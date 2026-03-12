ACH Volley na tekmi, ki odloča o nadaljevanju evropske poti

Odbojkarji ACH Volleyja bodo ob 17. uri v Istanbulu odigrali povratno tekmo četrtfinala pokala Cev proti domačemu Fenerbahčeju, na kateri bodo branili minimalno prednost 3:2 s prve tekme v Ljubljani. Za napredovanje bodo morali še enkrat zmagati ali pa izgubiti z 2:3 in tekmece ugnati v zlatem nizu.

Ta tekma je pokazala, da sta ekipi podobne kakovosti, tako da je možno prav vse. Na stavnicah ima sicer prednost turška ekipa, ki bo imela podporo občinstva, a v letošnji sezoni kljub zvezdniški zasedbi predvsem v domačem prvenstvu dokazuje, da se nanjo navijači ne morejo pretirano zanašati.

Trenutno je na šestem mestu prvenstvene razpredelnice, ji je pa uspela generalka pred obračunom z Ljubljančani. V soboto je v mestnem obračunu premagala Istanbul BB, ki je na lestvici na 11. mestu. A pri zmagi 3:0 ni imela lahkega dela, saj so bili vsi nizi odločeni v izenačeni končnici.

ACH Volley v domačem prvenstvu težav nima, do zdaj še ni izgubil tekme. Zagotovo pa bi si želel kakšnega bolj enakovrednega tekmeca, ki bi zagotavljal močnejše obračune. Pomanjkanje teh namreč v Evropi povzroča nihanja, teh je bilo na prvi tekmi proti Turkom kar nekaj. Varovanci Igorja Kolakovića bi v Ljubljani brez njih lahko iztržili ugodnejši izid, tako pa bodo morali zamujeno nadoknaditi v Istanbulu. Za napredovanje bodo morali še enkrat zmagati, ali pa izgubiti z 2:3 in tekmece ugnati v zlatem nizu.

"V četrtek nas v Turčiji čaka tekma za biti ali ne biti. Minuli teden smo si zagotovili ugodno izhodišče, vendar se zavedamo, da bo povratni obračun v Istanbulu novo poglavje. Pričakujemo še boljšo ekipo Fenerbahčeja, vendar imamo tudi mi še rezerve v naši igri. Popolnoma smo osredotočeni in si želimo napredovanje v polfinale pokala Cev," je v klubski izjavi dejal trener ACH Volleyja Kolaković.

Tekma se bo začela ob 17. uri.

Pokal CEV, četrtfinale, povratna tekma