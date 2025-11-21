Dubaj v Atenah popustil v tretji četrtini, poraza beograjskih klubov

Košarkarji Dubaja s Klemnom Prepeličem so v tekmi 12. kroga evrolige izgubili v gosteh pri Panathinaikosu z 82:103, izkušeni slovenski reprezentant pa se ni vpisal med strelce. Efes je s 74:73 premagal Barcelono, razburljivo je bilo tudi na dvoboju med Realom in Žalgirisom (100:99), Armani Milano pa je brez slovenskega Američana Josha Neba izgubil s Hapoelom s 83:105. V petek je Baskonia premagala Bayern, Vita Hrabarja in Stefana Joksimovića ni bilo v postavi. Izgubila sta oba beograjska kluba.

Za uvod v četrtkove dvoboje je Anadolu Efes za peto zmago v sezoni premagal Barcelono s 74:73. Panathinaikos je gostil Dubaj, ki je ob polčasu še vodil za tri točke. Toda slaba tretja četrtina Klemna Prepeliča in soigralcev, izgubili so jo s 14:30, je postavila temelje za zmago Grkov. Prepelič je ostal brez dosežene točke, v statistiko je v slabih devetih minutah dodal le skok in dve podaji. Panathinaikos je dosegel osmo zmago, Dubaj pa doživel sedmi poraz.

Armani Milano, pri katerem slovenskega Američana Josha Neba ni bilo v postavi, je gostil vodilni Hapoel Tel Aviv, izraelska ekipa je slavila zanesljivo s 105:83.

Real Madrid je v zadnji tekmi večera po razburljivi končnici, ko so se Litovci vračali s petimi zaporednimi trojkami, tesno ugnal Žalgiris s 100:99.

Baskonia, pri kateri sta občasno v kadru Vit Hrabar in Stefan Joksimović, a ju tokrat ni bilo v postavi, je premagala Bayern. Partizan je izgubil s Fenerbahčejem, Crvena zvezda pa je po porazu s Cedevito Olimpijo v ligi ABA izgubila še na gostovanju pri Valencii.

