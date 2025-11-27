Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Š. L.

Četrtek,
27. 11. 2025,
9.50

Liga Europa, ligaški del (5. krog)

"Slovenski" obračun v Atenah

Adam Gnezda Čerin, Panathinaikos

Panathinaikos bo gostil Sturm.

Foto: Guliverimage

Poleg konferenčne lige se bo danes nadaljevalo tudi tekmovanje v ligaškem delu lige Europa, kjer ne manjka slovenskih legionarjev. Dinamo Zagreb z Miho Zajcem se bo že ob 18.45 mudil pri Lillu. Viktoria Plzen z Adrianom Zeljkovićem bo istočasno pričakala Freiburg, ki je na drugem mestu. Obeta se tudi "slovenski" obračun, saj bo Panathinaikos Adama Gnezde Čerina gostil Sturm Graz s Tomijem Horvatom in Jonom Gorencem Stankovićem. Crvena zvezda s Timijem Maxom Elšnikom, ki je v prejšnjem krogu zabeležila prvo zmago, bo tokrat gostila romunski FCSB.

Po štirih odigranih krogih je na vrhu Midtjylland, kot edini še s popolnim izkupičkom, zdaj ga čaka zahtevno gostovanje pri italijanski Romi.

Liga Europa, ligaški del (5. krog):

Četrtek, 27. november:

Lestvica:

