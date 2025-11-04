Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Torek,
4. 11. 2025,
6.50

Torek, 4. 11. 2025, 6.50

58 minut

Norvežani imajo 1.300 električnih avtobusov, večina je Kitajskih

Pretiravanje ali resna grožnja? Norvežani na kitajskih avtobusih odkrili skrito kartico SIM.

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07
avtobus Yutong Ruter električni | Foto Ruter

Foto: Ruter

Norveški avtobusni prevoznik je na kitajskih avtobusih odkril skrito kartico SIM.

Norvežani poleg avtomobilov hitro polno elektrificirajo tudi svoje avtobuse. Trenutno imajo v uporabi okrog 1.300 električnih avtobusov, od tega kakih 850 od kitajskega proizvajalca Yutong. 

Podjetje Ruter, ki je norveški največji avtobusni prevoznik, je zdaj v teh kitajskih avtobusih odkril potencialno varnostno past. Njihov interni test je namreč pokazal, da imajo avtobusi vgrajeno skrito kartico SIM.

Samo v okolici Osla dnevno vozi okrog 300 avtobusov kitajskega porekla. | Foto: Ruter Samo v okolici Osla dnevno vozi okrog 300 avtobusov kitajskega porekla. Foto: Ruter

Možnost zlorabe je zelo majhna, toda ...

Ta kartica omogoča Yutongu programsko nadgradnjo in odpravo tehničnih težav na daljavo, a zanimivo je, a pri Ruterju zanjo niso vedeli. Hipotetično bi lahko Kitajci na daljavo v skrajnem primeru tudi prevzeli določen nadzor, na primer ugasnili motor oziroma onemogočili uporabo avtobusov. Možnost prenosa slike s kamer avtobusa ni. 

Možnost proizvajalčevega oddaljenega dostopa do vozil je že nekaj let realnost tudi v novih avtomobilih, ki tako prejemajo pomembne programske nadgradnje. Pomembna je le prava zaščita pred nezaželeno uporabo, ki bi presegala prvotni namen povezljivosti vozil.

Bernt Reitan Jenssen, izvršni direktor Ruterja, je bil ob odkritju jasen – zelo majhna je možnost, da bi se to zgodilo, toda ostati moramo previdni. Ruter bo s svojimi tehniki zdaj omogočil umik sporne kartice in delovanje avtobusov tudi v načinu "offline".

Kitajska Norveška avtobus
