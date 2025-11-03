Riera bodoči trener Crvene zvezde? Srbski medij že poroča: Vse je dogovorjeno!

Za dobrim konjem se rado praši. Tako je tudi v nogometu. Španski strateg Albert Riera dosega s Celjem imenitne uspehe. Najboljši je v 1. SNL, odlično mu gre tudi v konferenčni ligi, kjer bo v četrtek v knežjem mestu na razprodanem stadionu Z'dežele gostil varšavsko Legio. Njegov trenerski ugled raste, v svetu nogometa pa si je ustvaril prepoznavno ime že kot igralec. Zato ne manjka zanimanja za njegove trenerske usluge. Iz Srbije že nekaj časa curljajo novice, kako se zanj zanima bogati prvak Crvena zvezda, danes pa je šel Maxbet Sport tako daleč, da je zapisal, kako naj bi v Celju zelo priljubljeni Majorčan že podpisal predpogodbo z rdeče-belimi, ki naj bi se jim pridružil po koncu jesenskega dela.

V celjskem klubu je vse usmerjeno v četrtkovo tekmo med Celjem in Legio, še enim evropskim spektaklom, ki bo na tribune stadiona Z'dežele privabil osem tisoč gledalcev. Celje, nekdaj tradicionalno zapriseženo rokometno mesto, v preteklosti ni bilo vajeno takšne nogometne evforije, zanjo pa je v prvi vrsti odgovoren Albert Riera. Španski strateg je popeljal celjski klub v višave, s katerimi pred tem v več kot stoletni klubski zgodovini ni imel opravka. Ker pa je ponavadi v športu vsega lepega enkrat konec, saj najboljši hrepenijo po tem, da iščejo nove izzive v še močnejših okoljih, je težko verjeti, da bi lahko strateg takšnega kova, kot je nekdanji španski reprezentant v Sloveniji, ki se ne more pohvaliti s pretirano močnim prvenstvom, vztrajal še dolgo časa.

Albert Riera se pripravlja s Celjani na dvoboj tretjega kroga ligaškega dela konferenčne lige. Na razprodanem stadionu Z'dežele bo gostovala varšavska Legia, pri kateri nastopa Petar Stojanović. Foto: Guliverimage

Navijači Celja si kaj takega nedvomno želijo, podobno velja za vodstvo kluba, zlasti predsednika Valerija Kolotila, ki ga neizmerno spoštuje in mu nudi popolno podporo, hkrati pa Špancu dovoljuje, da ima v rokah škarje in platno, ko se odloča o sestavi ekipe. Riera uživa v Sloveniji, o kateri je povedal že marsikaj lepega, a ga je po uvodnih uspehih v knežjem mestu, bilo je v začetku sezone 2023/24, želja po trenerskem dokazovanju v močnejšem okolju že popeljala drugam.

Za kratek čas je odšel v Francijo k nekdanjem klubu Bordeaux, ki pa je doživel finančni polom. Riera, ki v Franciji ni niti približno dosegal tako bleščečih uspehov kot pred tem v Sloveniji (Olimpija in Celje), se je vrnil v knežje mesto. Vodstvo Celja ga je navdušeno sprejelo z odprtimi rokami, Španec pa jim je po kaotičnem in neprepričljivem začetku za izkazano zaupanje vrnil z obrestmi. Grofje že nekaj časa blestijo tako v 1. SNL kot tudi v Evropi, kjer čaka Celjane v četrtek nov atraktiven izziv, domača tekma s Stojanovićevo Legio.

Zvezda ni imela takšne krize že 16 let

Pri Crveni zvezdi nastopa tudi Timi Max Elšnik, ki je z Albertom Riero zelo uspešno sodeloval v Ljubljani. Foto: Guliverimage Pred srečanjem pa med navijači Celja ne bodo odmevali le pogovori o dvoboju s poljskim velikanom, ampak tudi prihodnosti Riere v knežjem mestu. Ko je namreč srbski Maxbet Sport danes objavil članek z naslovom Konec je, Zvezda se je dogovorila z novim trenerjem, v njem pa zapisal, da naj bi Riera že sklenil predpogodbo z vodstvom beograjskega kluba, po kateri bi se lahko Španec po koncu jesenskega dela dokončno preselil v Srbijo, so govorice o tem, kako se za trenerja Celja zanima srbski prvak, postale še odmevnejše.

Pri rdeče-belih se spopadajo z nevsakdanjo krizo. Niso zmagali že štiri tekme zapored, kar se jim ni zgodilo že kar 16 let. V Evropi so izgubili v Bragi (0:2), nato remizirali z Radničkim v Nišu (0:0), izgubili dvoboj srbskega prvenstva z Vojvodino v Novem Sadu (2:3), v nedeljo pa z Radnikom na Marakani zgolj remizirali (1:1). Po poročanju Maxbet Sport je v ponedeljek sledil krizni sestanek, na katerem so se odločili, da bo trenutni trener Vladan Milojević vodil Crveno zvezdo le še do konca jesenskega dela, nato pa naj bi ga nasledil nihče drug kot Riera.

Albert Riera uživa v delu v Sloveniji, zanj pa naj bi se srbski prvak Crvena zvezda zanimal že kar nekaj časa. Foto: Jure Banfi

Če se bo to uresničilo, bo Španec po nekaj letih znova združil moči s Timijem Maxom Elšnikom, s katerim je pri Olimpiji osvojil dvojno slovensko krono. Omenjeni srbski medij je tako z neuradno novico, ki pričakovano ne odmeva le v Srbiji, ampak tudi Sloveniji, dvignil ogromno prahu. Če to drži, bo Riera prevzel vodenje Crvene zvezde po 20. decembru, ko bodo rdeče-beli odigrali zadnjo tekmo jesenskega dela srbskega prvenstva proti Mladosti Lučani. Riera bo po drugi strani dva dni pred tem vodil Celjane na zadnji tekmi ligaškega dela konferenčne lige, ko bo v mestu ob Savinji gostoval irski Shelbourne.

Celjanom bi pripadla velika odškodnina

Albert Riera je v prejšnji sezoni popeljal Celjane do pokalne lovorike, v tej sezoni pa jih je zasidral na vodilnem položaju 1. SNL, kjer imajo ogromno prednost pred zasledovalci. Foto: Aleš Fevžer Takšne so torej špekulacije, ki so se pojavile po pisanju MaxBet Sporta, ki segajo celo v to smer, da bo Riera po koncu jesenskega dela sklenil pogodbo z Zvezdo do poletja 2029. V tem primeru pa bi mastno zaslužil tudi celjski klub, saj bi moral srbski prvak plačati Celju odškodnino, ta pa bi lahko po oceni športnega direktorja Celja Genadija Golubina, ki se je za ruske medije oglasil tudi glede zanimanja moskovskega Spartaka, kjer se trese trenerski stolček Dejanu Stankoviću, znašala sedemmestno številko. Srbi tako omenjajo znesek med poldrugim milijonom in dvema milijonoma evrov!

Zgodilo se je tisto, česar so se v celjskem klubu najbolj bali, saj so takšne govorice iz Srbije prišle le nekaj dni pred zelo pomembnim evropskim izpitom, to pa ponavadi ne vpliva najblagodejneje na vzdušje v ekipi. Riera, ki je s svojim slogom vodenja in dela pustil ogromen pečat v celjski nogometni zgodbi, prav nihče pa do načina, kako to dosega, in njegovega obnašanja ne more ostati ravnodušen, se je tako znašel na zelo resnem radarju Crvene zvezde. O tem, da bi lahko enkrat v prihodnosti prevzel takšnega velikana, je prejšnji mesec v hrvaškem podkastu Inkubator javno razpredal njegov agent Andy Bara.

Najboljši strelec Celja Franko Kovačević bo poskušal v četrtek nadaljevati izjemen strelski učinek v tej sezoni. Foto: Jure Banfi

Tudi Zvezdo pa podobno kot Celje čakajo v četrtek evropske obveznosti. Iskala bo pot do prve zmage v ligaškem delu evropske lige, a se bo morala zanjo še kako potruditi, saj se bo pomerila z zelo močnim tekmecem, francoskim Lillom. Zvezdi v Evropi ne gre tako dobro, saj ima po treh tekmah v evropski ligi le eno točko. Celjani na drugi strani spadajo med najboljše udeležence konferenčne lige, v četrtek pa bodo naskakovali tretjo zaporedno zmago.