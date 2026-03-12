Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
I. J.

Četrtek,
12. 3. 2026,
2.04

Osveženo pred

17 ur, 4 minute

AMC Slovenija komedija Cameron Diaz

Četrtek, 12. 3. 2026, 2.04

17 ur, 4 minute

Cameron Diaz meni, da je to ena najboljših komedij, kar jih je posnela

Huda učiteljica | Foto AMC Slovenija

Foto: AMC Slovenija

Petek trinajsti bo veliko bolj zabaven v družbi komedije Huda učiteljica (Bad Teacher), ki bo ob 20.20 na kanalu AMC Slovenija. V glavni vlogi blesti Cameron Diaz, ki je izjavila, da gre za eno najboljših komedij, kar jih je posnela. Takšna izjave igralke, ki je sodelovala tudi pri nekaterih kultnih komedijah, ni kar tako.

V Hudi učiteljici (Bad Teacher) Cameron Diaz igra leno učiteljico, obsedeno z željo po povečanju oprsja in ki sovraži svojo službo. A ko jo zapusti njen premožni zaročenec, se je – z veliko kletvicami in neprimernega obnašanja – prisiljena vrniti k poučevanju. Poleg Cameron v filmu igrajo tudi Jason Segel, Justin Timberlake in Lucy Punch, zelo pozorni gledalci pa lahko kot statistko med učenci v šoli opazite tudi takrat še povsem neznano Zendayo

Velik uspeh filma je izboljšal tudi Cameronino plačilo

Čeprav kritiki nad filmom niso bili navdušeni, pa se lahko Cameron Diaz le sladko smeji, saj se je pred snemanjem dogovorila za milijon dolarjev (860 tisoč evrov) plače, kar je za igralko s takšnim zvezdniškim statusom relativno malo, a je bila hkrati soudeležena pri dobičku filma. Ker je Huda učiteljica ob 20-milijonskem proračunu v kinoblagajnah zaslužila kar 216 milijonov ameriških dolarjev (približno 185 milijonov evrov), je bila Cameron na koncu bogatejša za več kot 40 milijonov ameriških dolarjev (dobrih 34 milijonov evrov).

Cameron Diaz, Jason Segel in Justin Timberlake v komediji Huda učiteljica | Foto: AMC Slovenija Cameron Diaz, Jason Segel in Justin Timberlake v komediji Huda učiteljica Foto: AMC Slovenija

Humor je drzen, ne vulgaren

Humor v Hudi učiteljici je pogosto precej drzen, saj se vrti tudi okoli spolnosti, drog in lepotnih operaciji, a Cameron Diaz se ne zdi prostaški. "To zame ni vulgarno. Menim, da vulgarnost namiguje, da skušaš ljudi šokirati, ta zgodba pa ima več vsebine, ne le posameznih šokantnih izjav," je ob izidu filma povedala za The Hollywood Reporter in dala jasno vedeti, da se ji Huda učiteljica zdi ena najboljših komedij, kar jih je posnela.

Cameron Diaz je nenazadnje igrala tudi v kultnih komedijah, kot sta Nori na Mary (There's Something About Mary) in Maska (The Mask), vendar v njih ni imela glavne vloge, kakršno ima v Hudi učiteljici, kjer je dokazala, da ima neprekosljiv čut za komedijo. 

Komedija Huda učiteljica bo na kanalu AMC Slovenija v petek, 13. marca, ob 20.20.
AMC Slovenija komedija Cameron Diaz
