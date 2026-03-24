Denzel Washington bo poletje preživel v Italiji, kjer bo snemal film o vojskovodji Hanibalu, ki ga bo režiral Antoine Fuqua. To bo njuno že šesto sodelovanje, že v sredo ob 22. uri pa lahko na kanalu AMC Slovenija ujamete akcijsko uspešnico Pravičnik (The Equalizer), ki sta jo prav tako posnela skupaj.

Plodovito sodelovanje Denzla Washingtona z režiserjem Antoinom Fuquajem se je začelo že leta 2001 s filmom Dan za trening (Training Day), ki je igralcu prinesel drugega oskarja, in nadaljevalo z akcijskim filmom Pravičnik (The Equalizer).

Po velikem uspehu Pravičnika so posneli tudi dve nadaljevanji, pri katerih sta sodelovala tako Washington kot Fuqua, vmes pa sta skupaj posnela še vestern Sedem veličastnih (The Magnificent Seven), predelavo klasičnega vesterna iz 60. let prejšnjega stoletja.

Zgodovinski film bo nastal pod okriljem Netflixa

Zdaj bosta filmarja sodelovala pri novem filmu za Netflix, ki še nima naslova, Denzel pa bo v njem igral slovitega vojskovodjo Hanibala, ki se je v zgodovino zapisal kot eden največjih vojaških strategov vseh časov, pa tudi s tem, da se je leta 218 pr. n. št. čez Alpe prebil s 37 sloni, oboroženimi za boj. Skoraj deset let je obvladoval veliko ozemlje, ki zajema večino današnje Italije.

Kot poroča Variety, bo snemanje potekalo poleti v studiu v Rimu, Washington pa se bo pod film podpisal tudi kot producent.

V filmu Pravičnik Denzel Washington igra McCalla, ki je pustil svojo skrivnostno preteklost za seboj in se posvetil novemu, tihemu življenju. Ko pa spozna Teri (Chloë Grace Moretz), mladenko pod nadzorom izredno nasilnih ruskih gangsterjev, ne more stati križem rok. Oborožen je s skritimi veščinami, ki omogočijo maščevanje vsem, ki so kruti do nemočnih. McCall se vrne iz upokojitve, saj se v njem ponovno prebudi želja po pravičnosti. Če je kdo v težavah, če mu usoda ni naklonjena, če se nima več kam obrniti, mu bo pomagal McCall. On je Pravičnik.