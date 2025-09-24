Pretresljive podrobnosti: štirinajstletnik v obraz zabodel učiteljico

Francoske oblasti so sporočile podrobnosti po brutalnem napadu na učiteljico glasbe, ki jo je srednejšolec z nožem zabodel v obraz. "Fasciniran je bil nad orožjem in nacistično ideologijo", so povedali o 14-letniku, ki se je po dejanju zabodel v vrat.

Učiteljica je napad preživela, njeno življenje ni ogroženo, so po napadu sporočile francoske oblasti.

Je pa v smrtni nevarnosti 14-letnik, ko se je po napadu na učiteljico glasbe zabodel v vrat in skušal na begu pred policisti pobegniti iz šole na kolesu.

Tožilka v Strasbourgu Clarisse Taron je novinarjem povedala, da je imel učenec težko otroštvo, bil je v rejniški družini, kjer je bil žrtev zlorab, nato pa so ga namestili v zavod.

"Ugotovili smo, da ga je zanimalo orožje in vse, kar je povezano z drugo svetovno vojno, predvsem z nacizmom," je dejala Taron. Dodala je, da so ga v zavodu že sankcionirali in je bil pod nadzorom psihologa, potem ko je narisal risbe z nacistično tematiko, vključno z risbo vojaka, ki dvigne desno roko v nacistični pozdrav.

French student who stabbed teacher in the face was fascinated by Nazism https://t.co/GuTu7s8ygr https://t.co/GuTu7s8ygr — Reuters (@Reuters) September 24, 2025

S kuhinjskim nožem nad učiteljico

Taron je še povedala, da je učenec učiteljico zabodel z velikim kuhinjskim nožem na hodniku šole v mestu Benfeld.

Elisabeth Borne Foto: Reuters Francoska ministrica za šolstvo Elisabeth Borne je pojasnila, da učenec ni imel predhodne zgodovine nasilnega vedenja.

Iz šole so ga začasno sicer že izključili, ko so v njegovem zvezku našli narisane simbole SS in takoj sprožili disciplinske postopke, je še dejala Borne.