Poseben dan za Petra Stojanovića, tega ni doživel že deset let!

Že vrsto let spada med najbolj standardne in pomembne slovenske nogometne reprezentante. Petar Stojanović pooseblja strast in ljubezen do državnega dresa, neizmeren ponos pa čuti tudi pred današnjim klubskim spopadom v Celju. Prvič po desetih letih se bo v knežjem mestu predstavil kot gost, pred dvobojem Celja in varšavske Legie v konferenčni ligi pa je spregovoril tudi o kakovosti Rierove čete in Franka Kovačevića ter o prijateljstvu z nogometaši Celja, s katerimi si deli slačilnico v izbrani vrsti. Kako pa je bilo, ko je zadnjič nastopil v Celju kot gost?

Danes bodo tribune stadiona Z'dežele pokale po šivih, na njih se bo stiskalo okrog osem tisoč ljubiteljev nogometa, v prav posebni vlogi pa bodo tudi sorodniki in prijatelji Petra Stojanovića. V Sloveniji so vajeni spremljati 30-letnega Ljubljančana kot gostitelja, tokrat pa bo drugače. Nekdanji branilec Maribora bo v knežjem mestu gostoval z varšavsko Legio in skušal v konferenčni ligi prekrižati načrte razigranim Celjanom.

Nazadnje je igral v knežjem mesto to poletje na prijateljski reprezentančni tekmi proti BiH (2:1). Takrat je užival v vlogi gostitelja. Danes pa bo drugače, danes bo gost. Foto: Jure Banfi

"Veseli me, da lahko v Sloveniji odigram evropsko tekmo proti slovenskemu klubu. To mi je v ponos. To je lahko v ponos tudi celotni Sloveniji. Čeprav sem ponosen in vesel, da bom odigral tekmo v Sloveniji, pa si želim naše zmage," si bo dolgoletni slovenski reprezentant kot velik nogometni profesionalec prizadeval, da bi danes odšle točke na Poljsko.

Karničnik, Šturm in Leban? Na igrišču ne bo prijateljstva.

Petar Stojanović se je poleti odloči za selitev iz Italije na Poljsko. Foto: Guliverimage Tudi pri poljskem velikanu Legii nosi prepoznavno številko 30. Varšavskemu klubu v tej sezoni ne cvetijo rožice tako kot Celjanom, ki pod vodstvom Alberta Riere navdušujejo tako v domačih tekmovanjih kot tudi v Evropi. Vseeno pa je Stojanović prepričan, da bi lahko Legia pokvarila načrt samozavestnim gostiteljem. "Celje goji prepoznaven slog igre. Želi imeti nadzor nad tekmo. Tako se obeta zanimiva tekma, saj skušamo biti taki tudi mi. Želimo dominirati celotno tekmo in imeti večjo posest žoge," napoveduje poslastico za gledalce. Pred srečanjem je za klubsko stran Celja spregovoril o tem, kaj si misli o Rierovi četi.

"Celje je v dobri formi. Imajo odličnega napadalca," je imel v mislih Franka Kovačevića, ki zadeva kot po tekočem traku tako v 1. SNL kot tudi v Evropi. "Morali bodo zaigrali najboljše, kar se da, če bomo hoteli zmagati," se zaveda zahtevnosti tekmeca. Moč Celja v Evropi so spoznali že marsikateri "favoriti", tudi atenski AEK (1:3), poln različnih reprezentantov.

Petar Stojanović in Žan Karničnik sta v reprezentanci že vrsto let soigralca, danes pa bosta vneta tekmeca. Foto: Jure Banfi

Reprezentantov pa ne manjka tudi v vrstah Celjanov. Slovenski selektor Matjaž Kek je na najnovejši seznam za odločilni tekmi kvalifikacij za SP 2026 znova uvrstil tri igralce Celja, s katerimi se bo kmalu družil tudi Stojanović. To so kapetan Celja Žan Karničnik, krilni napadalec Danijel Šturm in mladi čuvaj mreže Žan Luk Leban. "Lepo je, da bom igral na igrišču proti svojim prijateljem, če lahko tako rečem, a smo vendarle profesionalci. Pred tekmo in po njej se bomo mogoče smejali, pogovarjali ali pa družili, na igrišču pa ne bo prijateljstva, ker je to profesionalizem," je napovedal, da se bo bojeval za barve svojega kluba, njegovi reprezentančni soigralci v vrstah Celja pa za barve tekmeca. Spektakel v knežjem mestu se bo začel ob 18.45.

Stojanović ugnal Celje in prispeval podajo

Stojanović bo danes gostoval v mestu ob Savinji prvič v vlogi gosta po kar desetih letih! Zadnja tekma, na kateri je zaigral s klubom in se pomeril proti Celju, je potekala namreč pred več kot desetletjem. To se je zgodilo 17. oktobra 2015, Petar pa je takrat z Mariborom v štajerskem derbiju zmagal s 3:1. To so bili še drugačni časi. Maribor je bil takrat na lestvici pred Celjani, vlogo športnega direktorja je opravljal Zlatko Zahović, Stojanović, ki je takrat komaj dopolnil 20 let, pa je odigral vso tekmo.

Ko je Stojanović zadnjič nastopil kot gost v Celju, je bil njegov trener Krunoslav Jurčić, športni direktor pa Zlatko Zahović. Foto: Aleš Fevžer

Njegov trener je bil Hrvat Krunoslav Jurčić, ki je pustil zelo dober vtis pri navijačih vijolic, saj je vztrajal pri všečni in napadalni igri. Za Maribor so zadeli v polno Agim Ibraimi, ki je dosegel izjemen zadetek po strelu z okrog 40 metrov, kapetan Marcos Tavares, ki je zadel z bele točke, in Izraelec Sintayehu Sallalich, ki mu po podaji Stojanovića ni bilo težko z bližine zatresti mreže. Mladi Stojanović je tako na zadnji tekmi, ki jo je odigral v Celju kot gost, prispeval asistenco in se razveselil zmage.

Kek mu je prekinil niz osvajanj naslovov

Petar Stojanović je zapustil NK Maribor pri 20 letih in se odpravil v Zagreb. Foto: Saša Pahić Szabo Le nekaj mesecev pozneje je zapustil Ljudski vrt. Preselil se je v Zagreb k hrvaškemu velikanu Dinamu in nadaljeval osvajanje lovorik. Državni prvak je bil kar petkrat zapored. Štirikrat mu je to uspelo z Mariborom (2012, 2013, 2014 in 2015), nato pa enkrat še z Dinamom (2016). Njegov niz je prekinil njegov zdajšnji selektor Matjaž Kek. Mariborčan je namreč leta 2017 senzacionalno popeljal Rijeko do dvojne hrvaške krone in prekinil več kot desetletje dolgo dominanco zagrebških modrih.

Po tisti sezoni (2016/17) se je Stojanović hitro vrnil k starim navadam, saj je postal hrvaški prvak z Dinamom še štirikrat zapored (2018, 2019, 2020 in 2021), nato pa se je preselil v Italijo. Na Apeninskem polotoku se je dokazoval v prvi in drugi italijanski ligi v dresih Empolija, Sampdorie in Salernitane, letos pa se je odločil za selitev na Poljsko. Čeprav se je v medijih namigovalo, da se zanj resno zanimajo tudi Celjani, je sprejel ponudbo varšavske Legie in se že na krstnem nastopu razveselil prve lovorike, saj je pomagal klubu do superpokalnega poljskega naslova.

Z Legio je letos že osvojil poljski superpokal. Foto: Guliverimage

Z Legio nastopa tudi v konferenčni ligi, v prvenstvu pa za zdaj ne dosega želenih rezultatov, saj je z zaostankom 12 točk (in tekmo manj) od vodilnega Gornika Zabrze, za katerega nastopata njegova rojaka Erik Janža in Luka Zahović, šele na devetem mestu. Povsem drugačen je položaj na lestvici pri Celjanih, ki v tej sezoni kraljujejo v 1. SNL in imajo pred najbližjim zasledovalcem Mariborom kar devet točk prednosti.