V manjši eksploziji ob uporabi plinskega žara poškodovana ena oseba

V manjši eksploziji pred stanovanjsko hišo na območju Viča v Ljubljani je bila v soboto po doslej znanih podatkih ena oseba lahko telesno poškodovana. Kot so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana, je občan uporabljal plinski žar. Policija sumi, da gre za tehnično napako. V eksploziji je nastalo za okoli deset tisoč evrov materialne škode.

Nesreča se je zgodila v soboto okoli 13. ure, ko je občan uporabljal plinski žar, pri čemer je začel uhajati plin in je prišlo do manjše eksplozije.

"Sumi se, da gre za tehnično napako. Z ogledom kraja so bile zavarovane sledi, ki bodo pregledane. Policisti v zvezi z dogodkom še zbirajo obvestila in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo," so še navedli na ljubljanski policijski upravi.