Slovenija v Netflixovem filmu z zvezdniško zasedbo

V filmu Back in Action, ki je te dni prišel na Netflix, lahko na kratko uzrete tudi Slovenijo.

Netflixov film Back in Action so napovedovali kot veliko vrnitev Cameron Diaz iz igralskega pokoja in Jamieja Foxxa po hudih zdravstvenih težavah, zato je ob premieri pritegnil veliko pozornosti.

Slovenski gledalci pa so lahko že v uvodnem prizoru opazili nekaj znanega – posnetek Ljubljane iz zraka. Slovenska prestolnica v filmu sicer ne nastopa v vlogi same sebe, ampak nekakšnega nedefiniranega evropskega kraja, kjer so registrske tablice avtomobilov češke, dvorci angleški, kriminalci pa vzhodnoevropski.

Ljubljana v uvodnem prizoru Foto: Netflix / Posnetek zaslona

Spletni filmski portali ugibajo, da so iz Slovenije tudi prizori gorske pokrajine, kjer sta glavna junaka pristala s padalom, a so te najverjetneje posneli s kaskaderskimi dvojniki, Diaz in Foxx pa v Sloveniji nista snemala.

V odjavni špici je tudi navedeno, da so bili ustvarjalci deležni povrnitve dela stroškov snemanja, ki jih tujim produkcijam za snemanje v Sloveniji zagotavlja Slovenski filmski center.