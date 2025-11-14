Prepelič in soigralci premagali Žalgiris

Košarkarji iz Dubaja so dosegli peto zmago v evroligi, potem ko so v 11. krogu premagali litovski Žalgiris iz Kaunasa s 95:89. Klemen Prepelič je za ekipo iz Združenih arabskih emiratov v 16 minutah na parketu dosegel pet točk ter po eno podajo in skok.

V enajstem krogu evrolige je Baskonia, pri kateri ni bilo v kadru ne Vita Hrabarja ne Stefana Joksimovića, izgubila z Maccabijem iz Tel Aviva.Izraelci so na nevtralnem terenu v Beogradu zmagali z 89:83. Na preostalih dveh četrtkovih tekmah je Pariz Valencio ugnal z 90:86, Real Madrid pa izgubil s Panathinaikosom s 77:87.

V petek bo Dubaj Klemna Prepeliča gostil Žalgiris, Armani Milano slovenskega Američana Josha Neba bo doma igral z Olympiakosom, preostali pari pa so Anadolu Efes - Bayern München, Asvel - Partizan in Barcelona - Virtus Bologna.

Evroliga, 11. krog:

Četrtek, 13. november

Petek, 14. november

Lestvica: