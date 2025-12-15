Na Hrvaškem so konec tedna prvič potrdili kugo drobnice. Hrvaški veterinarski inštitut je bolezen potrdil v vzorcih ovac, odvzetih na območju Dalmacije, državna veterinarska inšpekcija pa že izvaja stroge ukrepe za zajezitev bolezni. Kuga drobnice sodi med posebno nevarne bolezni živali, ki se običajno ne pojavljajo v EU.

Vzorce ovac, ki imajo kugo drobnice, so odvzeli v objektu z območja občine Prgomet v Splitsko-dalmatinski županiji. Veterinarska inšpekcija je odredila obvezno usmrtitev živali, čiščenje in dezinfekcijo objekta, potekajo pa tudi epidemiološke preiskave, da bi ugotovili, kako je bolezen prišla na kmetijo, je v nedeljo poročala hrvaška javna radiotelevizija HRT.

Rezultati analiz vzorcev krvi, odvzetih na sosednjih kmetijah, bodo medtem pokazali, ali se okužba širi.

To pravi slovenska uprava za varno hrano

V letošnjem letu so bolezen po navedbah Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin potrdili v Albaniji, na Kosovem, Madžarskem, v Romuniji in Turčiji. Uprava je rejce drobnice v Sloveniji z namenom preprečevanja vnosa bolezni v reje in nadaljnjega širjenja te bolezni pozvala, naj dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe. "Pri nakupu živali naj bodo rejci pozorni na izvor živali, kupujejo naj jih le iz preverjenih rej. Vsako spremembo zdravstvenega stanja ovac in koz naj nemudoma prijavijo svojemu veterinarju," so poudarili.

Za kugo drobnice zbolevajo ovce in koze ter ni nevarna za druge živalske vrste niti za ljudi. Virus se najpogosteje prenaša prek aerosolov ali z neposrednim stikom. Okužene živali izločajo virus, še preden se pojavijo prvi simptomi, zato je treba preprečiti vnos virusa prek okuženih živali ali predmetov.

Kaj povzroča kugo med drobnico?

Bolezen povzroča morbillivirus, ki je tesno povezan z virusom goveje kuge ter prizadene koze, ovce in nekatere divje vrste malih prežvekovalcev, pa tudi kamele. Zanjo sta značilni visoka obolevnost in umrljivost ter povzroča veliko gospodarsko škodo.

Kuga drobnica je bila prvič potrjena na območju EU leta 2018, in sicer v Bolgariji, kamor je prišla iz sosednje Turčije, kjer je bolezen stalno prisotna. Julija 2024 je bila prvič potrjena tudi v Grčiji in Romuniji.