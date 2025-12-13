Poskus uboja: 26-letnik z ostrim predmetom nad 21-letno dekle

26-letni moški je v petek v Veliki Gorici okoli 14.45 po prepiru poskušal ubiti 21-letno dekle, je sporočila hrvaška policija.

Po doslej zbranih podatkih hrvaške policije, se je napad zgodil na makadamski cesti, kjer je osumljenec 21-letno žensko napadel z ostrim predmetom. Poškodovani ženski so zdravniško pomoč nudili v kliničnem bolnišničnem centru Zagreb, kjer so ugotovili, da ima lažje poškodbe, je poročal Index.

Policija je 26-letnega osumljenca pridržala zaradi kriminalistične preiskave. Po končani preiskavi bo osumljenec v zakonskem roku predan nadzorniku pripora s kazensko ovadbo zaradi suma poskusa uboja, so še poročali hrvaški mediji.