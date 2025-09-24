Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Sreda,
24. 9. 2025,
22.50

Osveženo pred

19 minut

Sreda, 24. 9. 2025, 22.50

19 minut

Pretresljive podrobnosti: štirinajstletnik v obraz zabodel učiteljico

Avtor:
Na. R.

nož, umor | Varnost v francoskih šolah je v zadnjih letih predmet intenzivnih razprav. Fotografija je simbolična. | Foto Guliverimage

Varnost v francoskih šolah je v zadnjih letih predmet intenzivnih razprav. Fotografija je simbolična.

Foto: Guliverimage

Francoske oblasti so sporočile podrobnosti po brutalnem napadu na učiteljico glasbe, ki jo je srednejšolec z nožem zabodel v obraz. "Fasciniran je bil nad orožjem in nacistično ideologijo", so povedali o 14-letniku, ki se je po dejanju zabodel v vrat.

Učiteljica je napad preživela, njeno življenje ni ogroženo, so po napadu sporočile francoske oblasti.

Je pa v smrtni nevarnosti 14-letnik, ko se je po napadu na učiteljico glasbe zabodel v vrat in skušal na begu pred policisti pobegniti iz šole na kolesu.

Tožilka v Strasbourgu Clarisse Taron je novinarjem povedala, da je imel učenec težko otroštvo, bil je v rejniški družini, kjer je bil žrtev zlorab, nato pa so ga namestili v zavod.

"Ugotovili smo, da ga je zanimalo orožje in vse, kar je povezano z drugo svetovno vojno, predvsem z nacizmom," je dejala Taron. Dodala je, da so ga v zavodu že sankcionirali in je bil pod nadzorom psihologa, potem ko je narisal risbe z nacistično tematiko, vključno z risbo vojaka, ki dvigne desno roko v nacistični pozdrav.

S kuhinjskim nožem nad učiteljico 

Taron je še povedala, da je učenec učiteljico zabodel z velikim kuhinjskim nožem na hodniku šole v mestu Benfeld.

Elisabeth Borne | Foto: Reuters Elisabeth Borne Foto: Reuters Francoska ministrica za šolstvo Elisabeth Borne je pojasnila, da učenec ni imel predhodne zgodovine nasilnega vedenja.

Iz šole so ga začasno sicer že izključili, ko so v njegovem zvezku našli narisane simbole SS in takoj sprožili disciplinske postopke, je še dejala Borne.

