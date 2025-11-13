Košarkarji Cedevite Olimpije so v sredo v Stožicah po novi odlični predstavi s kar 93:65 na kolena spravili Umano Reyer Venezio in prišli še do pete zmage v tej sezoni evropskega pokala. Ljubljančani so s poletno in ekipno predstavo naravnost navdušili, zadovoljstva ni skrival niti trener Zvezdan Mitrović. "Fantje bi si zaslužili več podpore, ker igrajo res lepo košarko," je navijače pozval Črnogorec na klopi slovenskih prvakov.

Cedevita Olimpija v letošnji sezoni še naprej kaže odlične in konstantne predstave z res malo nihanji, ki so bili v preteklosti pogosto rak rana sezon ljubljanskega kluba. Zasedba Zvezdana Mitrovića je v sredo v velikem slogu prišla še do svoje pete zmage na sedmi tekmi evropske sezone, potem ko je visoko nadigrala zasedbo Venezie, ki jo vodi hrvaški strokovnjak Neven Spahija. "Slovenska ekipa je dominirala v vseh pogledih in v drugem polčasu uničila tekmeca," so dogajanje pospremili pri Eurocupu.

Eno najboljših, če ne verjetno celo najboljšo predstavo v sezoni, so Ljubljančani kronali s kar 50 skoki. Odločilen korak so Ljubljančani naredili v tretji četrtini, ko so po delnem izidu 12:1 povedli s 57:44, nato pa se niso več ozirali nazaj, prednost pa je le rastla in rastla. "Olimpiji lahko le čestitamo za prepričljivo zmago in se vrnemo domov na delo," je bil jasen Spahija.

Zvezdan Mitrović je bil zelo zadovoljen s predstavo svojih varovancev. Foto: Aleš Fevžer

Na drugi strani je bil razumljivo zadovoljen Zvezdan Mitrović. "Preden govorimo o naši odlični ekipni predstavi proti zelo dobremu moštvu, je treba izpostaviti, da je Venezia v zadnjih štirih dneh odigrala dve tekmi, kar ni enostavno, kar se je videlo v padcu njihove igre in tudi zakaj je bila klop boljša od začetne peterke. To sicer ni moja stvar, a je treba biti fer in povedati, kako stvari stojijo. To zagotovo ni minus za našo ekipo, ki je imela kar 30 skokov, od tega 19 v napadu, res sem zadovoljen in presrečen zaradi te predstave," se je smejalo Mitroviću.

Ključ: ekipna predstava

Črnogorec je na parket z izjemo Žige Daneua poslal vse svoje košarkarje, kar šest jih je doseglo dvomestno število točk. "Danes ne bi izpostavljal posameznikov, vsi so prispevali k tej izjemni ekipni zmagi. To so dobri, pozitivni fantje, ki dobro delajo, veliko jih prvič igra na tem nivoju in kažejo dobre predstave. V ekipi vlada dobra energija in to je ključ do zmag. Vemo, kdo smo in kakšni so naši cilji," je bil jasen Mitrović, ki ne skriva želje po še kakšni dodatni moči v ekipi, ki ima ob nekaterih težavah s poškodbami zagotovo še dodaten potencial.

"Videli ste, kaj se je dogajalo na visokih položajih, to je bil pravi masaker. Zagotovo si želimo okrepitve tudi na branilskih položajih, a bomo videli, veliko je odvisno od finančnega položaja," je jasen Mitrović.

Ljubljančani se bodo v ponedeljek v Stožicah pomerili s Crveno zvezdo. Foto: Aleš Fevžer

Poziv navijačem

V Stožicah, kjer se je zbralo slabih štiri tisoč navijačev, bi si ob odličnih predstavah zaslužili še več podpore. "Pri takšnem odnosu mi je žal, da ni bilo še več gledalcev v dvorani, ker je res lepo gledati, kako se fantje borijo. Proti Crveni zvezdi bo zagotovo več gledalcev, tudi gostujočih, prvič v sezoni bomo igrali proti evroligašu. Nočem govoriti vnaprej, a res sem ponosen na te fante, sploh v teh trenutkih, ko nam manjkajo trije košarkarji. Hvala vsem, ki pridejo na tekme, a fantje bi si zaslužili več podpore, ker igrajo res lepo košarko. Ljubljana lahko uživa v čarih športa na visokih nivojih," je še dodal Mitrović.

Ljubljančani so po sedmih odigranih krogih na visokem tretjem mestu skupine A v evropskem pokalu z enakim izkupičkom (5-2) kot drugi Hapoel, vodilni Bahčešehir pa ima zmago več in poraz manj. Imenitno kaže zmajem tudi v ligi ABA, kjer so do zdaj na petih tekmah izgubili le enkrat. "Ne vem, kje so meje te ekipe, veliko je odvisno od našega zdravstvenega kartona, sploh zdaj, po reprezentančnem premoru. Gremo tekmo za tekmo, prvi cilj nam je v obeh tekmovanjih preboj v drugi krog, če bo kaj več, je to samo plus. Ne želim izvajati dodatnega pritiska, pomembno je, da smo pripravljeni, tako delam že celo kariero, tekmo za tekmo," je še dodal Mitrović, ki je po visoki zmagi hitro obrnil list in se obrnil proti ponedeljkovi domači tekmi s Crveno zvezdo, ki se bo v Stožicah začela ob 17.00.

