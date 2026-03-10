Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Torek,
10. 3. 2026,
6.00

Osveženo pred

5 dni, 21 ur

Natisni članek

Natisni članek
najstniki šampon proti prhljaju šampon Subrina Ilirija advertorial

Torek, 10. 3. 2026, 6.00

5 dni, 21 ur

Šampon, ki razume najstniško lasišče

Ilirija, šampon teen action | Foto Adobe Stock

Foto: Adobe Stock

Puberteta je čas velikih sprememb – in te se pogosto najprej pokažejo prav na lasišču. Zaradi hormonskih nihanj začnejo žleze lojnice delovati hitreje, lasje se mastijo že dan po pranju, prameni postanejo težki in brez volumna, pogosto se pojavi tudi prhljaj. Za najstnika je to lahko še ena dodatna skrb v obdobju, ko si želi predvsem samozavesti in sproščenosti med vrstniki. Kako lahko pomagate svojemu najstniku?

Subrina Recept TEEN ACTION je novi šampon, zasnovan posebej za najstniško lasišče. Deluje proti prhljaju in mastenju, a je hkrati dovolj nežen, da ne poruši naravnega ravnovesja kože. Rezultat so zadovoljni najstniki, ki so se znebili problema, in mame, ki nimajo skrbi o morebiti neugodnih izdelkih za mladostniško lasišče.

Njegova posebnost je stoodstotna naravna učinkovina Propanediol Caprylate, ki se aktivira šele v prisotnosti povzročitelja prhljaja, kvasovke Malassezia. To pomeni, da deluje ciljno – pomaga odstraniti vzrok težav, ne da bi po nepotrebnem obremenjevala lasišče. Ob redni uporabi se zmanjša tudi izločanje maščobe, zato lasje dlje ostanejo sveži. Ilirija, šampon teen action | Foto: ILIRIJA, D.O.O. Foto: ILIRIJA, D.O.O.

gumb Ilirija, teen action šampon | Foto: Formulo dopolnjuje niacinamid (vitamin B3), ki pomirja kožo in podpira rast močnih, vitalnih las, ter jabolčni kis, naravni regulator pH-vrednosti lasišča. Skupaj zagotavljajo temeljito, a nežno čiščenje ter lahkoten občutek po vsakem pranju.

Čeprav je šampon ustvarjen z mislijo na najstnike, ga lahko uporabljajo tudi odrasli z občasnimi težavami s prhljajem ali mastnim lasiščem. Z redno uporabo lasje postanejo bolj zračni, sijoči in obvladljivi – prhljaj pa ni več razlog za zadrego, temveč preteklost.

Ilirija, šampon teen action | Foto: Adobe Stock Foto: Adobe Stock

najstniki šampon proti prhljaju šampon Subrina Ilirija advertorial
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.