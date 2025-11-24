Giuseppe Poeta Foto: Guliverimage Novi trener Olimpie iz Milana je postal 40-letni Giuseppe Poeta. Ta sprememba je bila načrtovana za naslednjo sezono, a se je po odstopu Ettoreja Messine zgodila že zdaj. Poeta je nekdanji italijanski reprezentant, ki je na položaju organizatorja igre igral za Virtus, Baskonio, Reggio Emilio in nekaj drugih manjših klubov. Leta 2022 je stopil na trenersko pot in postal pomočnik Messine v Milanu. Kot pomočnik dela tudi v italijanski reprezentanci.

"Iskrena hvala Ettoreju Messini za vse naše skupne uspehe, od italijanske lovorike do italijanskega pokala in superpokala ter do zaključnega turnirja evrolige leta 2021. Z enakim zaupanjem zdaj naloge predajamo Peppetu Poeti," je v sporočilu za javnost zapisal predsednik kluba Leo Dell'Orco. Točnega razloga za odstop niso navedli. Je imel pa 66-letnik nekaj zdravstvenih težav in nedavno en teden ni vodil treningov. Zatem je Olimpija doživela tri zaporedne poraze, dva v italijanski ligi in v evroligi proti Hapoelu.

Messina v klubu sicer opravlja tudi vlogo vodje košarkarskih operacij in bo to opravljal še naprej. Pogodbo ima sklenjeno še za naslednje koledarsko leto. Pod njegovim vodstvom so osvojili tri italijanske lovorike (2022 - 2024), v evroligi pa najdlje prišli leta 2021, ko so nastopili na zaključnem turnirju evrolige. Messina je sicer v svoji bogati trenerski karieri evroligo osvojil štirikrat, dvakrat z Virtusom iz Bologne in dvakrat CSKA-jem iz Moskve. Med letoma 2014 in 2019 je bil pomočnik pri San Antonio Spurs.

Olimpia Milano je po 12 odigranih tekmah evrolige na 11. mestu. Ima šest zmag in šest porazov. V italijanski ligi je na osmem mestu, s petimi zmagami in štirimi porazi. Član milanskega kluba je od lani lastnik slovenskega potnega lista Josh Nebo. To sezono pa je za Olimpio začel tudi Vlatko Čančar. Sprva ni dobil prave priložnosti, pozneje se je poškodoval in oktobra tudi prekinil pogodbo.