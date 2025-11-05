Cedevita Olimpija v Romuniji po slabem uvodu našla recept

Košarkarji Cedevite Olimpije so prišli do svoje četrte zmage v Eurocupu. Ljubljanski klub je v šestem krogu s 93:87 slavil na gostovanju pri Cluj-Napoci.

Na obračunu šestega kroga rednega dela EuroCupa je Cedevita Olimpija dosegla svojo četrto zmago v sezoni in s tem prekinila niz dveh zaporednih evropskih porazov, Cluj pa je na domačem parketu tretjič v letošnji evropski sezoni ostal praznih rok.

Košarkarji Cedevite Olimpije so srečanje odprli v postavi Umoja Gibson, D. J. Stewart, Jaka Blažič, David Škara in z novincem v moštvu Williamom Mcnairom Jr., ki je ob težavah v igri pod obročema s slovenskim prvaki prejšnji teden sklenil dvomesečno pogodbo. Ljubljančani so na uvodu vodili le ob rezultatu 2:0, nato pa so hitro pobudo prevzeli gostitelji, ki so po polovici prve četrtine vodili s 13:5, nato tudi z 22:13, ob izteku prvih desetih minut pa je Cedevita Olimpija ob precej medlem začetku z neučinkovito igro v napadu zaostajala s 15:22. Zmaji so v prvi četrtini za dve metali le z 18-odstotno uspešnostjo.

Aleksej Nikolić je v prvem polčasu dosegel osem točk, na koncu pa 14. Foto: Tine Ružič/Cedevita Olimpija

Po košu Iversona Molinarja je prednost Cluja po slabih dveh minutah igre v drugi četrtini prvič narasla na dvomestno število (27:17). A Olimpija je nato zaigrala bolje in izid dobre štiri minute pred koncem prvega polčasa poravnala, tik pred koncem druge četrtine pa je za vodstvo s 44:39 zadel Joseph Girard III.

Tudi tretja četrtina je minila v precej izenačenem razmerju moči, ljubljanska ekipa je slabe tri minute pred koncem tretje četrtine po trojki Gibsona vodila s 65:57, v zadnjo četrtino pa odšla z vodstvom 69:67. Dobre tri minute in pol pred koncem se je Cluj po enem zadetem prostem metu Nathana Mensaha približal le na tri točke zaostanka (79:82), a je Olimpija odgovorila s štirimi zaporednimi točkami, ki so bili na koncu tudi dovolj za četrti evropski uspeh v sezoni.

Končni izid 93:87 je v zadnji sekundi postavil Thomas Kennedy. Domači klub je na koncu izgubil 18 točk, Olimpija šest manj. V zasedbi slovenskih prvakov je Stewart dosegel 17 točk, Gibson 15 in sedem asistenc, Nikolić pa 14. Dvomesten je bil še Kennedy z 12 točkami, ujel je osem odbitih žog.

Z drugo zmago v gosteh Ljubljančani ostajajo pod vrhom skupine A in nestrpno pričakujejo niz štirih tekem pred domačim občinstvom. Dve v ligi ABA z Dunajem in Crveno zvezdo ter dve v evropskem pokalu proti Umani Reyer iz Benetk in Hamburgu.

EuroCup, 6. krog:

Torek, 4. november:

Sreda, 5. november:

Lestvici:

