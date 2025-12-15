Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. Ž., STA

Ponedeljek,
15. 12. 2025,
14.58

Osveženo pred

30 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08

Natisni članek

Natisni članek
Hrvaška drobnica kuga

Ponedeljek, 15. 12. 2025, 14.58

30 minut

Na Hrvaškem potrjena kuga drobnice

Avtorji:
A. Ž., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08
Ovca, ovce, bolezen, rejci ovac | Fotografija je simbolična. | Foto Shutterstock

Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

Na Hrvaškem so konec tedna prvič potrdili kugo drobnice. Hrvaški veterinarski inštitut je bolezen potrdil v vzorcih ovac, odvzetih na območju Dalmacije, državna veterinarska inšpekcija pa že izvaja stroge ukrepe za zajezitev bolezni. Kuga drobnice sodi med posebno nevarne bolezni živali, ki se običajno ne pojavljajo v EU.

Vzorce ovac, ki imajo kugo drobnice, so odvzeli v objektu z območja občine Prgomet v Splitsko-dalmatinski županiji. Veterinarska inšpekcija je odredila obvezno usmrtitev živali, čiščenje in dezinfekcijo objekta, potekajo pa tudi epidemiološke preiskave, da bi ugotovili, kako je bolezen prišla na kmetijo, je v nedeljo poročala hrvaška javna radiotelevizija HRT.

Rezultati analiz vzorcev krvi, odvzetih na sosednjih kmetijah, bodo medtem pokazali, ali se okužba širi.

To pravi slovenska uprava za varno hrano

V letošnjem letu so bolezen po navedbah Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin potrdili v Albaniji, na Kosovem, Madžarskem, v Romuniji in Turčiji. Uprava je rejce drobnice v Sloveniji z namenom preprečevanja vnosa bolezni v reje in nadaljnjega širjenja te bolezni pozvala, naj dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe. "Pri nakupu živali naj bodo rejci pozorni na izvor živali, kupujejo naj jih le iz preverjenih rej. Vsako spremembo zdravstvenega stanja ovac in koz naj nemudoma prijavijo svojemu veterinarju," so poudarili.

gobavost, bolezen
Novice Na Hrvaškem po več desetletjih potrdili primer gobavosti

Za kugo drobnice zbolevajo ovce in koze ter ni nevarna za druge živalske vrste niti za ljudi. Virus se najpogosteje prenaša prek aerosolov ali z neposrednim stikom. Okužene živali izločajo virus, še preden se pojavijo prvi simptomi, zato je treba preprečiti vnos virusa prek okuženih živali ali predmetov.

Kaj povzroča kugo med drobnico?

Bolezen povzroča morbillivirus, ki je tesno povezan z virusom goveje kuge ter prizadene koze, ovce in nekatere divje vrste malih prežvekovalcev, pa tudi kamele. Zanjo sta značilni visoka obolevnost in umrljivost ter povzroča veliko gospodarsko škodo.

Kuga drobnica je bila prvič potrjena na območju EU leta 2018, in sicer v Bolgariji, kamor je prišla iz sosednje Turčije, kjer je bolezen stalno prisotna. Julija 2024 je bila prvič potrjena tudi v Grčiji in Romuniji.

Policija Hrvaška
Novice Ustrelil svojo ženo in si nato vzel življenje
demenca starejši
Novice Ukrajinec se je izdajal za zdravnika, nakradel za 150 tisoč evrov gotovine in zlata
Policija Hrvaška
Novice Poskus uboja: 26-letnik z ostrim predmetom nad 21-letno dekle
Medžimurje, pripor, osumljenec
Novice Osumljenega za strelski napad v Medžimurju predali hrvaškim policistom
policija, Hrvaška, hrvaška policija
Novice Moški na Reki ubil dekle, s katerim sta bila v razmerju. Na telesu je imela 30 vbodnih ran.
Hrvaška drobnica kuga
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.