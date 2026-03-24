Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Torek, 24. 3. 2026, 15.03

Denzel Washington bo poletje preživel pri naših sosedih

Denzel Washington, Cannes | Foto Reuters

Denzel Washington bo poletje preživel v Italiji, kjer bo snemal film o vojskovodji Hanibalu, ki ga bo režiral Antoine Fuqua. To bo njuno že šesto sodelovanje, že v sredo ob 22. uri pa lahko na kanalu AMC Slovenija ujamete akcijsko uspešnico Pravičnik (The Equalizer), ki sta jo prav tako posnela skupaj.

Plodovito sodelovanje Denzla Washingtona z režiserjem Antoinom Fuquajem se je začelo že leta 2001 s filmom Dan za trening (Training Day), ki je igralcu prinesel drugega oskarja, in nadaljevalo z akcijskim filmom Pravičnik (The Equalizer). 

Po velikem uspehu Pravičnika so posneli tudi dve nadaljevanji, pri katerih sta sodelovala tako Washington kot Fuqua, vmes pa sta skupaj posnela še vestern Sedem veličastnih (The Magnificent Seven), predelavo klasičnega vesterna iz 60. let prejšnjega stoletja. 

Zgodovinski film bo nastal pod okriljem Netflixa

Zdaj bosta filmarja sodelovala pri novem filmu za Netflix, ki še nima naslova, Denzel pa bo v njem igral slovitega vojskovodjo Hanibala, ki se je v zgodovino zapisal kot eden največjih vojaških strategov vseh časov, pa tudi s tem, da se je leta 218 pr. n. št. čez Alpe prebil s 37 sloni, oboroženimi za boj. Skoraj deset let je obvladoval veliko ozemlje, ki zajema večino današnje Italije.

Prizor iz filma Pravičnik | Foto: AMC Slovenija

Kot poroča Variety, bo snemanje potekalo poleti v studiu v Rimu, Washington pa se bo pod film podpisal tudi kot producent. 

Že v sredo ob 22. uri na AMC Slovenija ne zamudite filma Pravičnik (The Equalizer), še enega uspešnega sodelovanja Denzla Washingtona z Antoinom Fuquajem.

V filmu Pravičnik Denzel Washington igra McCalla, ki je pustil svojo skrivnostno preteklost za seboj in se posvetil novemu, tihemu življenju. Ko pa spozna Teri (Chloë Grace Moretz), mladenko pod nadzorom izredno nasilnih ruskih gangsterjev, ne more stati križem rok. Oborožen je s skritimi veščinami, ki omogočijo maščevanje vsem, ki so kruti do nemočnih. McCall se vrne iz upokojitve, saj se v njem ponovno prebudi želja po pravičnosti. Če je kdo v težavah, če mu usoda ni naklonjena, če se nima več kam obrniti, mu bo pomagal McCall. On je Pravičnik.
Denzel
Trendi Denzel Washington v Cannesu izgubil živce zaradi fotografa
Denzel Washington, Gladiator
Trendi Prizor, v katerem poljubi moškega, so izrezali: Mislim, da so se ustrašili
Denzel Washington, P Diddy Seahn Combs
Trendi Denzel Washington se je na eni od zloglasnih zabav sprl z Diddyjem
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

