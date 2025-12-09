Rebeka Dremelj in Gorka Berden navdušujeta v novi komediji Šminka in sekirca

Ženske – tako zelo različne, pa vendar si pogosto bolj podobne, kot bi si priznale, ko se vsak dan spopadamo z izzivi in zapleti, ki jih prinaša to naše divje življenje. A kaj se zgodi, ko se dve povsem različni ženski ne znajdeta le metaforično, ampak dobesedno sredi prave divjine? Bosta zavez­nici ali tekmici? In predvsem, kako dolgo bosta zdržali brez kopalnice, ogledala in običajnega udobja? Bosta kobilice in ličinke sprejeli kot "lokalne jedi" ali ju bo že pogled nanje odvrnil od kosila? In kdo stoji za tistimi nenavadnimi, malce srhljivimi zvoki, ki ponoči krožijo okoli šotora? Odgovore na ta vprašanja – in vmes veliko smeha – ponuja komedija Šminka in sekirca , v kateri v glavnih vlogah navdušujeta Rebeka Dremelj in Gorka Berden.

Nova komedija Šminka in sekirca že navdušuje na slovenskih odrih. V ospredje postavlja zgodbo dveh žensk, ki ju v vsakdanjem življenju ločuje skoraj vse – od značaja do navad –, a ju nenavadna usoda pahne naravnost v divjino, daleč od (navideznega) udobja, rutine in njunih skrbno zgrajenih con udobja. In prav tam se začne živahna, duhovita in ganljiva pustolovščina, ki razkrije, koliko poguma, humorja in srčnosti premoreta, ko sta prisiljeni stopiti skupaj, se znajti po svoje in se soočiti z okoliščinami, v katerih ni prostora za pretvarjanje.

"Šminka in sekirca ni samo predstava – je ogledalo"

Komedija Šminka in sekirca odpre vprašanje, kaj se zgodi, ko življenjske razlike postanejo preizkušnja v naravi. Branka, vajena zahtevnih razmer in hitrih odločitev, in Viktorija, ki prisega na udobje in urejenost, nenadoma obtičita sredi gozda – brez osnovnih pripomočkov, brez bližnjic in možnosti bega nazaj v varno rutino.

Namesto mestnega vrveža ju obkroža tišina, ki jo prekinjajo čudni nočni zvoki, neznani premiki okoli šotora in narava, ki se odloči, da jima ne bo prizanesla. Kako se odzoveš, ko ti zmanjka udobja? In komu zaupaš, ko si odvisen od nekoga, ki ga komaj poznaš?

Predstava občinstvu ponudi več kot le komične situacije. Odpira teme, ki se tičejo vseh nas – kako se spreminjajo odnosi, ko izginejo maske, kako se soočamo s svojimi strahovi, kaj v resnici pomeni podpora in kaj pomeni zlomiti stereotip o ženskosti. Gre za zgodbo, v kateri se v humorju skrivajo zelo resnični trenutki človeškosti.

"Šminka in sekirca ni samo predstava – je ogledalo. Za ženske, moške, za vsakogar, ki kdaj čuti, da se mora boriti, pa se mu ne da ali misli, da ne zmore. Pridite, nasmejali se boste … in morda malo spoznali sebe," pove Rebeka Dremelj.

Ustvarjalna ekipa: Igrata: Rebeka Dremelj in Gorka Berden Scenarij: Tina Gorenjak Režija: Ajda Valcl

Kaj so pokazale prve predstave?

Prve uprizoritve komedije Šminka in sekirca so pokazale, da je projekt naletel na izjemno dober odziv. Premiero v ljubljanski Festivalni dvorani so zaznamovali bučni aplavzi in "solze smeha". V vlogah nepopustljive Branke in mestne Viktorije sta Rebeka Dremelj in Gorka Berden dokazali, da sta izjemno uigran in karizmatičen igralski tandem, ki brez težav prevzame in nasmeje občinstvo.

"Zame je to nekaj povsem novega. Pri Jamski ženski sem bila na odru sama, zdaj pa imam ob sebi profesionalko, ki me zna usmeriti, ustaviti in povedati, ko je nekaj drugače, kot bi moralo biti. Neverjeten občutek je opazovati ljudi, ki se tako iskreno smejijo in uživajo. Zaradi tega to sploh počnem," je po premieri povedala Rebeka.

Tudi predpremiere so potrdile močno odrsko kemijo med igralkama. "Gorka ima neverjetno disciplino in profesionalnost. Od takih ljudi se učiš, z njimi rasteš. Sodelovanje z njo je privilegij," dodaja Rebeka.

Gorka pa o sodelovanju pravi: "Rebeka ima res naraven talent za komedijo. Je delovna, srčna in optimistična. Ustvarjanje z njo je nekaj posebnega."

Divjina v teoriji in praksi: koliko sta likoma v resnici podobni igralki?

Zanimivo je, da imata igralki s svojima likoma več skupnega, kot bi si sprva mislili. "Sem pustolovske narave in obožujem izzive. Prepričana sem, da bi v divjini ne samo preživela, ampak tam tudi dobro živela," pravi Rebeka, ki se s svojo odrsko Branko ujame presenetljivo naravno.

Gorka pa z nasmehom prizna, da je njen pogled na divjino nekoliko drugačen: "Če bi bilo treba, bi zdržala … a prostovoljno se najverjetneje ne bi odpravila spat med volkove in medvede. Moja Viktorija ima zato pred seboj kar velik zalogaj nalog, da bo zmogla premagati svoje strahove."

