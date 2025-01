Tragična smrt zvezdnice Netflixovega resničnostnega šova

Oblikovalka nakita, ki so ga nosile največje svetovne zvezde, je umrla po operaciji na možganih, ki so ji jo morali opraviti po nezgodi na smučanju.

Po smučarski nezgodi in operaciji, ki ji je sledila, je v 53. letu starosti umrla Lynn Ban, v Singapurju rojena oblikovalka nakita, ki je v zadnjih 25 letih zgradila izjemno uspešno kariero. Njen nakit so nosile svetovne zvezdnice, kot so Rihanna, Beyoncé, Lady Gaga in Madonna, širša javnost pa jo je spoznala pred dvema letoma, ko je bila del zasedbe Netflixove resničnostne serije Bling Empire: New York.

Lynn Ban in drugi nastopajoči v seriji Bling Empire: New York, ki je spremljala življenje bogatih Azijcev v New Yorku. Foto: Profimedia

Oblikovalka je konec decembra na Instagramu razkrila, da je dan pred božičem padla na smučišču v Aspnu. Kot je povedala, se ji je najprej zdelo, da je le obtolčena, zaradi glavobola pa je vendarle odšla v bolnišnico, kjer so ji odkrili krvavitev v možganih in jo takoj operirali. "Čaka me dolgo okrevanje, a sem borka," je takrat zapisala.

V sredo se je na njenem profilu na Instagramu pojavila nova objava, v njej pa je oblikovalkin sin Sebastian razkril, da je njegova mama v začetku tega tedna umrla. "Bila je in vedno bo moja najboljša prijateljica, najboljša mama in oseba, ki je skrbela za vse. Vedno je bila nasmejana, tudi ko je bilo težko. Vse do konca se je borila in je najmočnejša ženska, kar jih poznam," je zapisal v posvetilu materi.

