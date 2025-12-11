Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

K. M.

Četrtek, 11. 12. 2025, 8.36

1 minuta

Na Hrvaškem se je prevrnil čoln z migranti: ena oseba je umrla, 11 je poškodovanih

K. M.

Slavonski Brod | S čolnom so skušali prečkati Savo. | Foto Pixsell/Željka Gavranović

S čolnom so skušali prečkati Savo.

Foto: Pixsell/Željka Gavranović

V reki Savi med Samostanom in nekdanjo Brođanko v Slavonskem Brodu se je zgodaj zjutraj prevrnil čoln, na katerem je bila skupina 13 migrantov. S čolnom so skušali prečkati Savo. Po prvih informacijah je ena oseba umrla, poroča portal Index.

Gasilci so skupaj s policijo in reševalci takoj, ko so prejeli informacijo, da se je v reki Savi prevrnil čoln z migranti, odhiteli na kraj nesreče. 

"Policija je na kraju dogodka od prejetja prve informacije. Nesreča se je zgodila okoli pete ure zjutraj. Takoj smo skupaj z vsemi drugimi službami priskočili na pomoč poškodovanim. Več ljudi so izvlekli iz reke. Po trenutnih informacijah je ena oseba umrla, drugim pa nudijo zdravstveno oskrbo. Poškodovani so utrpeli podhladitev in so bili poslani na zdravljenje v bolnišnico," je za Infopix povedala predstavnica policije Kata Nujić.

Na kraju nesreče je policija. | Foto: Pixsell/Željka Gavranović Na kraju nesreče je policija. Foto: Pixsell/Željka Gavranović Poškodovane so prepeljali v Splošno bolnišnico Dr. Josip Benčević v Slavonskem Brodu. "Do sedaj smo sprejeli 11 oseb, ki so trenutno v oskrbi. Več informacij o njihovem zdravstvenem stanju bo znanih po zdravniškem pregledu, ki je v teku," je za Infopix povedal direktor bolnišnice Brod Josip Samardžić.

V čolnu je bilo 13 oseb. | Foto: Pixsell/Željka Gavranović V čolnu je bilo 13 oseb. Foto: Pixsell/Željka Gavranović

Na mejnem prehodu Gruškovje so v sredo med kontrolo tovornega vozila srbske registracije v nakladalnem prostoru odkrili 14 tujcev.
Novice Na Gruškovju v tovornjaku odkrili 14 tujcev

