"Slovenski" obračun v Atenah

Poleg konferenčne lige se bo danes nadaljevalo tudi tekmovanje v ligaškem delu lige Europa, kjer ne manjka slovenskih legionarjev. Dinamo Zagreb z Miho Zajcem se bo že ob 18.45 mudil pri Lillu. Viktoria Plzen z Adrianom Zeljkovićem bo istočasno pričakala Freiburg, ki je na drugem mestu. Obeta se tudi "slovenski" obračun, saj bo Panathinaikos Adama Gnezde Čerina gostil Sturm Graz s Tomijem Horvatom in Jonom Gorencem Stankovićem. Crvena zvezda s Timijem Maxom Elšnikom, ki je v prejšnjem krogu zabeležila prvo zmago, bo tokrat gostila romunski FCSB.