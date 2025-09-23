Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Torek,
23. 9. 2025,
16.42

Osveženo pred

59 minut

Torek, 23. 9. 2025, 16.42

Katastrofalno nesrečo policisti preiskujejo v smeri kaznivega dejanja #foto

Zaradi posledice trka tovornega vozila se je delno porušila stanovanjska hiša, v kateri pa v tem času ni bilo stanovalcev, je pa na njej nastala večja materialna škoda.

Zaradi posledice trka tovornega vozila se je delno porušila stanovanjska hiša, v kateri pa v tem času ni bilo stanovalcev, je pa na njej nastala večja materialna škoda.

Foto: Krajevna skupnost Sveti Anton/Facebook

Po ponedeljkovi prometni nesreči, v kateri je v naselju Sveti Anton eno od udeleženih tovornih vozil trčilo v stanovanjsko hišo, policisti nesrečo obravnavajo v smeri suma kaznivega dejanja zaradi malomarnosti, so danes sporočili iz Policijske uprave Koper. 41-letni voznik, državljan Bosne in Hercegovine, je pri vožnji po klancu navzdol opazil, da na vozilu ne delujejo zavore, in trčil v tovornjak 40-letnega Koprčana, ki se je zaletel v stanovanjsko hišo. V nesreči se je poškodovalo več oseb, ena je v smrtni nevarnosti.

Policisti so na kraju nesreče ugotovili, da je 41-letni državljan Bosne in Hercegovine po cesti skozi naselje Sveti Anton iz smeri Dvorov proti Kopru vozil tovorno vozilo, pri tem pa je ob vožnji po klancu navzdol opazil, da mu na tovornem vozilu ne delujejo zavore.

Vozilo je začelo pridobivati hitrost, zaradi česar je s prednjim delom tovornega vozila trčil v zadnji del pred njim vozečega tovornega vozila, ki ga je vozil 40-letni Koprčan. Po trčenju se je to tovorno vozilo prevrnilo na bok in trčilo v stanovanjsko hišo ob desni strani vozišča, drugo tovorno vozilo pa je obstalo na kolesih.

V tem trenutku je iz nasprotne smeri pripeljala še 38-letna voznica osebnega avtomobila, doma iz Kopra, ki se trčenju ni mogla izogniti in je bila prav tako udeleženka prometne nesreče. 

Trčenje je bilo tako silovito, da se je porušil del stanovanjske hiše.

Za življenje enega se borijo 

V prometni nesreči je voznik tovornega vozila, ki je obstalo na kolesih, utrpel lahke telesne poškodbe, njegov sopotnik, 44-letni državljan Bosne in Hercegovine, pa je utrpel hude telesne poškodbe in so ga z reševalnim vozilom odpeljali v Splošno bolnišnico Izola.

Sopotnik v prevrnjenem tovornem vozilu, 45-letni moški iz okolice Kopra, je utrpel hude telesne poškodbe in je v smrtni nevarnosti, prav tako je hude telesne poškodbe utrpel voznik prevrnjenega tovornega vozila, ki je v vozilu ostal ukleščen in so ga iz vozila rešili s tehničnim posegom, nato pa so oba odpeljali v izolsko bolnišnico.

Voznica v prometni nesreči udeleženega osebnega avtomobila in njena šestletna sopotnica sta v prometni nesreči utrpeli lahke telesne poškodbe.

O nesreči smo poročali tudi v spodnjem prispevku: 

Malomarnost

Policisti so po končanem ogledu, ki sta se ga udeležila dežurna državni tožilec in preiskovalni sodnik, in z zbiranjem obvestil ugotovili, da voznik tovornega vozila, ki naj bi mu po njegovih navedbah odpovedale zavore, hitrosti svojega vozila ni prilagodil poteku ceste (11-odstotni klanec navzdol). 

Zaradi tega je trčil v pred njim vozeče tovorno vozilo. Policisti prometno nesrečo obravnavajo v smeri suma kaznivega dejanja Povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti po 323. členu kazenskega zakonika-1.

Omenjeni odsek ceste je bil za ves promet zaprt do 00.30. S prometno signalizacijo so nato promet sprostili izmenično po enem smernem vozišču, drugo smerno vozišče v smeri Bertokov pa zaradi porušene hiše ostaja zaprto.

