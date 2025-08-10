Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K., STA

Nedelja,
10. 8. 2025,
10.29

Osveženo pred

1 ura, 6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
nesreča nesreča plinski žar plin eksplozija

Nedelja, 10. 8. 2025, 10.29

1 ura, 6 minut

V manjši eksploziji ob uporabi plinskega žara poškodovana ena oseba

Avtor:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
plinski žar, plinska jeklenka | Sumijo, da je šlo za tehnično napako. | Foto Shutterstock

Sumijo, da je šlo za tehnično napako.

Foto: Shutterstock

V manjši eksploziji pred stanovanjsko hišo na območju Viča v Ljubljani je bila v soboto po doslej znanih podatkih ena oseba lahko telesno poškodovana. Kot so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana, je občan uporabljal plinski žar. Policija sumi, da gre za tehnično napako. V eksploziji je nastalo za okoli deset tisoč evrov materialne škode.

Nesreča se je zgodila v soboto okoli 13. ure, ko je občan uporabljal plinski žar, pri čemer je začel uhajati plin in je prišlo do manjše eksplozije.

"Sumi se, da gre za tehnično napako. Z ogledom kraja so bile zavarovane sledi, ki bodo pregledane. Policisti v zvezi z dogodkom še zbirajo obvestila in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo," so še navedli na ljubljanski policijski upravi.

slovenska policija
Novice Znano je, kdo je umrl v sobotni prometni nesreči v okolici Vranskega
nesreča nesreča plinski žar plin eksplozija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.