Albert Riera postavil pisanje srbskih medijev na laž, trener Zvezde dvignil še več prahu

Celjanom gre v tej sezoni imenitno. Premočno vodijo v 1. SNL, v konferenčni ligi pa nizajo zmage. Tretjo zaporedno bodo naskakovali v četrtek na razprodanem stadionu Z'dežele, kjer bo na drugi strani poljski velikan Legia Varšava s slovenskim reprezentantom Petrom Stojanovićem. Celjani so željni novega uspeha, pred srečanjem pa v knežjem mestu odmevajo tudi namigovanja srbskih medijev, češ da se bo trener Celja Albert Riera po jesenskem delu preselil v Beograd. Španec je vse zanikal in izrazil obžalovanje, da se o takšnih stvareh govori pred tako pomembno tekmo. A nekaj dodatnega olja na ogenj, je nato s svojimi izjavami prilil trener srbskih prvakov, Vladan Milojević.

Za dobrim konjem se vedno praši, Albert Riera pa je s svojimi uspehi v Celju dokazal, kako je lahko s svojim delom konkurenčen tudi bistveno bogatejšim tekmecem od trenutno najbolj vročega slovenskega kluba. Celjani marljivo zbirajo evropske točke, vse več pa je tudi zanimanja tujih klubov za španskim strategom, ki si je ustvaril prepoznavno ime v nogometnem svetu že kot igralec. Pri namigovanjih so šli v zadnjih dneh najdlje v Srbiji, kjer je MaxBet Sport zapisal, da naj bi Majorčan že sklenil predpogodbo s Crveno zvezdo, po koncu jesenskega dela pa bi se lahko že preselil v Beograd.

"Če me želijo, se morajo obrniti na klub"

Albert Riera ima pogodbo s celjskim klubom sklenjeno do leta 2026. Foto: Jure Banfi Nekdanji španski reprezentant je tako moral dan pred zelo pomembno evropsko tekmo z Legio odgovarjati tudi na vprašanja, koliko je resnice v pisanju številnih srbskih medijev, da se med njim in beograjskim velikanom plete nekaj resnejšega. "S Celjem imam pogodbo do leta 2026, zato do prihodnjega poletja ne morem podpisati ničesar. Odidem lahko le s soglasjem kluba. Ni mi všeč, da se o takšnih stvareh govori pred pomembno tekmo. Zavedam se, da je to del posla, če si tuji klubi želijo mene ali koga izmed igralcev, se morajo obrniti na klub," je odločno izpostavil Riera, ki se ne srečuje prvič v svoji karieri s tem, da se pred pomembnimi evropskimi spopadi razpreda o zanimanju tujih klubov za njegove usluge.

O tem, ali bi bila selitev k srbskemu prvaku, za katerega igra tudi njegov nekdanji varovanec pri Olimpiji Timi Max Elšnik, dobra za njegovo kariero, smo se pogovarjali tudi z nekdanjim slovenskim reprezentantom, ki je pred dobrim desetletjem pomagal rdeče-belim do srbskega naslova. Dejan Kelhar je iskreno povedal, da si ne želi, da bi Riera zapustil Celje, saj bi tako rumeno-modri izgubili kakovostnega trenerja, vseeno pa bi ga razumel, saj bi mu novi pritiski in izzivi v Beogradu predstavljali možnost za napredek v karieri.

Vladan Milojević: Ko bo prišel gospod Riera, bo imel trdno ekipo Na dogajanje se je odzval tudi trener Crvene zvezed Vladan Milojević, ki je s svojimi besedami dvignil še nekaj dodatnega prahu. Trener Crvene zvezde je na novinarski konferenci pred tekmo proti Lillu (četrtek, 18:45) povedal, kako so zadnji dogodki in ugibanja o njegovem odhodu vplivali na ekipo. Vladan Milojević v družbi Timija Maxa Elšnika Foto: Guliverimage "Zagotovo je vse to vplivalo na mojo ekipo. Že takrat, ko se je na to začelo namigovati, sem rekel, da sem trener Crvene zvezde ... Star sem 55 let, vem, kdo in kaj sem, da sem vojak kluba, služim Crveni zvezdi. Moj odstop ni sporen, prišel sem v času, ko je bilo težko ..." "Veste, kdo je novi trener, če bo to nov trener ... Veste, kdo je, koliko plače bo imel, koliko bonusov ... To so stvari, ki bi se jim lahko izognili. Morda je obstajal razlog, zakaj je prišlo na dan ... Ponavljam, vem, kdo sem in kaj sem ter s kom delam, delam z ljudmi in to je edino, kar mi je pomembno. Pred tekmo s Pafosom je Rade Krunić prejel tri injekcije, zjutraj, popoldne in zvečer, tvegal je, da ne bo igral eno leto, zato sem vesel, da delam s temi ljudmi. Tudi sam sem vojak. Dvakrat sem služil v vojski, v Mostarju in Grčiji, zdaj pa služim Zvezdi." "Ko bo prišel gospod Riera, bo imel trdno ekipo. Brez skrbi," je besede Milojevića, ki so prilile olje na ogenj, še povzel Mozzart Sport.

Legia ga nekoliko spominja na Banik

V četrtek si bo dvoboj med Celjem in Legio v živo ogledalo osem tisoč gledalcev. Foto: Jure Banfi Riera poskuša tako v teh dneh razmišljati le o eni stvari. Kako po atenskem Aeku in irskem Shamrock Rovers v konferenčni ligi premagati še enega tekmeca. To je varšavska Legia, ki v tej sezoni ne more biti zadovoljna s svojimi predstavami, saj je na domačem prvenstvu šele na sredini lestvice. Zaseda komaj deseto mesto, v igri pa preizkuša tudi različne taktične postavitve in išče novega stalnega trenerja. Nedavno je Romuna Edwarda Iordanescuja na klopi zamenjal njegov pomočnik, Španec Inaki Astiz.

"Rad igram proti takšnim ekipam. Malo me spominjajo na češkega predstavnika Banik iz Ostrave, s katerim smo igrali v kvalifikacijah. Tudi takrat smo se morali privaditi na igranje proti različnim postavitvam. Smo ekipa, ki zna razreševati tovrstne dileme. V primeru, da nas nasprotnik s čim preseneti, se znamo na to ustrezno odzvati. Zaradi tega sem zelo srečen," zaupa svojim izbrancem, ki se želijo v tej sezoni v konferenčni ligi uvrstiti med osem najboljših, s tem pa bi si že zagotovili neposredno uvrstitev v osmino finala.

Celje se bo še enkrat več v Evropi namerilo na tekmeca, ki ima bistveno večji proračun. Foto: Jure Banfi

V četrtek se tako v knežjem mestu obeta spopad španskih strategov. Ker Astiz sodeluje z Legio že več let, njegov rojak pri Celju Riera ne pričakuje veliko sprememb v igri poljskega kluba. Najdražji nogometaš Legie, ki se ji je poleti priključil tudi slovenski reprezentant Petar Stojanović, je nemški krilni napadalec Noah Weisshaupt. Transfermarkt njegovo vrednost ocenjuje na štiri milijone evrov, kar je petkrat več od najvrednejših članov Rierove čete. To so kapetan Žan Karničnik, Belorus Vitalij Lisakovič in Rus Nikita Josifov.

Bejger: Legia je največji poljski klub

O četrtkovih nasprotnikih je pred predstavniki sedme sile spregovoril tudi celjski branilec Lukasz Bejger, ki prihaja s Poljske. "Zame in za mnoge na Poljskem je Legia največji poljski klub. V veliko veselje mi bo igrati proti njim," je povedal Bejger, ki je v domovini zastopal barve Lecha iz Poznana.

Lukasz Bejger se bo v četrtek s Celjani pomeril proti klubu, ki ga smatra za največjega v svoji domovini. Foto: Jure Banfi

V kadru Celja bosta v četrtek zagotovo manjkala že dlje časa poškodovana Litovec Armandas Kučys in Mark Zabukovnik, medtem ko se po poškodbi vrača Andrej Kotnik. Odsotna bosta tudi Hrvat Nino Vukasović, ki nima pravice nastopa v evropskih pokalih, in Španec David Castro, čigar telesna pripravljenost še ni ustrezna za dvoboje na evropski ravni.