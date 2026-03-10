Puberteta je čas velikih sprememb – in te se pogosto najprej pokažejo prav na lasišču. Zaradi hormonskih nihanj začnejo žleze lojnice delovati hitreje, lasje se mastijo že dan po pranju, prameni postanejo težki in brez volumna, pogosto se pojavi tudi prhljaj. Za najstnika je to lahko še ena dodatna skrb v obdobju, ko si želi predvsem samozavesti in sproščenosti med vrstniki. Kako lahko pomagate svojemu najstniku?

Subrina Recept TEEN ACTION je novi šampon, zasnovan posebej za najstniško lasišče. Deluje proti prhljaju in mastenju, a je hkrati dovolj nežen, da ne poruši naravnega ravnovesja kože. Rezultat so zadovoljni najstniki, ki so se znebili problema, in mame, ki nimajo skrbi o morebiti neugodnih izdelkih za mladostniško lasišče.

Njegova posebnost je stoodstotna naravna učinkovina Propanediol Caprylate, ki se aktivira šele v prisotnosti povzročitelja prhljaja, kvasovke Malassezia. To pomeni, da deluje ciljno – pomaga odstraniti vzrok težav, ne da bi po nepotrebnem obremenjevala lasišče. Ob redni uporabi se zmanjša tudi izločanje maščobe, zato lasje dlje ostanejo sveži.

Formulo dopolnjuje niacinamid (vitamin B3), ki pomirja kožo in podpira rast močnih, vitalnih las, ter jabolčni kis, naravni regulator pH-vrednosti lasišča. Skupaj zagotavljajo temeljito, a nežno čiščenje ter lahkoten občutek po vsakem pranju.

Čeprav je šampon ustvarjen z mislijo na najstnike, ga lahko uporabljajo tudi odrasli z občasnimi težavami s prhljajem ali mastnim lasiščem. Z redno uporabo lasje postanejo bolj zračni, sijoči in obvladljivi – prhljaj pa ni več razlog za zadrego, temveč preteklost.

