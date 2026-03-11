Odbojkarji ACH Volleyja bodo v četrtek (17.00) odigrali povratno tekmo pokala Evropske odbojkarske zveze (Cev). Na prvi tekmi v Tivoliju so pretekli četrtek slavili s 3:2 v nizih. Črnogorski strateg Igor Kolaković je prepričan, da imata obe ekipi še precej rezerv v igri, a da gredo Ljubljančani tudi na drugi tekmi po zmago.

Za ACH bo to drugo letošnje gostovanje v Turčiji, skupno pa že četrta evropska tekma proti ekipam iz te države. V skupinskem delu lige prvakov je bila s 3:0 obakrat premočna zasedba Ziraata iz Ankare, nazadnje pa je ljubljanska zasedba premagala Fenerbahče.

Minimalna prednost s prve tekme pomeni, da Ljubljančanom le zmaga zagotavlja neposredno napredovanje v polfinale. V primeru poraza z 2:3 bo sledil zlati niz, če pa Ljubljančani izgubijo z 0:3 ali 1:3 v nizih, bo napredovala ekipa iz Istanbula.

Na prvi tekmi v Tivoliju je bilo napeto vse do konca, pri Ljubljančanih sta se najbolj izkazala Tonček Štern s 35 in Alen Pajenk z 19 točkami. Na drugi strani je bil najbolj razpoložen turški reprezentant Adis Lagumdžija z 19 točkami, Luka Marttila je dodal 14 točk.

V odločilnih trenutkih je prišla do izraza homogena igra Ljubljančanov, ki pogosto poudarijo, da so na igrišču kot usklajena družina, prav moštveni duh pa bi utegnil biti pomemben faktor tudi na povratni tekmi v Istanbulu.

Igor Kolaković Foto: Aleš Fevžer

Tekma za biti ali ne biti

ACH v Turčijo odhaja s popotnico zanesljive zmage v domačem prvenstvu proti Alpacemu Kanalu (3:0), s čimer je prvi del DP končal brez poraza ter z 62 od možnih 63 točk. Tudi v prvenstvu šestouvrščeni Fenerbahče je na domačem parketu slavil s 3:0 proti ta čas enajstouvrščeni ekipi Istanbula BB.

"V četrtek nas v Turčiji čaka tekma za biti ali ne biti. Minuli teden smo si zagotovili ugodno izhodišče, vendar se zavedamo, da bo povratni obračun v Istanbulu novo poglavje. Pričakujemo še boljšo ekipo Fenerbahčeja, vendar imamo tudi mi še rezerve v naši igri. Popolnoma smo osredotočeni in si želimo napredovanje v polfinale pokala Cev," je v klubski izjavi dejal Kolaković.

"Spomini na četrtkov odbojkarski praznik so še kako sveži. Vendar je to sedaj zgodovina, pred nami pa najpomembnejši obračun to sezono, ki odloča o naši nadaljnji evropski poti. Vzdušje v ekipi je odlično, vsi smo izjemno motivirani in odločeni, da še enkrat premagamo Fenerbahče. Verjamem, da smo tega sposobni in to bomo poskušali dokazati," pa je dodal Pajenk.

