nad Fenerbahčejem

Ta tekma je pokazala, da sta ekipi podobne kakovosti, tako da je možno prav vse. Na stavnicah ima sicer prednost turška ekipa, ki bo imela podporo občinstva, a v letošnji sezoni kljub zvezdniški zasedbi predvsem v domačem prvenstvu dokazuje, da se nanjo navijači ne morejo pretirano zanašati.

Trenutno je na šestem mestu prvenstvene razpredelnice, ji je pa uspela generalka pred obračunom z Ljubljančani. V soboto je v mestnem obračunu premagala Istanbul BB, ki je na lestvici na 11. mestu. A pri zmagi 3:0 ni imela lahkega dela, saj so bili vsi nizi odločeni v izenačeni končnici.

ACH Volley v domačem prvenstvu težav nima, do zdaj še ni izgubil tekme. Zagotovo pa bi si želel kakšnega bolj enakovrednega tekmeca, ki bi zagotavljal močnejše obračune. Pomanjkanje teh namreč v Evropi povzroča nihanja, teh je bilo na prvi tekmi proti Turkom kar nekaj. Varovanci Igorja Kolakovića bi v Ljubljani brez njih lahko iztržili ugodnejši izid, tako pa bodo morali zamujeno nadoknaditi v Istanbulu. Za napredovanje bodo morali še enkrat zmagati, ali pa izgubiti z 2:3 in tekmece ugnati v zlatem nizu.

"V četrtek nas v Turčiji čaka tekma za biti ali ne biti. Minuli teden smo si zagotovili ugodno izhodišče, vendar se zavedamo, da bo povratni obračun v Istanbulu novo poglavje. Pričakujemo še boljšo ekipo Fenerbahčeja, vendar imamo tudi mi še rezerve v naši igri. Popolnoma smo osredotočeni in si želimo napredovanje v polfinale pokala Cev," je v klubski izjavi dejal trener ACH Volleyja  Kolaković.

Tekma se bo začela ob 17. uri.

Pokal CEV, četrtfinale, povratna tekma

