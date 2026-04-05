Po Celjanih do tretje zmage v drugem delu tudi Slovan

Z obračunom Celja Pivovarne Laško in Trimo Trebnjega se je v sredo začel 3. krog lige za prvaka v ligi NLB. Obe ekipi sta bili po dveh tekmah drugega dela pri stoodstotnem izkupičku, s tem se lahko v skupini B zdaj pohvalijo le še Celjani, ki so na derbiju slavili zmago s 36:34. V petek so rokometaši LL Grosista Slovana v gosteh za tretjo zmago premagali Gorenje Velenje s 26:19, Krka pa je prav tako v gosteh za prvo zmago drugega dela ugnala Jeruzalem Ormož. V nedeljo je bil Slovenj Gradec z 32:30 boljši od Škofje Loke in se z dvema zmagama utrdil na drugem mestu skupine A. V soboto sta v ligi za obstanek do zmage prišla Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica in Frankstahl Radovljica.

Uvod v obračun na parketu Zlatoroga je minil v znamenju spomina na legendarnega Edvarda Kokšarova, Celjani so se poklonili tudi nedavno preminulemu Petru Hriberniku, ki je v celjskem rokometu prav tako pustil pomemben pečat.

V nadaljevanju večera se je v knežjem mestu razvnel trd boj za pomembno prednost v lovu na prvo mesto skupine B. Glavna nagrada tega bo po vsej verjetnosti prinesla pot, ki v polfinalu vodi mimo branilcev naslova iz Ljubljane.

Zaenkrat so bližje (na papirju) lažjemu polfinalnemu spopadu rokometaši Celja, ki so v ključnih trenutkih obračuna v Zlatorogu pokazali več zbranosti. V 50. minuti so po golu Uroša Milićevića prvič na tekmi povedli za štiri zadetke (27:23) in te prednosti niso izpustili iz rok. Pred tem je živce Trebanjcev paral domači vratar Gal Gaberšek, ki je zbral kar 15 obramb. Maj Marguč je za zmago prispeval deset zadetkov, Luka Perić jih je dodal osem.

Slovan je zmagal v Velenju. Foto: Jan Gregorc

Slovan je v Velenju kljub manjšim težavam v začetku drugega polčasa dokaj zanesljivo prišel do tretjega para točk v končnici za prvaka. Izbranci gostujočega trenerja Uroša Zormana so temelje za zmago postavili v prvi polovici tekme. Po izidu 3:3 so naredili delni izid 7:0 in v 16. minuti povedli z 10:3, najvišjo prednost pa so si priigrali tik pred odhodom na veliki odmor, ko je Tim Cokan zadel za 14:6.

V začetku drugega polčasa so varovanci domačega trenerja Zorana Jovičića "pokazali zobe", v 43. minuti so se po golu Andreja Jankovskega približali le na dva zadetka (14:16). Državni in pokalni prvaki iz minule sezone so se pravočasno zbrali in jim štiri minute kasneje ušli na +5 (19:14). V zadnjem delu tekme niso popustili, vselej so bili korak pred rokometaši iz Šaleške doline.

Pri Ljubljančanih sta bila najučinkovitejša Staš Slatinek Jovičič in Cokan, ki sta dosegla po šest golov, pri Velenjčanih pa Tarik Velić z osmimi in Tilen Sokolič s petimi zadetki. Vratar Nebojša Bojić je za gostujočo ekipo zbral 12, Matevž Skok pa za domačo deset obramb.

Rokometaši iz dolenjske prestolnice so do 45. minute prevladovali v dvorani na Hardeku. Že v 15. minuti so si priigrali prednost petih golov (8:3), kljub manjšim težavam med 21. in 23. minuto, ko so gostitelji naredili delni izid 4:0 in se jim približali na -2, pa so v končnici prvega polčasa ponovno zaigrali udarno in se na veliki odmor odpravili z lepo prednostjo sedmih golov (17:10).

Izbranci gostujočega trenerja Mirka Skoka so do 44. minute imeli absoluten rezultatski nadzor nad gostitelji, po vodstvu s 25:17 pa so se preveč sprostili in Prlekom dovolili, da so se jim osem minut pred koncem dvoboja približali na vsega dva gola (24:26). V prelomnih trenutkih dvoboja so se Novomeščani le zbrali in ubranili svojo prednost.

Pri novomeški ekipi sta bila najučinkovitejša Matevž Žagar s šestimi in Jernej Ovsec s petimi goli, pri ormoški pa so Matevž Žunič, Ignjat Nešić in Jure Lukman dosegli po pet zadetkov.

Liga NLB, drugi del, 3. krog

Sreda, 1. april:

Petek, 3. april:

Sobota, 4. april:

Nedelja, 5. april:

Lestvice:

Za obstanek:

Preberite še: