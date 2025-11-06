Elšnik z Zvezdo do prve zmage, huda zaušnica za Dinamo in Zajca

S tekmami četrtega kroga ligaškega dela tekmovanja se nadaljuje liga Europa. Crvena zvezda, ki j o povezujejo z Albertom Riero , je s Timijem Maxom Elšnikom z 1:0 premagala Lille. Srbska ekipa je na svoji četrti evropski tekmi tako le prišla do prve zmage. Miha Zajc je z zagrebškim Dinamom doma z 0:3 klonil proti španskemu prvoligašu, Celti Vigo. Panathinaikos Adama Gnezde Čerina je z 1:0 slavil na gostovanju pri Malmöju. Sturm s kapetanom Jonom Gorencem Stankovićem in Tomijem Horvatom je z 0:0 remiziral s premierligašem Nottingham Forestom. Viktoria Plzen z Adrianom Zeljkovićem, ki je med rezervisti, pravkar gosti Fenerbahče.

Crvena zvezda je v četrtem krogu z 1:0 premagala Lille in je zdaj pri štirih točkah. Edini zadetek na tekmi je v 85. minuti z bele pike dosegel Marko Arnautović. Timi Max Elšnik je za beograjsko ekipo odigral celotno tekmo.

"Ta zmaga nam pomeni veliko, Lille je mogoče celo najtežji tekmec, s katerim se bomo pomerili v skupinskem delu. Zdaj vemo, da lahko igramo z vsakim in bomo napadali zmago na vsaki naslednji tekmi. Odigrali smo pametno, borili smo se, pomemben je bil le rezultat," je sprva po tekmi za spletno stran b92 dejal Elšnik, ki je odigral celo tekmo. "Proti Bragi so se pritoževali, da nismo storili niti enega prekrška, tokrat jih je bilo po mojem mnenju še preveč. Ampak to je bil naš načrt, z agresivnostjo smo želeli do protinapadov in do priložnosti. Na kraju je zmagala dobra obramba na čelu z odličnim vratarjem, ki nas je na koncu reševal," je še dodal slovenski reprezentant.

Do zmage z enakim izidom je prišel tudi Panathinaikos, za katerega je Adam Gnezda Čerin igral od 60. minute. Grški klub je z 1:0 porazil Malmö, gol za zmago pa je tako kot na tekmi Zvezde in Lilla padel v 85. minuti, ko je v polno meril Filip Đuričić.

Prvi evropski poraz pa je doživel zagrebški Dinamo, ki je na domači zelenici v Zagrebu z 0:3 klonil proti španski Celti Vigo. Vsi trije zadetki so padli do 44. minute srečanja. Dvakrat je v polno meril Pablo Duran (4., 44.), vmes pa je padel še avtogol Sergija Domingueza (28.). Miha Zajc, ki je igral do 78. minute, je imel v prvem polčasu, v katerem so domači pri zaostanku 0:2 zadeli vratnico, dve polpriložnosti, a je bil daleč od uspeha.

Sturm Graz z dvojcem Jonom Gorencem Stankovićem in Tomijem Horvatom, ki se je v prejšnjem krogu vpisal med strelce, se je doma brez zadetkov razšel z Nottingham Forestom. Angleški klub je imel sicer v 35. minuti na voljo strel z bele pike, a je Morgan Gibbs-White enajstmetrovko zapravil. Za avstrijski klub je Gorenc Stanković opravljal vlogo kapetana in je igral celo tekmo, Horvat pa je igral do 78. minute.

