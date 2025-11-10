Košarkarji Cedevite Olimpije so v nedeljo v Stožicah visoko, s 86:59, premagali Dunaj Gregorja Glasa in dosegli četrto zmago v ligi ABA. V svoji skupini so drugi, pred njimi je le Budućnost, ki je v soboto prvič izgubila. Krka je v soboto v Beogradu izgubila proti FMP-ju z 61:82. Za zaključek kroga je Ilirija v ponedeljek z 78:75 premagala Spartak iz Subotice, ki je v prejšnjem krogu ugnal Crveno zvezdo in je bil še neporažen.

Ognjen Jaramaz se je že izkazal za veliko okrepitev, nenazadnje je bil leta 2017 izbran na naboru za ligo NBA. Foto: Filip Barbalić Košarkarji Perspektive Ilirije so v zadnji tekmi šestega kroga gostili do te tekme še neporaženo zasedbo iz Subotice, ki je v štirih tekmah štirikrat zmagala. Popotnica zasedbe iz Tivolija je bila slabša, saj je imela Ilirija le eno zmago ob treh porazih. A po tekmi se je to spremenilo, saj so gostitelji s srčno in borbeno predstavo prvi v ligi ugnali Spartak ter dosegli drugo zmago v sezoni.

Pot do nje ni bila lahka, čeprav so imeli ilirijani večji del tekme stvari pod nadzorom in vodili za okrog deset točk. Prvo četrtino so sicer dobili gostje, Ilirija pa je razliko naredila sredi druge, si prvič priborila deset točk prednosti (38:28) in potem nadzorovala tekmece. Ti so skušali na vse načine priti bližje, a jim to dolgo ni uspevalo. Domači so našli odgovor na vse, čedalje bolj nervozni gostje pa so še pet minut pred koncem še vedno imeli dvomesten zaostanek.

Je pa nato tudi domača ekipa imela manjšo krizo. Nekaj izgubljenih žog, zapravljenih napadov in zadetih košev Spartaka je prednost nevarno stopilo, v 39. minuti je bilo tako le še 72:68. A sta nato na sceno spet stopila Wendell Green in Ognjen Jaramaz, eden od zadnjih novincev v ekipi. Zadela sta za novo trdnejše vodstvo (76:69), gostje so v zadnji minuti sicer še znižali s trojko, naslednjo pa zgrešili. Nekaj sekund pred koncem je Ilirija s črte prostih metov prišla do neulovljivega naskoka. Gostje pa so s trojko v zadnji sekundi le kozmetično popravili vtis ob prvem porazu.

Jaramaz je tekmo končal pri 19 točkah, Green pri 14, izkazal se je tudi Oluwasimisola Shittu, ki je tako kot Jaramaz igral šele na drugi tekmi za ljubljansko ekipo, osmim točkam je dodal 12 skokov.

Visoka zmaga Cedevite Olimpije proti Dunaju

Foto: Aleš Fevžer Ljubljanska zasedba je dosegla četrto zmago v regionalnem tekmovanju. Po Megi, Zadru in Bosni je ugnala še ekipo iz avstrijske prestolnice, doslej je bila od nje v skupini B boljša le Budućnost. Izbranci črnogorskega strokovnjaka na klopi zmajev Zvezdana Mitrovića so prvič povedli v sedmi minuti (13:11). Nato so povsem zagospodarili na parketu in Dunajčane zasenčili v vseh elementih igre. Drugo četrtino so dobili s 26:10 za prepričljivo vodstvo ob polčasu (40:26).

Ljubljančani so tudi v drugi polovici tekme imeli absoluten nadzor na igrišču, zmage v nobenem trenutku niso ogrozili, njihova najvišja prednost pa je znašala 30 točk. Pri Cedeviti Olimpiji sta bila najučinkovitejša Umoja Gibson z 22 in Jaka Blažič s 14 točkami. Ljubljanska ekipa bo naslednjo tekmo igrala 17. novembra, ko bo gostila Crveno zvezdo.

Foto: Aleš Fevžer

Krka po šestih tekmah ostaja brez zmage

Košarkarji Krke tudi po šestem nastopu ostajajo brez zmage v ligi Aba. V Beogradu so morali priznati premoč FMP, ki je bil boljši z 82:61. Novomeščani so solidno odigrali prvi polčas, vse možnosti za presenečenje pa so zapravili v tretji četrtini, ki so jo izgubili z 9:23 in v kateri so dosegli le dva koša iz igre. FMP je tako v zadnjo četrtino krenil z 19 točkami prednosti in tekmo mirno pripeljal do konca. Pri Krki, ki je v drugih dvajsetih minutah dosegla le 23 točk, sta iz sivine izstopala le Mario Ihring z metom 6:10 za tri točke (18 točk) in Sukhmail Mathon z 11 točkami in desetimi skoki.

Krka je izgubila v Beogradu. Foto: FMP Soccerbet/Nikola Cimburovic/ABA liga

V soboto je Borac Žige Dimca visoko izgubil pri Cluj-Napoci (76:97), ki je med tednom v Eurocupu moral priznati premoč Cedeviti Olimpiji. Slovenski center je v šestih minutah na parketu dosegel dve točki. Že v petek je Split z Zoranom Dragićem s 85:93 klonil na gostovanju pri Igokei. Slovenski košarkar je v dobrih 16 minutah na parketu dosegel devet točk, dva skoka in štiri asistence.

Dubaj tudi po šesti tekmi ostaja neporažen, tokrat je s 77:69 premagal Studentski centar. Klemen Prepelič je ob zmagi igral le dobrih pet minut ter vpisal skok in asistenco, Matic Rebec je ob porazu v slabih 20 minutah dosegel devet točk, pobral dve žogi in dodal pet asistenc.

